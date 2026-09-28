Vengriyada siyosiy boykot: Irlandiya futbolchilari Isroil futbolchilari bilan ko‘rishmadi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Irlandiya futbolchilari Isroil bilan o‘yin oldidan G‘azodagi qurbonlar xotirasiga hurmat bajo keltirish uchun qora motam tasmalarini taqib chiqdi.
- Ular an’anaviy o‘yin oldi marosimida raqib jamoa vakillari bilan qo‘l berib ko‘rishishdan bosh tortdi va Isroil madhiyasi yangrayotgan paytda boshlarini quyi soldi.
- Ushbu harakat Irlandiya jamoatchiligining Falastin masalasidagi uzoq yillik prinsipial qarashlarining namoyishi bo‘ldi.
UYEFA Millatlar ligasi 2-turidan o‘rin olgan Isroil va Irlandiya milliy terma jamoalari o‘rtasidagi bahs xavfsizlik choralari sabab neytral maydonda — Vengriyaning Debretsen shahridagi «Naderdei» stadionida start oldi. Uchrashuvning boshlanishi sport olamida keng muhokamalarga sabab bo‘lgan keskin siyosiy va insoniy norozilik namoyishi bilan yodda qoldi.
Irlandiya milliy terma jamoasi a’zolari maydonga G‘azo sektoridagi harbiy mojaro oqibatida halok bo‘lgan barcha begunoh insonlar xotirasiga hurmat bajo keltirish maqsadida qora motam tasmalarini taqib chiqdi. Bundan tashqari, irlandiyalik futbolchilar an’anaviy o‘yin oldi marosimida raqib jamoa vakillari bilan qo‘l berib ko‘rishishdan ochiqchasiga bosh tortdi hamda Isroil davlat madhiyasi yangrayotgan paytda boshlarini quyi solib, o‘z munosabatlarini namoyish etdi.
«Qora tasmalar, rad etilgan salom va egilgan boshlar»: Voqeaning 5 ta asosiy nuqtasi
Debretsendagi bellashuvda yuz bergan shov-shuvli holat bo‘yicha eng muhim rasmiy dalillar:
G‘azo qurbonlari xotirasiga motam tasmasi: Irlandiyalik futbolchilar G‘azodagi to‘qnashuvlarda halok bo‘lgan insonlar uchun qora tasma bilan harakatlandi;
Qo‘l berib ko‘rishish ochiq rad etildi: O‘yin avvalida Irlandiya terma jamoasi Isroil a’zolari bilan qo‘l siqishmadi;
Madhiya paytidagi keskin jest: Isroil milliy madhiyasi sadolari ostida Irlandiya tarkibi boshlarini pastga egib turdi;
Vengriyadagi neytral arena: Xavfsizlik tavakkalchiliklari sababli uchrashuv Isroilda emas, Vengriyaning Debretsen shahrida tashkillashtirildi;
Irlandiyaning qat’iy pozitsiyasi: Mazkur demarsh Irlandiya jamoatchiligi va sportining Falastin masalasidagi uzoq yillik prinsipial qarashlarining navbatdagi ko‘rinishi bo‘ldi.
Irlandiya va Isroil uchrashuvi: Diplomatik demarsh va sport shartlari taqqosi
Debretsendagi qarama-qarshilikda yuzaga kelgan norozilik tafsilotlari tasnifi:
Muhim mezonlar va jihatlar
Irlandiya milliy terma jamoasi harakati
Isroil terma jamoasi va tashkilotchilar
Maydonga tushish ramzi
G‘azo qurbonlari xotirasiga qora motam tasmalari
Musobaqaning standart an’anaviy liboslari
O‘zaro salomlashish odobi
Qo‘l berib ko‘rishishdan namoyishkorona bosh tortish
Odatiy protokol bo‘yicha qo‘l berish kutilmasi
Raqib madhiyasiga munosabat
Boshlarni quyi solib, jimgina norozilik bildirish
Milliy madhiyaning rasmiy ijro etilishi
Uchrashuv manzili
Vengriyaning Debretsen shahri («Naderdei»)
O‘z uyida o‘yin o‘tkazish huquqidan mahrum etilgan
Harakatning mohiyati
Siyosiy-gumanitar pozitsiyani sport orqali ifodalash
Xalqaro musobaqada ishtirokni saqlab qolish
Sport va geosiyosat ekspertizasi: Nega Irlandiyaning ushbu demarshi kutilgan voqea edi?
Xalqaro sport sharhlovchilari, diplomatlar va siyosiy tahlilchilarning xulosalari:
«Irlandiya jamiyatining Falastin bilan tarixiy birdamligi»: Irlandiya aholisi va siyosiy doiralari Yevropa davlatlari orasida Falastin mustaqilligini rasman tan olgan va G‘azodagi harbiy amaliyotlarni eng keskin tanqid qiluvchi yetakchi kuchlardan biridir; futbolchilarning bu harakati butun mamlakat kayfiyatining yashil maydondagi aksi bo‘ldi;
UYEFA intizom qoidalari va jazo xavfi: UYEFA reglamenti sportda har qanday siyosiy shior va namoyishlarni qattiq taqiqlaydi; ammo qora tasma taqish va qo‘l bermaslik bevosita siyosiy shior deb baholanmasligi mumkin bo‘lsa-da, Isroil futbol assotsiatsiyasi tomonidan UYEFAga rasmiy shikoyat berilishi ehtimoli juda yuqori;
Neytral maydonlarning keskin muhiti: Isroil terma jamoasi uy o‘yinlarini o‘z yurtida o‘tkaza olmayotgani bois Vengriyaga ko‘chirilgan; biroq neytral maydon ham siyosiy va emotsional bosimni yumshata olmayotgani Debretsendagi voqealar orqali yana bir bor yaqqol isbotlandi.
Sizningcha, sportchilarning katta musobaqalarda global siyosiy va gumanitar masalalarga nisbatan o‘z pozitsiyasini shunday namoyish qilishi to‘g‘rimi yoki sport siyosatdan butunlay holi bo‘lishi kerakmi? UYEFA Irlandiya terma jamoasining bu demarshiga nisbatan jazo chorasi ko‘radi deb o‘ylaysizmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Millatlar ligasining eng qaynoq voqealari tahlilini barcha bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…