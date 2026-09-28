Vengriyada siyosiy boykot: Irlandiya futbolchilari Isroil futbolchilari bilan ko‘rishmadi!

·97·Sport
Vengriyada siyosiy boykot: Irlandiya futbolchilari Isroil futbolchilari bilan ko‘rishmadi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Irlandiya futbolchilari Isroil bilan o‘yin oldidan G‘azodagi qurbonlar xotirasiga hurmat bajo keltirish uchun qora motam tasmalarini taqib chiqdi.
  • Ular an’anaviy o‘yin oldi marosimida raqib jamoa vakillari bilan qo‘l berib ko‘rishishdan bosh tortdi va Isroil madhiyasi yangrayotgan paytda boshlarini quyi soldi.
  • Ushbu harakat Irlandiya jamoatchiligining Falastin masalasidagi uzoq yillik prinsipial qarashlarining namoyishi bo‘ldi.

UYEFA Millatlar ligasi 2-turidan o‘rin olgan Isroil va Irlandiya milliy terma jamoalari o‘rtasidagi bahs xavfsizlik choralari sabab neytral maydonda — Vengriyaning Debretsen shahridagi «Naderdei» stadionida start oldi. Uchrashuvning boshlanishi sport olamida keng muhokamalarga sabab bo‘lgan keskin siyosiy va insoniy norozilik namoyishi bilan yodda qoldi.

Irlandiya milliy terma jamoasi a’zolari maydonga G‘azo sektoridagi harbiy mojaro oqibatida halok bo‘lgan barcha begunoh insonlar xotirasiga hurmat bajo keltirish maqsadida qora motam tasmalarini taqib chiqdi. Bundan tashqari, irlandiyalik futbolchilar an’anaviy o‘yin oldi marosimida raqib jamoa vakillari bilan qo‘l berib ko‘rishishdan ochiqchasiga bosh tortdi hamda Isroil davlat madhiyasi yangrayotgan paytda boshlarini quyi solib, o‘z munosabatlarini namoyish etdi.

«Qora tasmalar, rad etilgan salom va egilgan boshlar»: Voqeaning 5 ta asosiy nuqtasi

Debretsendagi bellashuvda yuz bergan shov-shuvli holat bo‘yicha eng muhim rasmiy dalillar:

  • G‘azo qurbonlari xotirasiga motam tasmasi: Irlandiyalik futbolchilar G‘azodagi to‘qnashuvlarda halok bo‘lgan insonlar uchun qora tasma bilan harakatlandi;

  • Qo‘l berib ko‘rishish ochiq rad etildi: O‘yin avvalida Irlandiya terma jamoasi Isroil a’zolari bilan qo‘l siqishmadi;

  • Madhiya paytidagi keskin jest: Isroil milliy madhiyasi sadolari ostida Irlandiya tarkibi boshlarini pastga egib turdi;

  • Vengriyadagi neytral arena: Xavfsizlik tavakkalchiliklari sababli uchrashuv Isroilda emas, Vengriyaning Debretsen shahrida tashkillashtirildi;

  • Irlandiyaning qat’iy pozitsiyasi: Mazkur demarsh Irlandiya jamoatchiligi va sportining Falastin masalasidagi uzoq yillik prinsipial qarashlarining navbatdagi ko‘rinishi bo‘ldi.

Irlandiya va Isroil uchrashuvi: Diplomatik demarsh va sport shartlari taqqosi

Debretsendagi qarama-qarshilikda yuzaga kelgan norozilik tafsilotlari tasnifi:

Muhim mezonlar va jihatlar

Irlandiya milliy terma jamoasi harakati

Isroil terma jamoasi va tashkilotchilar

Maydonga tushish ramzi

G‘azo qurbonlari xotirasiga qora motam tasmalari

Musobaqaning standart an’anaviy liboslari

O‘zaro salomlashish odobi

Qo‘l berib ko‘rishishdan namoyishkorona bosh tortish

Odatiy protokol bo‘yicha qo‘l berish kutilmasi

Raqib madhiyasiga munosabat

Boshlarni quyi solib, jimgina norozilik bildirish

Milliy madhiyaning rasmiy ijro etilishi

Uchrashuv manzili

Vengriyaning Debretsen shahri («Naderdei»)

O‘z uyida o‘yin o‘tkazish huquqidan mahrum etilgan

Harakatning mohiyati

Siyosiy-gumanitar pozitsiyani sport orqali ifodalash

Xalqaro musobaqada ishtirokni saqlab qolish

Sport va geosiyosat ekspertizasi: Nega Irlandiyaning ushbu demarshi kutilgan voqea edi?

Xalqaro sport sharhlovchilari, diplomatlar va siyosiy tahlilchilarning xulosalari:

  • «Irlandiya jamiyatining Falastin bilan tarixiy birdamligi»: Irlandiya aholisi va siyosiy doiralari Yevropa davlatlari orasida Falastin mustaqilligini rasman tan olgan va G‘azodagi harbiy amaliyotlarni eng keskin tanqid qiluvchi yetakchi kuchlardan biridir; futbolchilarning bu harakati butun mamlakat kayfiyatining yashil maydondagi aksi bo‘ldi;

  • UYEFA intizom qoidalari va jazo xavfi: UYEFA reglamenti sportda har qanday siyosiy shior va namoyishlarni qattiq taqiqlaydi; ammo qora tasma taqish va qo‘l bermaslik bevosita siyosiy shior deb baholanmasligi mumkin bo‘lsa-da, Isroil futbol assotsiatsiyasi tomonidan UYEFAga rasmiy shikoyat berilishi ehtimoli juda yuqori;

  • Neytral maydonlarning keskin muhiti: Isroil terma jamoasi uy o‘yinlarini o‘z yurtida o‘tkaza olmayotgani bois Vengriyaga ko‘chirilgan; biroq neytral maydon ham siyosiy va emotsional bosimni yumshata olmayotgani Debretsendagi voqealar orqali yana bir bor yaqqol isbotlandi.

Sizningcha, sportchilarning katta musobaqalarda global siyosiy va gumanitar masalalarga nisbatan o‘z pozitsiyasini shunday namoyish qilishi to‘g‘rimi yoki sport siyosatdan butunlay holi bo‘lishi kerakmi? UYEFA Irlandiya terma jamoasining bu demarshiga nisbatan jazo chorasi ko‘radi deb o‘ylaysizmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Millatlar ligasining eng qaynoq voqealari tahlilini barcha bilan baham ko‘ring!

UYEFA Millatlar ligasiIrlandiya terma jamoasiIsroil terma jamoasiG‘azo sektori
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xavining Niderlandiyadagi ilk zafari: “Mentalitetni o‘zgartirishimiz kerak”Xavining Niderlandiyadagi ilk zafari: “Mentalitetni o‘zgartirishimiz kerak”Bugun 08:32Yurgen Klopp Germaniya tarixidagi eng yomon startni qayd etdi: 89 yillik antirekord!Yurgen Klopp Germaniya tarixidagi eng yomon startni qayd etdi: 89 yillik antirekord!Bugun 08:27Bugun Norvegiya va Portugaliya Millatlar ligasi peshqadamligi uchun jang qiladi!Bugun Norvegiya va Portugaliya Millatlar ligasi peshqadamligi uchun jang qiladi!Kecha 23:0139 talik mo‘jiza: Ispaniya Angliyani tiz cho‘ktirib, mutlaq jahon rekordini o‘rnatdi!39 talik mo‘jiza: Ispaniya Angliyani tiz cho‘ktirib, mutlaq jahon rekordini o‘rnatdi!Kecha 08:53Yurgen Klopp «Bundestim»dagi debyutidan so‘ng ochiq gapirdi — Niderlandiya bilan durangYurgen Klopp «Bundestim»dagi debyutidan so‘ng ochiq gapirdi — Niderlandiya bilan durang25 sentabr 12:08Sanksiyalar ostidagi milliarder FIDE taxtiga o‘tirdi: Timur Turlov jahon shaxmat rahbariSanksiyalar ostidagi milliarder FIDE taxtiga o‘tirdi: Timur Turlov jahon shaxmat rahbariKecha 21:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi