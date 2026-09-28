Ivan Rakitich 2018 yilgi mundial finalini hamon ko‘ra olmasligini aytdi

·5·Sport
Ivan Rakitich 2018 yilgi mundial finalini hamon ko‘ra olmasligini aytdi

Xorvatiya terma jamoasining sobiq yarim himoyachisi Ivan Rakitich 2018 yilda Fransiyaga qarshi kechgan Jahon chempionati finalidagi mag‘lubiyat qayg‘usi hamon uning uchun og‘ir ekanini tan oldi. MARCA nashri xabar qilishicha, tajribali futbolchi oradan yillar o‘tganiga qaramay, hal qiluvchi uchrashuv lavhalarini biror marta ham qayta ko‘rmaganini va hatto hozir ham videoni qo‘yishsa, boshqa tomonga qarab olishini ma’lum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Moskvadagi «Lujniki» stadionida bo‘lib o‘tgan 2018 yilgi mundial finalida Xorvatiya Fransiya bilan bahs olib borgan va 2:4 hisobida mag‘lubiyatga uchragan edi. Maydonda to‘liq 90 daqiqa harakat qilgan Ivan Rakitich o‘z tarixida ilk bor mundial finaliga chiqqan «Vatreni» safining asosiy figuralaridan biri bo‘lgan edi.

Tarixiy natija va unutilmas g‘urur

Pley-off bosqichida ketma-ket uchta uchrashuvda irodali g‘alabalarga erishib, finalga qadar yetib kelgan Xorvatiya jamoasi butun dunyo e’tirofiga sazovor bo‘ldi. Sevilyadagi tadbirlardan birida sobiq yarim himoyachi o‘sha davrlarni eslab, to‘rt millionga ham yetmaydigan kichik davlat uchun bu natija ulkan g‘urur manbai bo‘lganini ta’kidladi.

«O‘shanda bu juda qiyin sinov edi. Bugungi kunga qadar men o‘sha finalning birorta ham lavhasini tomosha qilmadim. Mag‘lubiyatdan keyingi o‘n daqiqadayoq biz ulkan faxrni his qildik, chunki Xorvatiya Ispaniya emas, aholisi juda oz, ammo biz butun dunyo, hatto Fransiyaning ham muhabbatini qozona oldik», — deya ta’kidladi Rakitich.

Oldinda yangi sinovlar

Ivan Rakitich kubokni boshi uzra ko‘tarishni istaganini yashirmasa-da, qo‘lga kiritilgan global hurmat va butun dunyodan kelgan qo‘llab-quvvatlash xabarlari unga taskin berganini qo‘shimcha qildi. Ayni paytda xorvatiyaliklar futbolchining e’tiroflari fonida o‘zlarining navbatdagi muhim o‘yinlariga tayyorgarlik ko‘rmoqda.

Ma’lum bo‘lishicha, Xorvatiya terma jamoasi UEFA Millatlar ligasi doirasida Ispaniyaga qarshi maydonga tushadi. Andalusia shahridagi «Ramon Sanches-Pisxuan» stadionida o‘tadigan mazkur bellashuvda «Vatreni» o‘z guruhidagi yetakchilik uchun kurashni davom ettiradi.

Ivan RakitichXorvatiyaJCh 2018FransiyaFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kilian Mbappe jarohat tufayli Fransiya safini tark etdiKilian Mbappe jarohat tufayli Fransiya safini tark etdi26 sentabr 09:58Zinedin Zidan Fransiya terma jamoasida qattiq tartib oʻrnatmoqdaZinedin Zidan Fransiya terma jamoasida qattiq tartib oʻrnatmoqda25 sentabr 21:52Zinedin Zidan Kilian Mbappe bilan bogʻliq ilk xotiralarni esladiZinedin Zidan Kilian Mbappe bilan bogʻliq ilk xotiralarni esladi25 sentabr 16:13Zinedin Zidan Fransiya terma jamoasidagi taktik rejalari va Kilian Mbappe haqida gapirdiZinedin Zidan Fransiya terma jamoasidagi taktik rejalari va Kilian Mbappe haqida gapirdi18 sentabr 23:39Kylian Mbappe: "Mendan yaxshiroq oʻyinchi boʻlmadi"Kylian Mbappe: "Mendan yaxshiroq oʻyinchi boʻlmadi"12 sentabr 14:10Marokash yana chorakfinalda: Afrika jamoasi tarix yozmoqdaMarokash yana chorakfinalda: Afrika jamoasi tarix yozmoqda5 iyul 03:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi