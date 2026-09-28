Ivan Rakitich 2018 yilgi mundial finalini hamon ko‘ra olmasligini aytdi
Xorvatiya terma jamoasining sobiq yarim himoyachisi Ivan Rakitich 2018 yilda Fransiyaga qarshi kechgan Jahon chempionati finalidagi mag‘lubiyat qayg‘usi hamon uning uchun og‘ir ekanini tan oldi. MARCA nashri xabar qilishicha, tajribali futbolchi oradan yillar o‘tganiga qaramay, hal qiluvchi uchrashuv lavhalarini biror marta ham qayta ko‘rmaganini va hatto hozir ham videoni qo‘yishsa, boshqa tomonga qarab olishini ma’lum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Moskvadagi «Lujniki» stadionida bo‘lib o‘tgan 2018 yilgi mundial finalida Xorvatiya Fransiya bilan bahs olib borgan va 2:4 hisobida mag‘lubiyatga uchragan edi. Maydonda to‘liq 90 daqiqa harakat qilgan Ivan Rakitich o‘z tarixida ilk bor mundial finaliga chiqqan «Vatreni» safining asosiy figuralaridan biri bo‘lgan edi.
Tarixiy natija va unutilmas g‘ururPley-off bosqichida ketma-ket uchta uchrashuvda irodali g‘alabalarga erishib, finalga qadar yetib kelgan Xorvatiya jamoasi butun dunyo e’tirofiga sazovor bo‘ldi. Sevilyadagi tadbirlardan birida sobiq yarim himoyachi o‘sha davrlarni eslab, to‘rt millionga ham yetmaydigan kichik davlat uchun bu natija ulkan g‘urur manbai bo‘lganini ta’kidladi.
«O‘shanda bu juda qiyin sinov edi. Bugungi kunga qadar men o‘sha finalning birorta ham lavhasini tomosha qilmadim. Mag‘lubiyatdan keyingi o‘n daqiqadayoq biz ulkan faxrni his qildik, chunki Xorvatiya Ispaniya emas, aholisi juda oz, ammo biz butun dunyo, hatto Fransiyaning ham muhabbatini qozona oldik», — deya ta’kidladi Rakitich.
Oldinda yangi sinovlarIvan Rakitich kubokni boshi uzra ko‘tarishni istaganini yashirmasa-da, qo‘lga kiritilgan global hurmat va butun dunyodan kelgan qo‘llab-quvvatlash xabarlari unga taskin berganini qo‘shimcha qildi. Ayni paytda xorvatiyaliklar futbolchining e’tiroflari fonida o‘zlarining navbatdagi muhim o‘yinlariga tayyorgarlik ko‘rmoqda.
Ma’lum bo‘lishicha, Xorvatiya terma jamoasi UEFA Millatlar ligasi doirasida Ispaniyaga qarshi maydonga tushadi. Andalusia shahridagi «Ramon Sanches-Pisxuan» stadionida o‘tadigan mazkur bellashuvda «Vatreni» o‘z guruhidagi yetakchilik uchun kurashni davom ettiradi.
Izohlar 0
…