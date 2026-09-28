«2 litrlik kola olib berdi»: kuryerning yaxshiligi ortidan unga 40 ming dollardan ortiq pul yig‘ildi

·82·Dunyo
«2 litrlik kola olib berdi»: kuryerning yaxshiligi ortidan unga 40 ming dollardan ortiq pul yig‘ildi

AQSHning Aydaxo shtati Boyse shahrida 68 yoshli Den Simpson «Domino‘s»da kuryer bo‘lib ishlab, mijoz uchun qilgan kichik yaxshiligi ortidan katta miqdorda xayriya puli yig‘ilishiga sabab bo‘ldi.

Ma’lum bo‘lishicha, 27 mart kuni Simpson mijozning buyurtmasini yetkazayotganida restoranda uning buyurtmasiga kiritilgan ikki litrlik Diet Coke qolmaganini payqagan. Kuryer mijozga qo‘ng‘iroq qilib, boshqa ichimlik taklif qilmoqchi bo‘lgan, biroq qo‘ng‘iroqqa javob bo‘lmagan.

Shundan so‘ng Simpson buyurtmani o‘zgartirib yuborish o‘rniga, yaqin atrofdagi do‘konga kirib, ichimlikni o‘z puliga sotib olgan va mijozga yetkazib bergan.

Kuryerning bu harakati mijoz Brayan Uilsonning uyidagi videokuzatuv kamerasiga tushgan. Uilson keyinchalik videoni TikTok'ka joylagan. U va rafiqasining ko‘rishida muammo borligi, shu sababli do‘konga chiqib, yetishmayotgan mahsulotni o‘zlari olib kelish ular uchun oson emasligini ma’lum qilgan.

Video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgach, Uilson Den Simpson uchun GoFundMe xayriya yig‘imini tashkil qilgan. Dastlabki sakkiz kun ichida kuryer uchun 40 ming dollardan ortiq mablag‘ yig‘ilgan. Keyinchalik xayriya miqdori yanada oshib, 100 ming dollardan ham yuqoriga ko‘tarilgan.

Shu tariqa, oddiygina bir ichimlikni mijozga yetkazib berish uchun qilingan yaxshilik 68 yoshli kuryer Den Simpson uchun kutilmagan moliyaviy ko‘makka aylangan. Simpson o‘sha paytda yaqin orada nafaqaga chiqishni rejalashtirayotgan edi.

Den SimpsonBoyseGoFundMeTikTok
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Axlat uyumidan topilgan go‘dak uchun 170 ming dollar yig‘ildiAxlat uyumidan topilgan go‘dak uchun 170 ming dollar yig‘ildi3 avgust 23:46Olamni larzaga solgan oltindan ham qimmat mineral kashf etildi: 1 millimetri 145 dollar!Olamni larzaga solgan oltindan ham qimmat mineral kashf etildi: 1 millimetri 145 dollar!1 avgust 16:19100 yoshga yaqin toshbaqa tarix yaratdi: u ilk bor ona bo‘lib, 16 ta bolali bo‘ldi!100 yoshga yaqin toshbaqa tarix yaratdi: u ilk bor ona bo‘lib, 16 ta bolali bo‘ldi!Bugun 16:02Turkiyada kuchli zil zila paytida bolalarni quchoqlab qutqarib qolgan bog‘cha xodimlari e’tibor markazidaTurkiyada kuchli zil zila paytida bolalarni quchoqlab qutqarib qolgan bog‘cha xodimlari e’tibor markazidaBugun 15:51Raqib futbolchining 1,5 metrlik sochi sabab ikki futbolchi qizil kartochka oldi: uzun soch egasi e’tibor markazida!Raqib futbolchining 1,5 metrlik sochi sabab ikki futbolchi qizil kartochka oldi: uzun soch egasi e’tibor markazida!Bugun 15:42Seul Kiyevdan uzr so‘rashni talab qildi: KXDR asirlari bo‘yicha maxfiy mojaro!Seul Kiyevdan uzr so‘rashni talab qildi: KXDR asirlari bo‘yicha maxfiy mojaro!Bugun 14:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota