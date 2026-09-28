Mariya Timofeyeva Portugaliyada WTA 125 turnirida chempion bo‘ldi

·57·Sport
Mariya Timofeyeva Portugaliyada WTA 125 turnirida chempion bo‘ldi

O‘zbekistonlik tennischi Mariya Timofeyeva Portugaliyadagi Eupago Porto OpenWTA 125 turniri bosh sovrinini qo‘lga kiritdi.

Portu shahrida o‘tkazilgan musobaqaning finalida Timofeyeva AQSH vakili Riz Brantmeyer bilan kuch sinashdi. 2 soat 38 daqiqa davom etgan bahsda Mariya ikki setda — 7:6, 6:2 hisobida g‘alaba qozondi.

Finalda ham raqibiga imkoniyat qoldirmadi

Tennischilar o‘rtasidagi bahsning birinchi sati ancha murosasiz kechdi. Timofeyeva tay-breykda ustunlikni qo‘lga kiritib, setni o‘z foydasiga hal qildi.

Ikkinchi setda esa o‘zbekistonlik tennischi tashabbusni to‘liq o‘z qo‘liga oldi va 6:2 hisobida g‘alaba qozonib, uchrashuvga nuqta qo‘ydi.

Shu tariqa, Mariya Timofeyeva Eupago Porto Open turniri chempioniga aylandi va Portugaliyadagi musobaqani bosh sovrin bilan yakunladi.

Bu g‘alaba o‘zbekistonlik tennischining xalqaro maydondagi navbatdagi muhim natijalaridan biri bo‘ldi.

Mariya TimofeyevaEupago Porto OpenWTA 125Portugaliya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Katta dubulg‘a»: US Open-2026 turnirida 3 nafar o‘zbekistonlik tennischi qatnashadi«Katta dubulg‘a»: US Open-2026 turnirida 3 nafar o‘zbekistonlik tennischi qatnashadi22 avgust 10:03O‘zbekiston US Open'da tarixiy rekord o‘rnatish arafasidaO‘zbekiston US Open'da tarixiy rekord o‘rnatish arafasida23 iyul 00:36Mariya Timofeyeva Istanbulda bosh sovrinni qo‘lga kiritdiMariya Timofeyeva Istanbulda bosh sovrinni qo‘lga kiritdi10 may 23:45Franchesko Totti: 2006-yilgi mundialda gʻalaba qozonolmas edikFranchesko Totti: 2006-yilgi mundialda gʻalaba qozonolmas edikBugun 15:39Javohir Sindorov FIDE mukofotining ilk sohibiga aylandiJavohir Sindorov FIDE mukofotining ilk sohibiga aylandiBugun 15:24Axror Ziyodullayev Aichi-Nagoyada Osiyo chempioni bo‘ldiAxror Ziyodullayev Aichi-Nagoyada Osiyo chempioni bo‘ldiBugun 15:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi