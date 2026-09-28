Yulduz Usmonova og‘ir kunni yodga oldi: "Akamnining janozasiga bora olmaganman" (video)

·98·Madaniyat
Yulduz Usmonova og‘ir kunni yodga oldi: "Akamnining janozasiga bora olmaganman" (video)

Taniqli xonanda, O‘zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova intervyularidan birida akasining vafoti munosabati bilan o‘tkazilgan janozaga bora olmaganini ma’lum qildi. Xonanda bunga o‘sha kuni oldindan belgilangan to‘ylari sabab bo‘lganini aytdi.

Yulduz Usmonovaning so‘zlariga ko‘ra, o‘sha kuni uning besh-oltita to‘yi bo‘lgan va buyurtmachilar unga oldindan pul berib qo‘ygan. Shu sababli u ishini bekor qila olmagan.

“O‘sha kuni besh-oltita birrov to‘yim bor edi, pulini berib qo‘yishgan. O‘sha paytda muxlislar juda ashaddiy bo‘lardi. 'Akangiz o‘tib qolibdilar', deyishdi. Shunday to‘xtadim-da. Hozirgi san’atkor bo‘lsa, burilib ketadi.

Borib, o‘sha to‘ylarda xizmat qilib yurdim. Beshinchi to‘yda oxirida chiday olmay yig‘lab yuborganman. Oxirgi ashuladan keyin chiqib ketganman. Ungacha hamma to‘ylarni o‘tkazib, undan keyin ketganman. Janozaga ozgina ulgurmay qolganman, lekin ishimni qilib ketganman. Qonun shunaqa. Ishimiz shunaqa”, — deya esladi Yulduz Usmonova.

Yulduz UsmonovaAkasining vafotiJanozaTo‘ylar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...7 iyun 22:43Yulduz Usmonova yaxshi onami, buvimi yoki san’atkor? Xonandaning javobi (video)Yulduz Usmonova yaxshi onami, buvimi yoki san’atkor? Xonandaning javobi (video)24 iyul 08:34Yulduz Usmonova saraton bilan kurashayotgan bolalar holidan xabar oldi (video)Yulduz Usmonova saraton bilan kurashayotgan bolalar holidan xabar oldi (video)2 avgust 17:49Yulduz Usmonova va Prezident muloqoti ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi (video)Yulduz Usmonova va Prezident muloqoti ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi (video)2 iyun 13:18“Opani odamiman” deb nomidan foydalanib yurganlarni Yulduz Usmonova keskin tanqid qildi“Opani odamiman” deb nomidan foydalanib yurganlarni Yulduz Usmonova keskin tanqid qildi21 may 18:47Nilufar Usmonova onasining uyidan yana nimalarni olib ketdi? (video)Nilufar Usmonova onasining uyidan yana nimalarni olib ketdi? (video)8 iyun 11:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh