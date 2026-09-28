Yulduz Usmonova og‘ir kunni yodga oldi: "Akamnining janozasiga bora olmaganman" (video)
Taniqli xonanda, O‘zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova intervyularidan birida akasining vafoti munosabati bilan o‘tkazilgan janozaga bora olmaganini ma’lum qildi. Xonanda bunga o‘sha kuni oldindan belgilangan to‘ylari sabab bo‘lganini aytdi.
Yulduz Usmonovaning so‘zlariga ko‘ra, o‘sha kuni uning besh-oltita to‘yi bo‘lgan va buyurtmachilar unga oldindan pul berib qo‘ygan. Shu sababli u ishini bekor qila olmagan.
“O‘sha kuni besh-oltita birrov to‘yim bor edi, pulini berib qo‘yishgan. O‘sha paytda muxlislar juda ashaddiy bo‘lardi. 'Akangiz o‘tib qolibdilar', deyishdi. Shunday to‘xtadim-da. Hozirgi san’atkor bo‘lsa, burilib ketadi.
Borib, o‘sha to‘ylarda xizmat qilib yurdim. Beshinchi to‘yda oxirida chiday olmay yig‘lab yuborganman. Oxirgi ashuladan keyin chiqib ketganman. Ungacha hamma to‘ylarni o‘tkazib, undan keyin ketganman. Janozaga ozgina ulgurmay qolganman, lekin ishimni qilib ketganman. Qonun shunaqa. Ishimiz shunaqa”, — deya esladi Yulduz Usmonova.
Izohlar 0
…