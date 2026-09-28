Raqib futbolchining 1,5 metrlik sochi sabab ikki futbolchi qizil kartochka oldi: uzun soch egasi e’tibor markazida!

·92·Dunyo
Raqib futbolchining 1,5 metrlik sochi sabab ikki futbolchi qizil kartochka oldi: uzun soch egasi e’tibor markazida!

KONKAKAF Millatlar Ligasi uchrashuvida futbol maydonida noodatiy hodisa yuz berdi. Antigua va Barbuda terma jamoasining ikki futbolchisi raqib hujumchisi Eydan Sipioning uzun sochidan tortgani uchun qizil kartochka bilan jazolandi.

Uchrashuv davomida Angilya terma jamoasi hujumchisi Eydan Sipioning sochlari e’tibor markaziga tushdi. Dred uslubidagi sochlarining uzunligi qariyb 1,5 metr ekani aytilmoqda.

Aynan shu sochlardan tortish Antigua va Barbuda futbolchilarining maydondan chetlatilishiga sabab bo‘ldi.

Ikki futbolchi ham raqibining sochidan tortgani uchun qizil kartochka oldi.

Uchrashuvdagi noodatiy holatga qaramay, Angilya terma jamoasi raqibiga qarshi kurashda ustunlikni qo‘lga kirita olmadi. Antigua va Barbuda terma jamoasi raqibini 5:0 hisobida mag‘lub etdi. O‘yin yakuniga qadar hisob o‘zgarmadi.

Ushbu voqea futbol muxlislari orasida ham qiziqish uyg‘otishi mumkin. Raqib futbolchisining sochidan tortish kabi noodatiy harakat ikki futbolchining maydondan chetlatilishiga olib keldi.

Antigua va BarbudaEydan SipionKONKAKAF Millatlar Ligasisochlardan tortish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida8 avgust 16:50Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandiTurkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandiKecha 08:13Hindistonlik ayol soch uzunligi bo‘yicha yangi Ginnes rekordini o‘rnatdiHindistonlik ayol soch uzunligi bo‘yicha yangi Ginnes rekordini o‘rnatdi12 avgust 15:26Sochi sayrgohiga dengiz dronlari hujumi: Jabrlanganlar soni 8 nafarga yetdiSochi sayrgohiga dengiz dronlari hujumi: Jabrlanganlar soni 8 nafarga yetdi10 sentabr 13:01412 santimetrlik dum: Otlar orasidagi Rapunzel aniqlandi412 santimetrlik dum: Otlar orasidagi Rapunzel aniqlandi24 sentabr 21:05Erling Xoland imijini tubdan o‘zgartirdi: uzun sochdan voz kechdi (foto)Erling Xoland imijini tubdan o‘zgartirdi: uzun sochdan voz kechdi (foto)23 avgust 19:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota