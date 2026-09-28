Raqib futbolchining 1,5 metrlik sochi sabab ikki futbolchi qizil kartochka oldi: uzun soch egasi e’tibor markazida!
KONKAKAF Millatlar Ligasi uchrashuvida futbol maydonida noodatiy hodisa yuz berdi. Antigua va Barbuda terma jamoasining ikki futbolchisi raqib hujumchisi Eydan Sipioning uzun sochidan tortgani uchun qizil kartochka bilan jazolandi.
Uchrashuv davomida Angilya terma jamoasi hujumchisi Eydan Sipioning sochlari e’tibor markaziga tushdi. Dred uslubidagi sochlarining uzunligi qariyb 1,5 metr ekani aytilmoqda.
Aynan shu sochlardan tortish Antigua va Barbuda futbolchilarining maydondan chetlatilishiga sabab bo‘ldi.
Ikki futbolchi ham raqibining sochidan tortgani uchun qizil kartochka oldi.
Uchrashuvdagi noodatiy holatga qaramay, Angilya terma jamoasi raqibiga qarshi kurashda ustunlikni qo‘lga kirita olmadi. Antigua va Barbuda terma jamoasi raqibini 5:0 hisobida mag‘lub etdi. O‘yin yakuniga qadar hisob o‘zgarmadi.
Ushbu voqea futbol muxlislari orasida ham qiziqish uyg‘otishi mumkin. Raqib futbolchisining sochidan tortish kabi noodatiy harakat ikki futbolchining maydondan chetlatilishiga olib keldi.
Izohlar 0
…