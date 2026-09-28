Xiaomi 14 va 14 Pro uchun yangi akkumulyator xizmati taqdim etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xiaomi 14 va 14 Pro smartfonlari uchun yangi akkumulyator xizmati ishga tushirildi, bu foydalanuvchilarga yangi qurilma sotib olmasdan mavjud gadjetlarining batareya quvvatini oshirish imkonini beradi.
- Ushbu servis 1-oktabrdan boshlab Xiaomi Mall platformasida 189 yuan narxda taqdim etiladi, biroq 1-7-oktabr oralig‘ida 20 foizlik chegirma mavjud.
- Xiaomi 14 batareyasi 4610 mA•soatdan 4795 mA•soatgacha, Xiaomi 14 Pro esa 4880 mA•soatdan 5140 mA•soatgacha ko‘tariladi.
Xiaomi kompaniyasi oʻzining flagman smartfonlari — Xiaomi 14 hamda Xiaomi 14 Pro modellarining quvvat zaxirasini oshirishga qaratilgan maxsus yangilash servisining ishga tushirilishini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu tashabbus foydalanuvchilarga yangi qurilma xarid qilmasdan turib, mavjud gadjetining batareya quvvatini sezilarli darajada kattalashtirish imkonini beradi va bu bozorda oʻziga xos qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi xizmat joriy yilning 1-oktabridan boshlab Xiaomi Mall platformasida foydalanuvchilar uchun ochiq boʻlishi kutilmoqda. Xizmatning standart narxi 189 yuanni tashkil etsa-da, kompaniya 1-oktabrdan 7-oktabrga qadar maxsus 20 foizlik chegirma taqdim etishini maʼlum qildi. Bu esa oʻz navbatida xaridorlarga xizmatdan yanada qulay shartlarda foydalanish imkonini beradi.
Batareya sigʻimi qanchaga oshadiMazkur servis doirasida akkumulyator almashtirilgandan soʻng, smartfonlarning energetik imkoniyatlari sezilarli darajada kengayadi. Xususan, odatdagi Xiaomi 14 modelining batareya sigʻimi dastlabki 4610 mA•soatdan 4795 mA•soatgacha koʻtariladi. Taqqoslash uchun, Xiaomi 14 Pro foydalanuvchilari uchun bu koʻrsatkich yanada yuqori boʻlib, 4880 mA•soatdan naq 5140 mA•soatgacha ortadi.
Shu tariqa, ushbu ikki flagman smartfon egalari oʻz qurilmalarining avtonom ishlash muddatini oshirish uchun butunlay yangi telefon sotib olish majburiyatidan qutulishadi. Ushbu yondashuv nafaqat foydalanuvchilarning mablagʻini tejaydi, balki texnologik chiqindilarni kamaytirish nuqtai nazaridan ham dolzarb ahamiyat kasb etadi.
Cheklovlar va kelgusidagi rejalarShunga qaramay, yangi xizmat hozircha hamma modellarga ham tatbiq etilmaydi. Xususan, xizmat koʻrsatish doirasiga hozircha Xiaomi 14 Ultra modeli kiritilmagani maʼlum boʻldi. Mazkur premium versiya boshidan boshlab ilgʻor Jinshajiang akkumulyatori bilan jihozlangan boʻlib, u avvalgi avlod batareyalariga qaraganda 8 foizga ixchamroq hajmga egaligiga qarammay, sigʻimi 300 mA•soatga kattalashtirilganligi bilan ajralib turadi.
Xitoy bozorida yoʻlga qoʻyilayotgan ushbu servis kelgusida boshqa mintaqalardagi foydalanuvchilar uchun ham taqdim etilishi haqida hozircha aniq maʼlumot berilmagan. Biroq kompaniyaning ushbu tashabbusi smartfonlardan foydalanish muddatini uzaytirish va mijozlarga qulaylik yaratish borasidagi muhim qadam sifatida eʼtirof etilmoqda.
Izohlar 0
…