Xiaomi 14 va 14 Pro uchun yangi akkumulyator xizmati taqdim etildi

·30·Texno
Xiaomi 14 va 14 Pro uchun yangi akkumulyator xizmati taqdim etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xiaomi 14 va 14 Pro smartfonlari uchun yangi akkumulyator xizmati ishga tushirildi, bu foydalanuvchilarga yangi qurilma sotib olmasdan mavjud gadjetlarining batareya quvvatini oshirish imkonini beradi.
  • Ushbu servis 1-oktabrdan boshlab Xiaomi Mall platformasida 189 yuan narxda taqdim etiladi, biroq 1-7-oktabr oralig‘ida 20 foizlik chegirma mavjud.
  • Xiaomi 14 batareyasi 4610 mA•soatdan 4795 mA•soatgacha, Xiaomi 14 Pro esa 4880 mA•soatdan 5140 mA•soatgacha ko‘tariladi.

Xiaomi kompaniyasi oʻzining flagman smartfonlari — Xiaomi 14 hamda Xiaomi 14 Pro modellarining quvvat zaxirasini oshirishga qaratilgan maxsus yangilash servisining ishga tushirilishini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu tashabbus foydalanuvchilarga yangi qurilma xarid qilmasdan turib, mavjud gadjetining batareya quvvatini sezilarli darajada kattalashtirish imkonini beradi va bu bozorda oʻziga xos qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi xizmat joriy yilning 1-oktabridan boshlab Xiaomi Mall platformasida foydalanuvchilar uchun ochiq boʻlishi kutilmoqda. Xizmatning standart narxi 189 yuanni tashkil etsa-da, kompaniya 1-oktabrdan 7-oktabrga qadar maxsus 20 foizlik chegirma taqdim etishini maʼlum qildi. Bu esa oʻz navbatida xaridorlarga xizmatdan yanada qulay shartlarda foydalanish imkonini beradi.

Batareya sigʻimi qanchaga oshadi

Mazkur servis doirasida akkumulyator almashtirilgandan soʻng, smartfonlarning energetik imkoniyatlari sezilarli darajada kengayadi. Xususan, odatdagi Xiaomi 14 modelining batareya sigʻimi dastlabki 4610 mA•soatdan 4795 mA•soatgacha koʻtariladi. Taqqoslash uchun, Xiaomi 14 Pro foydalanuvchilari uchun bu koʻrsatkich yanada yuqori boʻlib, 4880 mA•soatdan naq 5140 mA•soatgacha ortadi.

Shu tariqa, ushbu ikki flagman smartfon egalari oʻz qurilmalarining avtonom ishlash muddatini oshirish uchun butunlay yangi telefon sotib olish majburiyatidan qutulishadi. Ushbu yondashuv nafaqat foydalanuvchilarning mablagʻini tejaydi, balki texnologik chiqindilarni kamaytirish nuqtai nazaridan ham dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Cheklovlar va kelgusidagi rejalar

Shunga qaramay, yangi xizmat hozircha hamma modellarga ham tatbiq etilmaydi. Xususan, xizmat koʻrsatish doirasiga hozircha Xiaomi 14 Ultra modeli kiritilmagani maʼlum boʻldi. Mazkur premium versiya boshidan boshlab ilgʻor Jinshajiang akkumulyatori bilan jihozlangan boʻlib, u avvalgi avlod batareyalariga qaraganda 8 foizga ixchamroq hajmga egaligiga qarammay, sigʻimi 300 mA•soatga kattalashtirilganligi bilan ajralib turadi.

Xitoy bozorida yoʻlga qoʻyilayotgan ushbu servis kelgusida boshqa mintaqalardagi foydalanuvchilar uchun ham taqdim etilishi haqida hozircha aniq maʼlumot berilmagan. Biroq kompaniyaning ushbu tashabbusi smartfonlardan foydalanish muddatini uzaytirish va mijozlarga qulaylik yaratish borasidagi muhim qadam sifatida eʼtirof etilmoqda.

XiaomiXiaomi 14SmartfonAkkumulyatorTexnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy S27 Ultra flagmani rekord darajadagi akkumulyatorga ega boʻladiSamsung Galaxy S27 Ultra flagmani rekord darajadagi akkumulyatorga ega boʻladi25 sentabr 14:29Xiaomi 18 Pro smartfonlarida professional suratga olish funksiyasi taqdim etildiXiaomi 18 Pro smartfonlarida professional suratga olish funksiyasi taqdim etildiKecha 15:28Xiaomi 18 Pro global versiyalari akkumulyatori kichikroq boʻladiXiaomi 18 Pro global versiyalari akkumulyatori kichikroq boʻladi25 sentabr 00:55Xiaomi 18 Pro smartfonining jonli suratlari rasmiy taqdimot oldidan oshkor etildiXiaomi 18 Pro smartfonining jonli suratlari rasmiy taqdimot oldidan oshkor etildi20 sentabr 22:27Xiaomi 18 Pro Max qoʻshimcha ekrani sunʼiy intellekt yordamida ilova yaratadiXiaomi 18 Pro Max qoʻshimcha ekrani sunʼiy intellekt yordamida ilova yaratadi16 sentabr 13:21Xiaomi 18 Pro dizayni va asosiy oʻzgarishlari rasman eʼlon qilindiXiaomi 18 Pro dizayni va asosiy oʻzgarishlari rasman eʼlon qilindi15 sentabr 12:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi