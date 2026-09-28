Javohir Sindorov FIDE mukofotining ilk sohibiga aylandi

·56·Sport
Javohir Sindorov FIDE mukofotining ilk sohibiga aylandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindorov FIDE Excellence Awards tarixidagi ilk «Eng yaxshi erkak shaxmatchi» mukofotini qo‘lga kiritdi.
  • Bu mukofot 2026 yilda birinchi marta tashkil etilgan bo‘lib, uning ilk g‘oliblari aynan Samarqandda taqdirlandi.
  • Javohir Sindorov ushbu mukofotni Nodirbek Abdusattorov, Magnus Karlsen kabi taniqli shaxmatchilar orasidan qo‘lga kiritib, tarixiy ro‘yxatda birinchi bo‘ldi.

Samarqandda 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi yakunlanishi bilan O‘zbekiston shaxmati uchun yana bir quvonchli xabar yangradi. O‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindorov FIDE Excellence Awards tarixidagi ilk «Eng yaxshi erkak shaxmatchi» mukofotini qo‘lga kiritdi.

Bu mukofotning o‘zi ham alohida ahamiyatga ega. Chunki FIDE Excellence Awards 2026 yilda birinchi marta tashkil etilgan bo‘lib, uning ilk g‘oliblari aynan Samarqandda taqdirlandi. Mukofot 2024 yil sentyabridan 2026 yil avgustigacha bo‘lgan Olimpiada siklidagi eng yaxshi natijalarni e’tirof etadi.

Sindorov tarixiy ro‘yxatda birinchi bo‘ldi

«Eng yaxshi erkak shaxmatchi» nominatsiyasida Javohir Sindorov bilan bir qatorda jahon shaxmatining yetakchi vakillari — Nodirbek Abdusattorov, Fabiano Karuana, Magnus Karlsen, Arjun Erigaysi, Gukesh Dommaraju va boshqa grossmeysterlar ham nomzod sifatida ko‘rsatilgan edi.

Yakunda g‘oliblik O‘zbekiston vakiliga nasib qildi.

Shu tariqa, Sindorov FIDE Excellence Awards tarixida «Eng yaxshi erkak shaxmatchi» nominatsiyasining birinchi g‘olibi sifatida shaxmat tarixiga kirdi.

Samarqanddagi Olimpiada — katta shaxmat bayrami

46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi 10–27 sentyabr kunlari Samarqandda o‘tkazildi. Yakunlov marosimida Olimpiada bayrog‘i 2028 yilgi musobaqa mezboni — Birlashgan Arab Amirliklariga topshirildi va shu bilan Samarqanddagi tarixiy musobaqaga rasman nuqta qo‘yildi.

Ayni shu musobaqa doirasida FIDE Excellence Awards'ning ilk taqdirlash marosimi ham o‘tkazildi.

O‘zbekiston shaxmati uchun esa bu ikki karra ahamiyatli voqeaga aylandi: Samarqand jahon shaxmatini qabul qildi, Javohir Sindorov esa ushbu tarixiy marosimda ilk «Eng yaxshi erkak shaxmatchi» mukofotini qo‘lga kiritdi.

Shu tariqa, Javohir Sindorov nafaqat O‘zbekiston, balki yangi tashkil etilgan FIDE Excellence Awards tarixida ham o‘z nomini birinchi g‘oliblar qatoriga yozdi.

Javohir Sindorov46-Butunjahon shaxmat OlimpiadasiFIDE Excellence AwardsSamarqand
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

"Qo‘shaloq oltin": Nodirbek Abdusattorov 1-taxtada dunyoning eng yaxshisi deb tan olindi!"Qo‘shaloq oltin": Nodirbek Abdusattorov 1-taxtada dunyoning eng yaxshisi deb tan olindi!Kecha 21:08O‘zbekiston 20 ochko bilan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi chempioniga aylandi!O‘zbekiston 20 ochko bilan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi chempioniga aylandi!Kecha 16:55Samarqandda tarixiy g‘alaba: O‘zbekiston 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi chempioni bo‘ldiSamarqandda tarixiy g‘alaba: O‘zbekiston 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi chempioni bo‘ldiKecha 16:16O‘zbekiston erkak shaxmatchilar jamoalari Samarqandda tengsiz: 9-turning to‘liq natijalariO‘zbekiston erkak shaxmatchilar jamoalari Samarqandda tengsiz: 9-turning to‘liq natijalari25 sentabr 21:51Olimpiadada ilk mag‘lubiyat: O‘zbekiston 8-turda Germaniyaga yutqazib qo‘ydiOlimpiadada ilk mag‘lubiyat: O‘zbekiston 8-turda Germaniyaga yutqazib qo‘ydi24 sentabr 21:2146-Olimpiadaning 7-turi to‘liq natijalari: O‘zbekiston terma jamoalarining tarixiy kuni46-Olimpiadaning 7-turi to‘liq natijalari: O‘zbekiston terma jamoalarining tarixiy kuni23 sentabr 22:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi