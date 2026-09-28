Javohir Sindorov FIDE mukofotining ilk sohibiga aylandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindorov FIDE Excellence Awards tarixidagi ilk «Eng yaxshi erkak shaxmatchi» mukofotini qo‘lga kiritdi.
- Bu mukofot 2026 yilda birinchi marta tashkil etilgan bo‘lib, uning ilk g‘oliblari aynan Samarqandda taqdirlandi.
- Javohir Sindorov ushbu mukofotni Nodirbek Abdusattorov, Magnus Karlsen kabi taniqli shaxmatchilar orasidan qo‘lga kiritib, tarixiy ro‘yxatda birinchi bo‘ldi.
Samarqandda 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi yakunlanishi bilan O‘zbekiston shaxmati uchun yana bir quvonchli xabar yangradi. O‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindorov FIDE Excellence Awards tarixidagi ilk «Eng yaxshi erkak shaxmatchi» mukofotini qo‘lga kiritdi.
Bu mukofotning o‘zi ham alohida ahamiyatga ega. Chunki FIDE Excellence Awards 2026 yilda birinchi marta tashkil etilgan bo‘lib, uning ilk g‘oliblari aynan Samarqandda taqdirlandi. Mukofot 2024 yil sentyabridan 2026 yil avgustigacha bo‘lgan Olimpiada siklidagi eng yaxshi natijalarni e’tirof etadi.
Sindorov tarixiy ro‘yxatda birinchi bo‘ldi
«Eng yaxshi erkak shaxmatchi» nominatsiyasida Javohir Sindorov bilan bir qatorda jahon shaxmatining yetakchi vakillari — Nodirbek Abdusattorov, Fabiano Karuana, Magnus Karlsen, Arjun Erigaysi, Gukesh Dommaraju va boshqa grossmeysterlar ham nomzod sifatida ko‘rsatilgan edi.
Yakunda g‘oliblik O‘zbekiston vakiliga nasib qildi.
Shu tariqa, Sindorov FIDE Excellence Awards tarixida «Eng yaxshi erkak shaxmatchi» nominatsiyasining birinchi g‘olibi sifatida shaxmat tarixiga kirdi.
Samarqanddagi Olimpiada — katta shaxmat bayrami
46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi 10–27 sentyabr kunlari Samarqandda o‘tkazildi. Yakunlov marosimida Olimpiada bayrog‘i 2028 yilgi musobaqa mezboni — Birlashgan Arab Amirliklariga topshirildi va shu bilan Samarqanddagi tarixiy musobaqaga rasman nuqta qo‘yildi.
Ayni shu musobaqa doirasida FIDE Excellence Awards'ning ilk taqdirlash marosimi ham o‘tkazildi.
O‘zbekiston shaxmati uchun esa bu ikki karra ahamiyatli voqeaga aylandi: Samarqand jahon shaxmatini qabul qildi, Javohir Sindorov esa ushbu tarixiy marosimda ilk «Eng yaxshi erkak shaxmatchi» mukofotini qo‘lga kiritdi.
Shu tariqa, Javohir Sindorov nafaqat O‘zbekiston, balki yangi tashkil etilgan FIDE Excellence Awards tarixida ham o‘z nomini birinchi g‘oliblar qatoriga yozdi.
Izohlar 0
…