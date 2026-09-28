Aktrisa Ra’no Shodiyevaning oilasi og‘ir judolikka uchradi

·113·Madaniyat
Aktrisa Ra’no Shodiyevaning oilasi og‘ir judolikka uchradi

O‘zbek kino va san’at olamida tanilgan aktrisa Ra’no Shodiyeva onasidan ayrildi. Aktrisa bu haqdagi xabarni ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida onasining suratini joylash orqali ma’lum qilgan.

Bundan avval Ra’no Shodiyeva onasi betob bo‘lib qolgani haqida yozib, muxlislaridan u kishi uchun duo qilishlarini so‘ragan edi.

Oradan vaqt o‘tib, aktrisa onasining vafot etganini ma’lum qildi.

Aktrisaning yaqinlari va muxlislari uning xonadoniga ta’ziya bildirib, sabr tilamoqda. Ra’no Shodiyevaning onasi vafoti haqidagi xabar ostida ko‘plab kuzatuvchilar va yaqinlari hamdardlik izhor etib, aktrisaga sabr tilagan.

Aktrisaning onasi bilan bog‘liq avvalgi murojaati ham uning muxlislari orasida katta e’tibor uyg‘otgan edi.

Yaqin insondan ayrilish og‘ir judolik. Ra’no Shodiyeva va uning oila a’zolariga ushbu musibat munosabati bilan sabr va matonat tilaymiz.

Ra’no ShodiyevaShodiyeva Ra’noUzbek kino aktrisasiOta-ona vafoti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ra’no Shodiyeva: davolanishimga 500 ming dollardan ko‘proq pul ketdiRa’no Shodiyeva: davolanishimga 500 ming dollardan ko‘proq pul ketdi13 avgust 14:20Ra’no Shodiyeva 47 yoshni qarshi oldi (video)Ra’no Shodiyeva 47 yoshni qarshi oldi (video)12 avgust 14:55Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldiRayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi7 avgust 21:51Ra’no Shodiyeva muxlislarini yangi serialdagi qiyofasi bilan hayratga soladiRa’no Shodiyeva muxlislarini yangi serialdagi qiyofasi bilan hayratga soladi24 iyul 22:36Aktrisa Ra’no Shodiyeva to‘rtinchi marta buvijon bo‘ldi!Aktrisa Ra’no Shodiyeva to‘rtinchi marta buvijon bo‘ldi!12 iyul 13:56Aktrisa Ra’no Shodiyeva ijodida qanday yangiliklar bor?Aktrisa Ra’no Shodiyeva ijodida qanday yangiliklar bor?28 may 13:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh