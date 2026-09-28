Aktrisa Ra’no Shodiyevaning oilasi og‘ir judolikka uchradi
O‘zbek kino va san’at olamida tanilgan aktrisa Ra’no Shodiyeva onasidan ayrildi. Aktrisa bu haqdagi xabarni ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida onasining suratini joylash orqali ma’lum qilgan.
Bundan avval Ra’no Shodiyeva onasi betob bo‘lib qolgani haqida yozib, muxlislaridan u kishi uchun duo qilishlarini so‘ragan edi.
Oradan vaqt o‘tib, aktrisa onasining vafot etganini ma’lum qildi.
Aktrisaning yaqinlari va muxlislari uning xonadoniga ta’ziya bildirib, sabr tilamoqda. Ra’no Shodiyevaning onasi vafoti haqidagi xabar ostida ko‘plab kuzatuvchilar va yaqinlari hamdardlik izhor etib, aktrisaga sabr tilagan.
Aktrisaning onasi bilan bog‘liq avvalgi murojaati ham uning muxlislari orasida katta e’tibor uyg‘otgan edi.
Yaqin insondan ayrilish og‘ir judolik. Ra’no Shodiyeva va uning oila a’zolariga ushbu musibat munosabati bilan sabr va matonat tilaymiz.
Izohlar 0
…