Franchesko Totti: 2006-yilgi mundialda gʻalaba qozonolmas edik

·50·Sport
Franchesko Totti: 2006-yilgi mundialda gʻalaba qozonolmas edik
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Franchesko Totti 2006-yilgi jahon chempionatidagi gʻalaba uning ishtirokisiz qoʻlga kiritilmagan boʻlishini taʼkidladi.
  • Afsonaviy futbolchi Germaniyadagi mundialdagi ishtiroki uning faoliyatidagi eng muhim burilish nuqtasi boʻlganini va uning maqomini Rim shahridan tashqariga ham yoyganini eʼtirof etdi.

Italiya termasining sobiq hujumkori Franchesko Totti 2006-yilgi jahon chempionatidagi gʻalaba uning ishtirokisiz qoʻlga kiritilmagan boʻlishini taʼkidladi. Corriere dello Sport nashriga bergan intervyusida afsonaviy futbolchi Germaniyadagi mundialdagi ishtiroki uning faoliyatidagi eng muhim burilish nuqtasi boʻlganini va uning maqomini Rim shahridan tashqariga ham yoyganini eʼtirof etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Italiya futboli va Roma klubi tarixida oʻchmas iz qoldirgan oʻyinchi mazkur turnir uning xalqaro miqyosdagi nufuzini keskin oshirganini esladi. Rimliklar safosiga sodiqligi bilan tanilgan hujumkor yarim himoyachi mamlakatining jahon chempioni boʻlishida oʻzining hissasi hal qiluvchi rol oʻynaganiga ishonch bildirgan.

Jarohat va maydondagi fidoyilik

Totti intervyu chogʻida oʻziga xos hazilomuz ohangda: «Agar men oʻynamaganimda, ular bu kubokni yutolmas edilar», — deya taʼkidlab oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, jahon chempionati unga Rimdan tashqarida ham oʻzini koʻrsatish va muhim shaxs boʻlish uchun kuch bergan. Agar u faqatgina mahalliy musobaqalarda gʻalaba qozonganida, uning shuhrati faqatgina Italiya poytaxti doirasida qolib ketgan boʻlardi.

Biroq futbolchining bu iddaolari asossiz emas. 2006-yilning fevral oyida chap oyogʻi sinib, ogʻir jarrohlik amaliyotini boshdan kechirgan Totti yozgi mundialgacha safga qaytish uchun qattiq kurash olib borgandi. Jismoniy holati toʻliq tiklanmaganiga qaramay, u murabbiy Marcello Lippi boshchiligidagi jamoaning yettita oʻyinidan oltitasida maydonga tushdi.

Turnirdagi samarali koʻrsatkichlar

Eng yuqori jismoniy holatining atigi 40 foizida oʻynagan boʻlishiga qaramay, Franchesko Totti turnir davomida raqiblar darvozasini 1 bor ishgʻol qildi va jamoadoshlariga 4 ta golli uzatma yetkazib berdi. U ushbu koʻrsatkich bilan musobaqaning eng yaxshi assistentiga aylandi va jamoa muvaffaqiyatiga ulkan ulush qoʻshdi.

Shuningdek, futbolchi oʻz faoliyatidagi eng yuqori choʻqqiga 2001–2008-yillar oraligʻida erishganini esga oldi. Uning fikricha, oʻsha yillardagi oʻyin darajasi va jismoniy holati shunchalik yuqori boʻlganki, bu hatto raqiblar uchun ham qiyinchilik tugʻdirgan.

Franchesko TottiItaliyaJahon chempionatiRomaFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Italiya U-20 ayollar terma jamoasi sardori Ispaniyaga qarshi yarim final oldidan fikr bildirdiItaliya U-20 ayollar terma jamoasi sardori Ispaniyaga qarshi yarim final oldidan fikr bildirdi22 sentabr 23:37Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigachaTotti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha18 iyul 12:04Yuventus darvozabonlar chizigʻida katta oʻzgarishlarga hozirlik koʻrmoqdaYuventus darvozabonlar chizigʻida katta oʻzgarishlarga hozirlik koʻrmoqda21 avgust 22:32Inter Italiya chempionati uchun rasmiy tarkib raqamlarini eʼlon qildiInter Italiya chempionati uchun rasmiy tarkib raqamlarini eʼlon qildi21 avgust 19:39Antonio Conte yana Italiya terma jamoasi boshqaruviga qaytmoqdaAntonio Conte yana Italiya terma jamoasi boshqaruviga qaytmoqda25 iyun 17:53Yuventus transfer bozori: muammoli pozitsiyalar va tarkib tahliliYuventus transfer bozori: muammoli pozitsiyalar va tarkib tahlili7 avgust 00:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi