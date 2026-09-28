Franchesko Totti: 2006-yilgi mundialda gʻalaba qozonolmas edik
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Franchesko Totti 2006-yilgi jahon chempionatidagi gʻalaba uning ishtirokisiz qoʻlga kiritilmagan boʻlishini taʼkidladi.
- Afsonaviy futbolchi Germaniyadagi mundialdagi ishtiroki uning faoliyatidagi eng muhim burilish nuqtasi boʻlganini va uning maqomini Rim shahridan tashqariga ham yoyganini eʼtirof etdi.
Italiya termasining sobiq hujumkori Franchesko Totti 2006-yilgi jahon chempionatidagi gʻalaba uning ishtirokisiz qoʻlga kiritilmagan boʻlishini taʼkidladi. Corriere dello Sport nashriga bergan intervyusida afsonaviy futbolchi Germaniyadagi mundialdagi ishtiroki uning faoliyatidagi eng muhim burilish nuqtasi boʻlganini va uning maqomini Rim shahridan tashqariga ham yoyganini eʼtirof etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Italiya futboli va Roma klubi tarixida oʻchmas iz qoldirgan oʻyinchi mazkur turnir uning xalqaro miqyosdagi nufuzini keskin oshirganini esladi. Rimliklar safosiga sodiqligi bilan tanilgan hujumkor yarim himoyachi mamlakatining jahon chempioni boʻlishida oʻzining hissasi hal qiluvchi rol oʻynaganiga ishonch bildirgan.
Jarohat va maydondagi fidoyilikTotti intervyu chogʻida oʻziga xos hazilomuz ohangda: «Agar men oʻynamaganimda, ular bu kubokni yutolmas edilar», — deya taʼkidlab oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, jahon chempionati unga Rimdan tashqarida ham oʻzini koʻrsatish va muhim shaxs boʻlish uchun kuch bergan. Agar u faqatgina mahalliy musobaqalarda gʻalaba qozonganida, uning shuhrati faqatgina Italiya poytaxti doirasida qolib ketgan boʻlardi.
Biroq futbolchining bu iddaolari asossiz emas. 2006-yilning fevral oyida chap oyogʻi sinib, ogʻir jarrohlik amaliyotini boshdan kechirgan Totti yozgi mundialgacha safga qaytish uchun qattiq kurash olib borgandi. Jismoniy holati toʻliq tiklanmaganiga qaramay, u murabbiy Marcello Lippi boshchiligidagi jamoaning yettita oʻyinidan oltitasida maydonga tushdi.
Turnirdagi samarali koʻrsatkichlarEng yuqori jismoniy holatining atigi 40 foizida oʻynagan boʻlishiga qaramay, Franchesko Totti turnir davomida raqiblar darvozasini 1 bor ishgʻol qildi va jamoadoshlariga 4 ta golli uzatma yetkazib berdi. U ushbu koʻrsatkich bilan musobaqaning eng yaxshi assistentiga aylandi va jamoa muvaffaqiyatiga ulkan ulush qoʻshdi.
Shuningdek, futbolchi oʻz faoliyatidagi eng yuqori choʻqqiga 2001–2008-yillar oraligʻida erishganini esga oldi. Uning fikricha, oʻsha yillardagi oʻyin darajasi va jismoniy holati shunchalik yuqori boʻlganki, bu hatto raqiblar uchun ham qiyinchilik tugʻdirgan.
Izohlar 0
…