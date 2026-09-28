Honor Life S3 taqdim etildi: magnitli E Ink oʻquvchi va uning imkoniyatlari

·32·Texno
Honor Life S3 taqdim etildi: magnitli E Ink oʻquvchi va uning imkoniyatlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Honor Life S3 nomli yangi portativ elektron kitob taqdim etildi, u smartfon orqa paneliga magnit yordamida birikadi.
  • Qurilma 61 gramm vazn va 5,6 millimetr qalinlikka ega bo'lib, 3,68 dyuymli E Ink displeyi bilan jihozlangan.
  • Honor Life S3 uzluksiz o'qish rejimida 30 soatgacha, kutish rejimida esa 20 kungacha batareya quvvati bilan ishlaydi.
  • Gadjet EPUB, PDF, MOBI, DOC, DOCX va TXT formatlarini qo'llab-quvvatlaydi va Xitoy bozorida 359 yuan narxda sotuvga chiqarilgan.

Honor brendi zamonaviy foydalanuvchilar ehtiyojlariga moʻljallangan yangi portativ elektron kitob — Honor Life S3 qurilmasini rasman taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur gadjet oʻziga xos magnitli biriktirma tizimi, oʻta yengil vazni va ixcham oʻlchamlari bilan eʼtiborni tortadi hamda kitobxonlarga qoʻshimcha qulayliklar yaratishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning smartfon orqa paneliga magnit yordamida mahkamlanishidir. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, gadjet atigi 61 gramm vaznga va 5,6 millimetr qalinlikka ega. Bunday yengillik va yupqalik uni kundalik haytda doimo oʻzi bilan olib yurish va istalgan joyda mutolaa qilish imkonini beradi.

Texnik imkoniyatlar va displey xususiyatlari

Honor Life S3 3,68 dyuymli E Ink displeyi bilan jihozlangan boʻlib, u 259 PPI piksellar zichligini taqdim etadi. Shuningdek, ekran yumshoq yoritish texnologiyasiga ega boʻlib, u uzoq vaqt kitob oʻqilganda ham koʻzlarning charchashini sezilarli darajada kamaytiradi. Qurilmani boshqarish esa maxsus sezgir sensorli sirt orqali amalga oshiriladi.

Garchi ixcham koʻrinsa-da, yangi elektron kitob quvvat borasida ham yaxshi natijalarni koʻrsatadi. Manbaga koʻra, ishlab chiqaruvchi batareya uzluksiz oʻqish rejimida 30 soatgacha, toʻliq quvvatlangandan soʻng bir haftagacha va kutish rejimida 20 kungacha xizmat qilishini maʼlum qilgan.

Xotira, formatlar va narx siyosati

Qurilmaga kitoblarni uzatish jarayoni tezkor Wi-Fi 6 tarmogʻi orqali amalga oshiriladi, fayllarni yuklab olish uchun esa Honor Magic Space ilovasidan foydalaniladi. Gadjet elektron matn formatlarining asosiy turlarini, jumladan EPUB, PDF, MOBI, DOC, DOCX hamda TXT formatlarini qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, foydalanuvchilar hajmi 1 TB gacha boʻlgan TF xotira kartasi yordamida ichki xotirani kengaytirish imkoniyatiga ega.

Hozirgi vaqtda Honor Life S3 Xitoy bozorida sotuvga chiqarilgan boʻlib, uning boshlangʻich narxi 359 yuanni tashkil etadi. Ushbu portativ gadjetning jahon bozoriga chiqishi haqida hozircha aniq maʼlumotlar berilmagan.

HonorE InkGadjetlarTexnologiyalarElektron kitob
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Onyx Boox Android 16 boshqaruvida ishlaydigan uchta yangi elektron kitobni taqdim etdiOnyx Boox Android 16 boshqaruvida ishlaydigan uchta yangi elektron kitobni taqdim etdi16 sentabr 18:26Honor Watch 6 Pro aqlli soati yurak toʻxtashini aniqlaydiHonor Watch 6 Pro aqlli soati yurak toʻxtashini aniqlaydi14 sentabr 03:58Honor Watch 6 Pro aqlli soatlari 28-sentabrda sotuvga chiqadiHonor Watch 6 Pro aqlli soatlari 28-sentabrda sotuvga chiqadi11 sentabr 12:56Honor Watch 6 Pro aqlli soatlari sogʻliqni saqlashning yangi funksiyalariga ega boʻldiHonor Watch 6 Pro aqlli soatlari sogʻliqni saqlashning yangi funksiyalariga ega boʻldi7 sentabr 14:57Honor 2027 yilda yangi sirli qurilmani taqdim etishi kutilmoqdaHonor 2027 yilda yangi sirli qurilmani taqdim etishi kutilmoqda16 avgust 11:59Honor Magic 9 Pro Max maxsus toʻplami professional kameraga aylantirildiHonor Magic 9 Pro Max maxsus toʻplami professional kameraga aylantirildi23 sentabr 12:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi