Honor Life S3 taqdim etildi: magnitli E Ink oʻquvchi va uning imkoniyatlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Honor Life S3 nomli yangi portativ elektron kitob taqdim etildi, u smartfon orqa paneliga magnit yordamida birikadi.
- Qurilma 61 gramm vazn va 5,6 millimetr qalinlikka ega bo'lib, 3,68 dyuymli E Ink displeyi bilan jihozlangan.
- Honor Life S3 uzluksiz o'qish rejimida 30 soatgacha, kutish rejimida esa 20 kungacha batareya quvvati bilan ishlaydi.
- Gadjet EPUB, PDF, MOBI, DOC, DOCX va TXT formatlarini qo'llab-quvvatlaydi va Xitoy bozorida 359 yuan narxda sotuvga chiqarilgan.
Honor brendi zamonaviy foydalanuvchilar ehtiyojlariga moʻljallangan yangi portativ elektron kitob — Honor Life S3 qurilmasini rasman taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur gadjet oʻziga xos magnitli biriktirma tizimi, oʻta yengil vazni va ixcham oʻlchamlari bilan eʼtiborni tortadi hamda kitobxonlarga qoʻshimcha qulayliklar yaratishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning smartfon orqa paneliga magnit yordamida mahkamlanishidir. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, gadjet atigi 61 gramm vaznga va 5,6 millimetr qalinlikka ega. Bunday yengillik va yupqalik uni kundalik haytda doimo oʻzi bilan olib yurish va istalgan joyda mutolaa qilish imkonini beradi.
Texnik imkoniyatlar va displey xususiyatlariHonor Life S3 3,68 dyuymli E Ink displeyi bilan jihozlangan boʻlib, u 259 PPI piksellar zichligini taqdim etadi. Shuningdek, ekran yumshoq yoritish texnologiyasiga ega boʻlib, u uzoq vaqt kitob oʻqilganda ham koʻzlarning charchashini sezilarli darajada kamaytiradi. Qurilmani boshqarish esa maxsus sezgir sensorli sirt orqali amalga oshiriladi.
Garchi ixcham koʻrinsa-da, yangi elektron kitob quvvat borasida ham yaxshi natijalarni koʻrsatadi. Manbaga koʻra, ishlab chiqaruvchi batareya uzluksiz oʻqish rejimida 30 soatgacha, toʻliq quvvatlangandan soʻng bir haftagacha va kutish rejimida 20 kungacha xizmat qilishini maʼlum qilgan.
Xotira, formatlar va narx siyosatiQurilmaga kitoblarni uzatish jarayoni tezkor Wi-Fi 6 tarmogʻi orqali amalga oshiriladi, fayllarni yuklab olish uchun esa Honor Magic Space ilovasidan foydalaniladi. Gadjet elektron matn formatlarining asosiy turlarini, jumladan EPUB, PDF, MOBI, DOC, DOCX hamda TXT formatlarini qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, foydalanuvchilar hajmi 1 TB gacha boʻlgan TF xotira kartasi yordamida ichki xotirani kengaytirish imkoniyatiga ega.
Hozirgi vaqtda Honor Life S3 Xitoy bozorida sotuvga chiqarilgan boʻlib, uning boshlangʻich narxi 359 yuanni tashkil etadi. Ushbu portativ gadjetning jahon bozoriga chiqishi haqida hozircha aniq maʼlumotlar berilmagan.
Izohlar 0
…