Qarshida mehmonxona administratori 800 ming so‘mga mijozlarga xona ajratgani uchun jarimaga tortildi

·37·Jamiyat
Qarshida mehmonxona administratori 800 ming so‘mga mijozlarga xona ajratgani uchun jarimaga tortildi

Qarshi shahridagi mehmonxonalardan birida ishlagan 25 yoshli administrator mijozlarga jinsiy aloqa qilishlari uchun sharoit yaratib bergani sabab sudlandi. U buning evaziga 800 ming so‘m talab qilgan.

Sud hukmiga ko‘ra, 2026 yil 12 iyul kuni soat 22:00 atrofida Qashqadaryo viloyati IIB xodimlari Qarshi shahrining Shodlik mahallasida joylashgan mehmonxonada tezkor tadbir o‘tkazgan.

Tadbir davomida mehmonxona administratori bir erkak va ayolga jinsiy aloqa qilishlari uchun mehmonxonaning uchinchi qavatidagi 13-xonani ajratib berishni taklif qilgan. Buning evaziga u 800 ming so‘m talab qilgan va pulni olayotgan vaqtida qo‘lga olingan.

Shuningdek, administrator mijozlarning shaxsini sir saqlash hamda ularni mehmonxonaning rasmiy ro‘yxatidan o‘tkazmaslikka rozi bo‘lgani aniqlangan.

Jinoyat ishlari bo‘yicha Qarshi shahar sudining hukmiga ko‘ra, 25 yoshli erkakka 10 million 300 ming so‘m miqdorida jarima jazosi tayinlangan.

QarshiMehmonxona administratoriJinoyat ishlariQarshi shahar sudi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda 1 oktyabrdan avtobus va metro narxi keskin o‘zgaradiToshkentda 1 oktyabrdan avtobus va metro narxi keskin o‘zgaradiKecha 06:48O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?27 sentabr 20:25Qarshida klinikaga oyog‘idagi og‘riqdan shikoyat qilib borgan erkak vafot etdiQarshida klinikaga oyog‘idagi og‘riqdan shikoyat qilib borgan erkak vafot etdi16 sentabr 22:27IELTS topshirish narxi oshdi: endi qancha to‘lanadi?IELTS topshirish narxi oshdi: endi qancha to‘lanadi?3 sentabr 06:10Telegram'da ayolga nomaqbul surat yuborgan erkak jarimaga tortildiTelegram'da ayolga nomaqbul surat yuborgan erkak jarimaga tortildi19 avgust 15:43Inspektor yoqasidan tortgan hokim o‘rinbosari jazolandiInspektor yoqasidan tortgan hokim o‘rinbosari jazolandi10 iyun 05:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi