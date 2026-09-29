Belgiyada xandaq qaziyotgan talaba 9 million yevrolik oltin xazinaga duch keldi

·46·Dunyo
Belgiyada xandaq qaziyotgan talaba 9 million yevrolik oltin xazinaga duch keldi

Belgiyada oddiy qurilish ishlarini bajarayotgan 18 yoshli talaba kutilmaganda taxminan 9 million yevrolik oltin xazinaga duch keldi. Bu haqda BBC xabar berdi.

Voqea Sint-Gillis-Dendermonde shahridagi sobiq pivo zavodi hududida yuz bergan. Kobe ismli talaba yozgi ish vaqtida yangi kanalizatsiya tizimi uchun xandaq qaziyotgan bo‘lgan. Ish jarayonida u hamkasblari bilan birga yer ostida yashirilgan qimmatbaho buyumlarga duch kelgan.

Dastlab ishchilar topilgan buyumlarni oddiy tangalar deb o‘ylagan. Biroq qazish ishlarini davom ettirishganida, ular oltin tangalar, oltin bo‘laklari va raqamlangan oltin quymalaridan iborat xazinani topishgan.

Ma’lum bo‘lishicha, xazina XIX asr oxirida qurilgan villaning yerto‘lasidagi g‘isht bilan berkitilgan devor ichida qopga solib yashirilgan. Mazkur bino o‘sha hududdagi pivo zavodi egasi Teofil Van Assega tegishli bo‘lgan.

Topilmaning umumiy qiymati taxminan 9 million yevroga baholangan. Ishchilar xazinani topgach, darhol tegishli tashkilotlarga xabar bergan. Hozirda oltinlar xavfsiz joyga olib chiqilgan, mutaxassislar esa uning kelib chiqishi va qonuniy egasini aniqlamoqda.

Rasmiylar xazina ataylab yashirilgan bo‘lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Uning kimga tegishli ekani masalasi hal qilinguniga qadar, topilma bo‘yicha huquqiy jarayon davom etadi.

KobeTeofil Van AssegaSint-Gillis-Denderlooltin xazina
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

"Oddiy tangalar" deb o‘ylagan 18 yoshli yigit aslida devor ichidan millionlab yevrolik oltin topdi"Oddiy tangalar" deb o‘ylagan 18 yoshli yigit aslida devor ichidan millionlab yevrolik oltin topdi17 sentabr 15:31Belgiyada kanalizatsiya qazish paytida kutilmagan xazina topildiBelgiyada kanalizatsiya qazish paytida kutilmagan xazina topildi23 avgust 12:1123 metrdan ajal parvozi: Hindistonda 4 nafar talaba bo‘lgan BMW estakadadan qulab tushdi23 metrdan ajal parvozi: Hindistonda 4 nafar talaba bo‘lgan BMW estakadadan qulab tushdi22 sentabr 09:38Devor ichidagi xazina: Italiyada politsiya mafiyaning 3,2 mln yevrolik maxfiy omborini ochdiDevor ichidagi xazina: Italiyada politsiya mafiyaning 3,2 mln yevrolik maxfiy omborini ochdi23 sentabr 10:52O‘qituvchi talabani ishidan ayrilishdan qo‘rqib o‘ldirganlikda ayblandiO‘qituvchi talabani ishidan ayrilishdan qo‘rqib o‘ldirganlikda ayblandi15 sentabr 00:00Venetsiya tarixiy markazga bir kunlik kirish haqini 30 yevrogacha oshirmoqdaVenetsiya tarixiy markazga bir kunlik kirish haqini 30 yevrogacha oshirmoqda22 sentabr 15:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota