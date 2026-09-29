Barselona vitse-prezidenti Camp Nou jahon chempionati finaliga munosibligini aytdi

·13·Sport
Barselona vitse-prezidenti Camp Nou jahon chempionati finaliga munosibligini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Barselona vitse-prezidenti Antonio Eskudero, modernizatsiya qilingan Spotify Camp Nou stadionining 2030-yilgi jahon chempionati finaliga mezbonlik qilish uchun eng munosib nomzod ekanligini ta'kidladi.
  • Uning fikricha, klubning ulkan sarmoyalari va zamonaviy stadioni FIFA uchun mantiqiy tanlov bo'ladi.
  • Barselona shahar kengashi va Kataloniya hukumati ham bu taklifni qo'llab-quvvatlamoqda.

2030-yilgi futbol boʻyicha jahon chempionatining hal qiluvchi final uchrashuvini qabul qilish huquqi uchun kurash tobora keskinlashmoqda. Goal.com xabar berishicha, Barselona klubining ijtimoiy masalalar boʻyicha vitse-prezidenti Antonio Eskudero modernizatsiya qilingan Spotify Camp Nou stadionini mundial hal qiluvchi bahsi uchun asosiy daʼvogar sifatida koʻrsatdi va bu ehtimol juda yuqori ekanini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mazkur jahon chempionati mezbonligi uchun asosiy davlatlar sifatida Ispaniya va Marokash eʼtirof etilmoqda. Dastlab Madrid shahridagi Santiago Bernabeu stadioni Ispaniyaning asosiy varianti sifatida koʻrilgan boʻlsa-da, Marokashdagi ulkan Grand Stade Hassan II loyihasi raqobatni yanada kuchaytirdi. Shuningdek, Kataloniya klubi rahbarlari Espai Barça loyihasi doirasida sigʻimi oshirilgan va VIP sharoitlari yaxshilangan oʻz arenasini bu maqomga eng munosib deb hisoblamoqda.

Stadion va infratuzilma salohiyati

Antonio Eskudero Cadena SER radiosining "Aquí Girona" dasturiga bergan intervyusida klub oʻz imkoniyatlariga yuqori baho berishini maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, kataloniyaliklar shunchaki jarayon ishtirokchisi emas, balki FIFA uchun eng munosib va mantiqiy tanlovdir. Klub amalga oshirgan ulkan sarmoyalar xalqaro miqyosda munosib eʼtirof etilishiga loyiq.

Mundo Deportivo nashri keltirgan maʼlumotlarga koʻra, Escudero Spotify Camp Nou finalga mezbonlik qilish ehtimoli haqida gapirarkan: "Biz buni juda istaymiz. Oʻylaymanki, bu juda mumkin. Dunyo sport rasmiylari ham buni qoʻllab-quvvatlamoqda. Biz katta harakat qildik va ajoyib stadionga egamiz", deya oʻz fikrini qatʼiy bayon etgan.

Klub rahbari stadion tanlovi borasida muvaffaqiyat ehtimoli yuqoriligini qoʻshimcha qildi. Ushbu qarash Barselona shahar kengashi va Kataloniya hukumati tomonidan ham qoʻllab-quvvatlanmoqda. Rasmiylar 2030-yilgi loyihaning markazida qolish uchun faol ish olib bormoqda.

Muxlislar uchun moliyaviy kafolatlar

Jahon chempionati masalalari bilan bir qatorda, Escudero klubning ichki ishlariga ham toʻxtalib oʻtdi. Xususan, Spotify Camp Nou stadionini taʼmirlash bilan bogʻliq ulkan xarajatlar obuna chiptalari narxining oshishiga olib kelishi mumkin degan xavotirlarga aniqlik kiritildi.

Vitse-prezident bu mish-mishlarni qatʼiyan rad etib, Blaugrana muxlislarini xotirjam qildi. Uning taʼkidlashicha, hech kim chipta narxlarini oshirish masalasini muhokama qilmagan va bu kun tartibida yoʻq.

BarcelonaCamp NouJCh 2030FootballReal Madrid
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Messi sharafiga tarixiy o‘yin!»: Laporta yangi «Kamp Nou»dagi katta rejani ochdi«Messi sharafiga tarixiy o‘yin!»: Laporta yangi «Kamp Nou»dagi katta rejani ochdi20 sentabr 19:14"Faoliyatimni shu yerda yakunlamoqchiman!": Rafinya "Barselona" bilan yangi bitimga tayyor"Faoliyatimni shu yerda yakunlamoqchiman!": Rafinya "Barselona" bilan yangi bitimga tayyor19 sentabr 07:15Barselona mavsumni ajoyib boshladi va Chempionlar ligasida favoritga aylandiBarselona mavsumni ajoyib boshladi va Chempionlar ligasida favoritga aylandi10 sentabr 15:18Joze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiJoze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdi12 avgust 02:56Joze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiJoze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdi12 avgust 02:30Yozgi transferlar bozori: Yevropa grandlari Barselona rejalarini chappasiga keltirmoqdaYozgi transferlar bozori: Yevropa grandlari Barselona rejalarini chappasiga keltirmoqda28 iyul 14:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi