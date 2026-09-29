Barselona vitse-prezidenti Camp Nou jahon chempionati finaliga munosibligini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Barselona vitse-prezidenti Antonio Eskudero, modernizatsiya qilingan Spotify Camp Nou stadionining 2030-yilgi jahon chempionati finaliga mezbonlik qilish uchun eng munosib nomzod ekanligini ta'kidladi.
- Uning fikricha, klubning ulkan sarmoyalari va zamonaviy stadioni FIFA uchun mantiqiy tanlov bo'ladi.
- Barselona shahar kengashi va Kataloniya hukumati ham bu taklifni qo'llab-quvvatlamoqda.
2030-yilgi futbol boʻyicha jahon chempionatining hal qiluvchi final uchrashuvini qabul qilish huquqi uchun kurash tobora keskinlashmoqda. Goal.com xabar berishicha, Barselona klubining ijtimoiy masalalar boʻyicha vitse-prezidenti Antonio Eskudero modernizatsiya qilingan Spotify Camp Nou stadionini mundial hal qiluvchi bahsi uchun asosiy daʼvogar sifatida koʻrsatdi va bu ehtimol juda yuqori ekanini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mazkur jahon chempionati mezbonligi uchun asosiy davlatlar sifatida Ispaniya va Marokash eʼtirof etilmoqda. Dastlab Madrid shahridagi Santiago Bernabeu stadioni Ispaniyaning asosiy varianti sifatida koʻrilgan boʻlsa-da, Marokashdagi ulkan Grand Stade Hassan II loyihasi raqobatni yanada kuchaytirdi. Shuningdek, Kataloniya klubi rahbarlari Espai Barça loyihasi doirasida sigʻimi oshirilgan va VIP sharoitlari yaxshilangan oʻz arenasini bu maqomga eng munosib deb hisoblamoqda.
Stadion va infratuzilma salohiyatiAntonio Eskudero Cadena SER radiosining "Aquí Girona" dasturiga bergan intervyusida klub oʻz imkoniyatlariga yuqori baho berishini maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, kataloniyaliklar shunchaki jarayon ishtirokchisi emas, balki FIFA uchun eng munosib va mantiqiy tanlovdir. Klub amalga oshirgan ulkan sarmoyalar xalqaro miqyosda munosib eʼtirof etilishiga loyiq.
Mundo Deportivo nashri keltirgan maʼlumotlarga koʻra, Escudero Spotify Camp Nou finalga mezbonlik qilish ehtimoli haqida gapirarkan: "Biz buni juda istaymiz. Oʻylaymanki, bu juda mumkin. Dunyo sport rasmiylari ham buni qoʻllab-quvvatlamoqda. Biz katta harakat qildik va ajoyib stadionga egamiz", deya oʻz fikrini qatʼiy bayon etgan.
Klub rahbari stadion tanlovi borasida muvaffaqiyat ehtimoli yuqoriligini qoʻshimcha qildi. Ushbu qarash Barselona shahar kengashi va Kataloniya hukumati tomonidan ham qoʻllab-quvvatlanmoqda. Rasmiylar 2030-yilgi loyihaning markazida qolish uchun faol ish olib bormoqda.
Muxlislar uchun moliyaviy kafolatlarJahon chempionati masalalari bilan bir qatorda, Escudero klubning ichki ishlariga ham toʻxtalib oʻtdi. Xususan, Spotify Camp Nou stadionini taʼmirlash bilan bogʻliq ulkan xarajatlar obuna chiptalari narxining oshishiga olib kelishi mumkin degan xavotirlarga aniqlik kiritildi.
Vitse-prezident bu mish-mishlarni qatʼiyan rad etib, Blaugrana muxlislarini xotirjam qildi. Uning taʼkidlashicha, hech kim chipta narxlarini oshirish masalasini muhokama qilmagan va bu kun tartibida yoʻq.
Izohlar 0
…