Manchester Siti moliyaviy ayblovlarga qarshi kurashni davom ettiradi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Manchester Siti rahbariyati moliyaviy qoidabuzarliklar bo'yicha 115 ta banddan iborat ayblovlarga qarshi murosasiz kurash olib borishini ma'lum qildi.
- Klub bosh direktori Ferran Soriano va rais Xaldun al-Muborak o'z pozitsiyalarini oxirigacha himoya qilishlarini va bu huquqiy jarayon hali yakunlanishidan yiroqda ekanini ta'kidladilar.
Angliya Premyer-ligasining amaldagi chempioni Manchester Siti klubi rahbariyati moliya qoidalarini buzganlikda ayblanayotgan ish yuzasidan murosasiz kurash olib borishini qatʼiy maʼlum qildi. Sky Sports nashrining xabar berishicha, Daniyaning Kopengagen shahrida boʻlib oʻtgan Yevropa futbol klublari yigʻilishida soʻzga chiqqan klub bosh direktori Ferran Soriano jamoa oʻz pozitsiyasini oxirigacha himoya qilishini va bu huquqiy jarayon hali yakunlanishidan yiroqda ekanini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klubga nisbatan qoʻyilgan 115 ta banddan iborat ayblovlar va mustaqil tribunalning ehtimoliy qarorlari atrofidagi vaziyat ingliz futboli boshqaruvi kelajagiga jiddiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Shunga qaramay, Manchester Siti rahbariyati oʻz aybsizligiga toʻla ishonch bildirar ekan, tergov va sud jarayonlari uzoq davom etishini qayd etdi. Sorianoning soʻzlariga koʻra, mazkur daʼvolar jamoatchilik muhokamasiga qoʻyilganiga allaqachon sakkiz yil boʻlgan va yakuniy yechim hali uzoqda.
Klub rahbarining qatʼiy pozitsiyasiManchester Siti klubi boshqaruvi raisi Xaldun al-Muborak ham muxlislarga yoʻllagan murojaatida xuddi shunday qatʼiy fikrlarni bildirgan edi. Uning taʼkidlashicha, klub oʻzining halolligini isbotlashga qaratilgan harakatlarini toʻxtatmaydi. Al-Muborak jamoaning pozitsiyasi juda mustahkam ekanini, biroq huquqiy jarayonlarning qatʼiy maxfiylik shartlari tufayli hozircha barcha tafsilotlarni ochiqlay olmasligini tushuntirdi.
Maʼlum qilinishicha, asosiy eʼtirozlar homiylik tushumlarini sunʼiy ravishda oshirib koʻrsatish hamda bir necha mavsum davomida Premyer-ligaga aniq boʻlmagan moliyaviy maʼlumotlarni taqdim etganlik holatlari bilan bogʻliq. Ushbu holatlar boʻyicha tarqalgan xabarlardan soʻng futbol jamoatchiligida katta qiziqish va qizgʻin muhokamalar boshlandi.
Kelgusidagi huquqiy qadamlarHozirgi vaqtda Premyer-liga rahbariyati ham, mustaqil organlar ham yakuniy qarorlar yuzasidan rasmiy izoh berishdan tiyilib turibdi. Sababi, koʻrib chiqish jarayonining muhim bosqichlari va maxfiylik talablari hamon oʻz kuchini saqlab qolmoqda. Klub matbuot xizmati esa oʻzining 2023-yil fevral oyidagi bayonotiga sodiq qolgan holda, barcha tartib-qoidalarga toʻliq amal qilganini yana bir bor tasdiqladi.
Manchester Siti futbol klubi ushbu uzoq davom etgan janjalda orqaga chekinmasligini va oʻz manfaatlarini barcha darajalarda himoya qilishini koʻrsatmoqda. Bu esa kelgusida ingliz futbolining moliyaviy fair-play qoidalari va huquqiy tizimida muhim oʻzgarishlarga sabab boʻlishi mumkin.
Izohlar 0
…