Manchester Siti moliyaviy ayblovlarga qarshi kurashni davom ettiradi

·40·Sport
Manchester Siti moliyaviy ayblovlarga qarshi kurashni davom ettiradi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Manchester Siti rahbariyati moliyaviy qoidabuzarliklar bo'yicha 115 ta banddan iborat ayblovlarga qarshi murosasiz kurash olib borishini ma'lum qildi.
  • Klub bosh direktori Ferran Soriano va rais Xaldun al-Muborak o'z pozitsiyalarini oxirigacha himoya qilishlarini va bu huquqiy jarayon hali yakunlanishidan yiroqda ekanini ta'kidladilar.

Angliya Premyer-ligasining amaldagi chempioni Manchester Siti klubi rahbariyati moliya qoidalarini buzganlikda ayblanayotgan ish yuzasidan murosasiz kurash olib borishini qatʼiy maʼlum qildi. Sky Sports nashrining xabar berishicha, Daniyaning Kopengagen shahrida boʻlib oʻtgan Yevropa futbol klublari yigʻilishida soʻzga chiqqan klub bosh direktori Ferran Soriano jamoa oʻz pozitsiyasini oxirigacha himoya qilishini va bu huquqiy jarayon hali yakunlanishidan yiroqda ekanini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klubga nisbatan qoʻyilgan 115 ta banddan iborat ayblovlar va mustaqil tribunalning ehtimoliy qarorlari atrofidagi vaziyat ingliz futboli boshqaruvi kelajagiga jiddiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Shunga qaramay, Manchester Siti rahbariyati oʻz aybsizligiga toʻla ishonch bildirar ekan, tergov va sud jarayonlari uzoq davom etishini qayd etdi. Sorianoning soʻzlariga koʻra, mazkur daʼvolar jamoatchilik muhokamasiga qoʻyilganiga allaqachon sakkiz yil boʻlgan va yakuniy yechim hali uzoqda.

Klub rahbarining qatʼiy pozitsiyasi

Manchester Siti klubi boshqaruvi raisi Xaldun al-Muborak ham muxlislarga yoʻllagan murojaatida xuddi shunday qatʼiy fikrlarni bildirgan edi. Uning taʼkidlashicha, klub oʻzining halolligini isbotlashga qaratilgan harakatlarini toʻxtatmaydi. Al-Muborak jamoaning pozitsiyasi juda mustahkam ekanini, biroq huquqiy jarayonlarning qatʼiy maxfiylik shartlari tufayli hozircha barcha tafsilotlarni ochiqlay olmasligini tushuntirdi.

Maʼlum qilinishicha, asosiy eʼtirozlar homiylik tushumlarini sunʼiy ravishda oshirib koʻrsatish hamda bir necha mavsum davomida Premyer-ligaga aniq boʻlmagan moliyaviy maʼlumotlarni taqdim etganlik holatlari bilan bogʻliq. Ushbu holatlar boʻyicha tarqalgan xabarlardan soʻng futbol jamoatchiligida katta qiziqish va qizgʻin muhokamalar boshlandi.

Kelgusidagi huquqiy qadamlar

Hozirgi vaqtda Premyer-liga rahbariyati ham, mustaqil organlar ham yakuniy qarorlar yuzasidan rasmiy izoh berishdan tiyilib turibdi. Sababi, koʻrib chiqish jarayonining muhim bosqichlari va maxfiylik talablari hamon oʻz kuchini saqlab qolmoqda. Klub matbuot xizmati esa oʻzining 2023-yil fevral oyidagi bayonotiga sodiq qolgan holda, barcha tartib-qoidalarga toʻliq amal qilganini yana bir bor tasdiqladi.

Manchester Siti futbol klubi ushbu uzoq davom etgan janjalda orqaga chekinmasligini va oʻz manfaatlarini barcha darajalarda himoya qilishini koʻrsatmoqda. Bu esa kelgusida ingliz futbolining moliyaviy fair-play qoidalari va huquqiy tizimida muhim oʻzgarishlarga sabab boʻlishi mumkin.

Manchester SitiPremyer-ligaFerran SorianoFutbol yangiliklariMoliyaviy fair-play
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Siti ishi: Angliya Premer-ligasini nima kutmoqdaManchester Siti ishi: Angliya Premer-ligasini nima kutmoqda27 sentabr 22:35Manchester Siti ishi: Angliya futbolida tarixiy qaror va Gvardiola soʻzlariManchester Siti ishi: Angliya futbolida tarixiy qaror va Gvardiola soʻzlari26 sentabr 19:37Roberto Manchini Manchester Siti moliyaviy ayblovlariga aloqador emasligini aytdiRoberto Manchini Manchester Siti moliyaviy ayblovlariga aloqador emasligini aytdi27 sentabr 22:57Roy Kin Manchester Siti klubini qattiq tanqid qildiRoy Kin Manchester Siti klubini qattiq tanqid qildi27 sentabr 01:31David de Xea Manchester Siti mojarosiga munosabat bildirdiDavid de Xea Manchester Siti mojarosiga munosabat bildirdi26 sentabr 13:51Liam Gallagher Manchester Siti ishi boʻyicha maxfiy maʼlumotga ega ekanini aytdiLiam Gallagher Manchester Siti ishi boʻyicha maxfiy maʼlumotga ega ekanini aytdiKecha 11:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi