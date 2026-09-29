Honor Magic 9 flagmanlari Xitoyda rekord darajada sotilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Honor Magic 9 smartfonlarining Xitoydagi sotuvi boshlanishi bilan rekord darajada talabga ega bo'ldi, bu o'tgan yilgi avlod ko'rsatkichlaridan 194 foizga yuqori.
- Mutaxassislarning ta'kidlashicha, yangi avlod modellari o'tgan yilgi flagmanlarga nisbatan deyarli uch barobar tezroq sotilmoqda, bu esa smartfonlarning texnik xususiyatlarining yaxshilanganligi va foydalanuvchilar ehtiyojlariga moslashtirilganligidan dalolat beradi.
Honor kompaniyasi oʻzining yangi flagman qurilmalari turkumiga kiruvchi Honor Magic 9 smartfonlari savdosi boshlanganini eʼlon qildi va dastlabki natijalar bozorda katta qiziqish uygʻotganini koʻrsatdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qator xaridorlar orasida kutilganidan ham yuqori talabga ega boʻlib, avvalgi avlod koʻrsatkichlarini bir necha bor ortda qoldirdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya taqdim etgan rasmiy hisobotga koʻra, qurilmalar barcha asosiy savdo maydonchalarida sotuvga chiqqanidan keyingi dastlabki oʻn daqiqa ichida yuqori natijalarni qayd etgan. Xususan, onlayn-savdolar hajmi oʻtgan yili taqdim etilgan Honor Magic 8 liniyasining xuddi shu davrdagi koʻrsatkichidan naq 194 foizga yuqori boʻlgan.
Mutaxassislar taʼkidlashicha, yangi avlod modellari oʻtgan yilgi flagmanlarga nisbatan deyarli uch barobar yaxshiroq surʼatda sotilmoqda. Bunday ulkan muvaffaqiyatga smartfonlarning texnik xususiyatlari keskin yaxshilangani va foydalanuvchilar ehtiyojiga moslashtirilgani sabab boʻlgan.
Yangi turkumdagi modellar va ularning imkoniyatlariYangi taqdim etilgan flagmanlar seriyasidan bir nechta ilgʻor qurilmalar oʻrin olgan boʻlib, ularga Honor Magic 9, Magic 9 Super Edition hamda eng ilgʻor versiya hisoblangan Magic 9 Pro Max kiradi. Har bir model oʻzining texnik ustunliklari bilan xaridorlarni jalb qilmoqda.
Xususan, qatorning eng yosh va qulay qurilmalaridan biri boʻlgan Magic 9 Pro Max modeli oʻz tarixidagi eng yirik akkumulyator bilan jihozlangan. Ushbu smartfonda oʻrnatilgan batareya quvvati naq 11 000 mAch ni tashkil etib, hozirgi kunda bozordagi eng uzoq ishlaydigan flagmanlardan biriga aylandi.
Shu bilan birga, qatorning asosi boʻlgan bazaviy Honor Magic 9 ham oldingi avlodga nisbatan jiddiy yangilanishlarni oldi. Ushbu model Pro Max versiyasidagidek ikkita kuchli 200 megapikselli kamera moduli bilan taʼminlangan boʻlib, yuqori sifatli suratga olish imkonini beradi.
Kompakt flagman va uning istiqbollariYangi bazaviy modelning oʻlchamlari va quvvati ham eʼtiborga molik. Ekran diagonali atigi 6,37 dyuymni tashkil etuvchi ushbu qurilma ichiga 8000 mAch sigʻimli ulkan akkumulyatorni sigʻdira olgani bilan ajralib turadi.
Mazkur koʻrsatkichlar tufayli Honor Magic 9 bozorda Galaxy S26 bilan oʻlchamlari boʻyicha raqobatlasha oladigan chinakam toʻlaqonli va kompakt flagman sifatida eʼtirof etilmoqda. Xitoy bozoridagi bunday dadil start brendning global bozordagi mavqeini ham yanada mustahkamlashi kutilmoqda.
Izohlar 0
…