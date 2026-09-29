Honor Magic 9 flagmanlari Xitoyda rekord darajada sotilmoqda

·29·Texno
Honor Magic 9 flagmanlari Xitoyda rekord darajada sotilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Honor Magic 9 smartfonlarining Xitoydagi sotuvi boshlanishi bilan rekord darajada talabga ega bo'ldi, bu o'tgan yilgi avlod ko'rsatkichlaridan 194 foizga yuqori.
  • Mutaxassislarning ta'kidlashicha, yangi avlod modellari o'tgan yilgi flagmanlarga nisbatan deyarli uch barobar tezroq sotilmoqda, bu esa smartfonlarning texnik xususiyatlarining yaxshilanganligi va foydalanuvchilar ehtiyojlariga moslashtirilganligidan dalolat beradi.

Honor kompaniyasi oʻzining yangi flagman qurilmalari turkumiga kiruvchi Honor Magic 9 smartfonlari savdosi boshlanganini eʼlon qildi va dastlabki natijalar bozorda katta qiziqish uygʻotganini koʻrsatdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qator xaridorlar orasida kutilganidan ham yuqori talabga ega boʻlib, avvalgi avlod koʻrsatkichlarini bir necha bor ortda qoldirdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya taqdim etgan rasmiy hisobotga koʻra, qurilmalar barcha asosiy savdo maydonchalarida sotuvga chiqqanidan keyingi dastlabki oʻn daqiqa ichida yuqori natijalarni qayd etgan. Xususan, onlayn-savdolar hajmi oʻtgan yili taqdim etilgan Honor Magic 8 liniyasining xuddi shu davrdagi koʻrsatkichidan naq 194 foizga yuqori boʻlgan.

Mutaxassislar taʼkidlashicha, yangi avlod modellari oʻtgan yilgi flagmanlarga nisbatan deyarli uch barobar yaxshiroq surʼatda sotilmoqda. Bunday ulkan muvaffaqiyatga smartfonlarning texnik xususiyatlari keskin yaxshilangani va foydalanuvchilar ehtiyojiga moslashtirilgani sabab boʻlgan.

Yangi turkumdagi modellar va ularning imkoniyatlari

Yangi taqdim etilgan flagmanlar seriyasidan bir nechta ilgʻor qurilmalar oʻrin olgan boʻlib, ularga Honor Magic 9, Magic 9 Super Edition hamda eng ilgʻor versiya hisoblangan Magic 9 Pro Max kiradi. Har bir model oʻzining texnik ustunliklari bilan xaridorlarni jalb qilmoqda.

Xususan, qatorning eng yosh va qulay qurilmalaridan biri boʻlgan Magic 9 Pro Max modeli oʻz tarixidagi eng yirik akkumulyator bilan jihozlangan. Ushbu smartfonda oʻrnatilgan batareya quvvati naq 11 000 mAch ni tashkil etib, hozirgi kunda bozordagi eng uzoq ishlaydigan flagmanlardan biriga aylandi.

Shu bilan birga, qatorning asosi boʻlgan bazaviy Honor Magic 9 ham oldingi avlodga nisbatan jiddiy yangilanishlarni oldi. Ushbu model Pro Max versiyasidagidek ikkita kuchli 200 megapikselli kamera moduli bilan taʼminlangan boʻlib, yuqori sifatli suratga olish imkonini beradi.

Kompakt flagman va uning istiqbollari

Yangi bazaviy modelning oʻlchamlari va quvvati ham eʼtiborga molik. Ekran diagonali atigi 6,37 dyuymni tashkil etuvchi ushbu qurilma ichiga 8000 mAch sigʻimli ulkan akkumulyatorni sigʻdira olgani bilan ajralib turadi.

Mazkur koʻrsatkichlar tufayli Honor Magic 9 bozorda Galaxy S26 bilan oʻlchamlari boʻyicha raqobatlasha oladigan chinakam toʻlaqonli va kompakt flagman sifatida eʼtirof etilmoqda. Xitoy bozoridagi bunday dadil start brendning global bozordagi mavqeini ham yanada mustahkamlashi kutilmoqda.

HonorHonor Magic 9SmartfonlarTexnologiyalarXitoy bozori
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Honor Robot Phone savdosi boshlaniboq barcha zaxiralar tugadiHonor Robot Phone savdosi boshlaniboq barcha zaxiralar tugadi18 avgust 11:22Honor Magic 9 Pro Max maxsus toʻplami professional kameraga aylantirildiHonor Magic 9 Pro Max maxsus toʻplami professional kameraga aylantirildi23 sentabr 12:52Honor Magic 9 Pro Max flagmani rasmiy taqdimotidan oldin namoyish etildiHonor Magic 9 Pro Max flagmani rasmiy taqdimotidan oldin namoyish etildi9 sentabr 15:22Honor dunyodagi birinchi 2-nm chipli buklanuvchi telefonni tayyorlamoqdaHonor dunyodagi birinchi 2-nm chipli buklanuvchi telefonni tayyorlamoqda19 avgust 10:52Xitoy smartfon bozorida Huawei yetakchilik qilmoqdaXitoy smartfon bozorida Huawei yetakchilik qilmoqda18 sentabr 12:52Honor Life S3 taqdim etildi: magnitli E Ink oʻquvchi va uning imkoniyatlariHonor Life S3 taqdim etildi: magnitli E Ink oʻquvchi va uning imkoniyatlariKecha 15:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi