TCL kompaniyasi Samsung Electronics ustidan sudga murojaat qildi

·12·Texno
TCL kompaniyasi Samsung Electronics ustidan sudga murojaat qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • TCL kompaniyasi Samsung Electronics America kompaniyasini o'z televizorlarida Mini LED atamasini noto'g'ri ishlatganlikda ayblab, AQSH federal sudiga da'vo arizasi kiritdi.
  • TCLning ta'kidlashicha, Samsung ba'zi byudjet modellarini Mini LED deb sotmoqda, aslida ularning texnik tuzilishi oddiy LED displeylardan deyarli farq qilmaydi.
  • Ushbu marketing usuli Samsungning bozordagi savdo ko'rsatkichlarini sezilarli darajada oshirib, TCLning ulushini kamaytirgan.

Xitoyning texnologiya giganti TCL AQSH federal sudiga Samsung Electronics America kompaniyasiga qarshi rasmiy daʼvo ariza kiritdi. Kaliforniya markaziy okrug sudida koʻrib chiqilayotgan ushbu jiddiy nizoga Samsung televizorlarining reklama kampaniyasida qoʻllanilgan Mini LED atamasi sabab boʻlgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, daʼvogar tomon Samsung oʻz mahsulotlarini isteʼmolchiga notoʻgʻri tanishtirayotgani va asossiz ravishda xaridorlarni chalgʻitayotganini daʼvo qilmoqda. TCL taʼkidlashicha, koreyalik raqobatdosh ayrim byudjet modellarini Mini LED sifatida sotmoqda, vaholanki ularning texnik tuzilishi oddiy LED displeylardan deyarli farq qilmaydi.

Narxlar jangi va bozor ulushi uchun kurash

Mazkur mojaroning kelib chiqishiga asosiy sabab sifatida qattiq narx raqobati koʻrsatilmoqda. Samsungʼning bahsli qurilmalari TCL brendining eng hamyonbop Mini LED televizorlariga qaraganda ham arzonroq narxda sotuvga chiqarilgan.

Sud hujjatlarida qayd etilishicha, ushbu arzon modellar bozorda paydo boʻlgach, Samsungʼning mazkur segmentdagi savdo koʻrsatkichlari uch oydan kamroq vaqt ichida qariyb toʻrt barobarga oshib ketgan. Bu esa avvalroq sezilarli ustunlikka erishgan TCL kompaniyasining mavqeiga jiddiy zarba bergan.

Sud talablari va keyingi qadamlar

TCL 2023–2025-yillar oraligʻida AQSH bozorida oʻz narx siyosati evaziga Samsungʼni ortda qoldirishga muvaffaq boʻlgan edi. Biroq raqobatchining yangi marketing usuli vaziyatni tubdan oʻzgartirib yubordi va xitoylik ishlab chiqaruvchi oʻz ulushini yoʻqotishni boshladi.

Hozirgi vaqtda TCL sud orqali Samsung Electronics kompaniyasidan AQSH hududida ayrim bahsli modellarni Mini LED nomi ostida reklama qilish hamda sotishni qatʼiy taqiqlashni talab qilmoqda. Shuningdek, daʼvogar tomon yetkazilgan moddiy zarar uchun pul kompensatsiyasini undirib berishni ham soʻramoqda.

TCLSamsungMini LEDSudAQSH
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

TCL kompaniyasi Samsungʼni soxta Mini LED televideniyeda ayblab sudga berdiTCL kompaniyasi Samsungʼni soxta Mini LED televideniyeda ayblab sudga berdi2 sentabr 15:25TCL C10M True Wallpaper televizorining taqdimoti oʻtkazildiTCL C10M True Wallpaper televizorining taqdimoti oʻtkazildi16 avgust 01:20Xitoyda dunyodagi eng yirik televizor zavodi barpo etilmoqdaXitoyda dunyodagi eng yirik televizor zavodi barpo etilmoqda29 iyun 18:24TCL P80 Ultra: ilk NXTPAPER OLED ekranli va bir oylik kutish rejimidagi smartfonTCL P80 Ultra: ilk NXTPAPER OLED ekranli va bir oylik kutish rejimidagi smartfon3 sentabr 21:27Samsung AQShda patent mojarosi va taqiq xavfiga duch keldiSamsung AQShda patent mojarosi va taqiq xavfiga duch keldi26 sentabr 02:57Samsung displey bozorida Xitoy bilan hamkorlikni kuchaytirmoqda: Te Mun Ro PekindaSamsung displey bozorida Xitoy bilan hamkorlikni kuchaytirmoqda: Te Mun Ro Pekinda28 iyun 23:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi