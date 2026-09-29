TCL kompaniyasi Samsung Electronics ustidan sudga murojaat qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- TCL kompaniyasi Samsung Electronics America kompaniyasini o'z televizorlarida Mini LED atamasini noto'g'ri ishlatganlikda ayblab, AQSH federal sudiga da'vo arizasi kiritdi.
- TCLning ta'kidlashicha, Samsung ba'zi byudjet modellarini Mini LED deb sotmoqda, aslida ularning texnik tuzilishi oddiy LED displeylardan deyarli farq qilmaydi.
- Ushbu marketing usuli Samsungning bozordagi savdo ko'rsatkichlarini sezilarli darajada oshirib, TCLning ulushini kamaytirgan.
Xitoyning texnologiya giganti TCL AQSH federal sudiga Samsung Electronics America kompaniyasiga qarshi rasmiy daʼvo ariza kiritdi. Kaliforniya markaziy okrug sudida koʻrib chiqilayotgan ushbu jiddiy nizoga Samsung televizorlarining reklama kampaniyasida qoʻllanilgan Mini LED atamasi sabab boʻlgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, daʼvogar tomon Samsung oʻz mahsulotlarini isteʼmolchiga notoʻgʻri tanishtirayotgani va asossiz ravishda xaridorlarni chalgʻitayotganini daʼvo qilmoqda. TCL taʼkidlashicha, koreyalik raqobatdosh ayrim byudjet modellarini Mini LED sifatida sotmoqda, vaholanki ularning texnik tuzilishi oddiy LED displeylardan deyarli farq qilmaydi.
Narxlar jangi va bozor ulushi uchun kurashMazkur mojaroning kelib chiqishiga asosiy sabab sifatida qattiq narx raqobati koʻrsatilmoqda. Samsungʼning bahsli qurilmalari TCL brendining eng hamyonbop Mini LED televizorlariga qaraganda ham arzonroq narxda sotuvga chiqarilgan.
Sud hujjatlarida qayd etilishicha, ushbu arzon modellar bozorda paydo boʻlgach, Samsungʼning mazkur segmentdagi savdo koʻrsatkichlari uch oydan kamroq vaqt ichida qariyb toʻrt barobarga oshib ketgan. Bu esa avvalroq sezilarli ustunlikka erishgan TCL kompaniyasining mavqeiga jiddiy zarba bergan.
Sud talablari va keyingi qadamlarTCL 2023–2025-yillar oraligʻida AQSH bozorida oʻz narx siyosati evaziga Samsungʼni ortda qoldirishga muvaffaq boʻlgan edi. Biroq raqobatchining yangi marketing usuli vaziyatni tubdan oʻzgartirib yubordi va xitoylik ishlab chiqaruvchi oʻz ulushini yoʻqotishni boshladi.
Hozirgi vaqtda TCL sud orqali Samsung Electronics kompaniyasidan AQSH hududida ayrim bahsli modellarni Mini LED nomi ostida reklama qilish hamda sotishni qatʼiy taqiqlashni talab qilmoqda. Shuningdek, daʼvogar tomon yetkazilgan moddiy zarar uchun pul kompensatsiyasini undirib berishni ham soʻramoqda.
Izohlar 0
…