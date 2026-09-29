Yaponiyada kitob o‘qiladigan noodatiy «rave» tadbiri o‘tkazildi (video)
Yaponiyada odatiy tungi bazmlardan farq qiladigan JUCY BOOK RAVE nomli noodatiy tadbir o‘tkazildi. Unda ishtirokchilar raqsga tushish o‘rniga kitob o‘qib, sokin va elektron musiqa tinglagan.
26 sentyabr kuni Tokioning Shimokitazava hududidagi SPREAD klubida tashkil etilgan tadbirda polga gilamlar to‘shalgan. Mehmonlar o‘zlari bilan olib kelgan kitoblarini o‘qib, xohlagan holatda — o‘tirib, yotib yoki devorga suyanib vaqt o‘tkazgan.
Tadbir davomida asosan kitob o‘qishga mos sokin va elektron musiqa yangragan. Tashkilotchilar ishtirokchilarga o‘z kitobini olib kelish imkonini bergan, shuningdek, tavsiya etilgan asarlarni xarid qilib, boshqa mehmonlar bilan bir xil kitobni o‘qish imkoniyati ham yaratilgan.
Tadbir tashkilotchilari JUCY BOOK RAVE orqali kitob o‘qish uchun yangi makon va muhit yaratishni maqsad qilgan. Shu sababli bu oddiy kitobxonlik uchrashuvidan ko‘ra, klub muhitida mutolaa qilish tajribasini sinab ko‘rishga qaratilgan eksperimental tadbir sifatida ta’riflangan.
Izohlar 0
…