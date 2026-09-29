Yaponiyada kitob o‘qiladigan noodatiy «rave» tadbiri o‘tkazildi (video)

·51·Dunyo
Yaponiyada kitob o‘qiladigan noodatiy «rave» tadbiri o‘tkazildi (video)

Yaponiyada odatiy tungi bazmlardan farq qiladigan JUCY BOOK RAVE nomli noodatiy tadbir o‘tkazildi. Unda ishtirokchilar raqsga tushish o‘rniga kitob o‘qib, sokin va elektron musiqa tinglagan.

26 sentyabr kuni Tokioning Shimokitazava hududidagi SPREAD klubida tashkil etilgan tadbirda polga gilamlar to‘shalgan. Mehmonlar o‘zlari bilan olib kelgan kitoblarini o‘qib, xohlagan holatda — o‘tirib, yotib yoki devorga suyanib vaqt o‘tkazgan.

Tadbir davomida asosan kitob o‘qishga mos sokin va elektron musiqa yangragan. Tashkilotchilar ishtirokchilarga o‘z kitobini olib kelish imkonini bergan, shuningdek, tavsiya etilgan asarlarni xarid qilib, boshqa mehmonlar bilan bir xil kitobni o‘qish imkoniyati ham yaratilgan.

Tadbir tashkilotchilari JUCY BOOK RAVE orqali kitob o‘qish uchun yangi makon va muhit yaratishni maqsad qilgan. Shu sababli bu oddiy kitobxonlik uchrashuvidan ko‘ra, klub muhitida mutolaa qilish tajribasini sinab ko‘rishga qaratilgan eksperimental tadbir sifatida ta’riflangan.

JUCY BOOK RAVESPREAD klubTokioYaponiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tokioda sushi tarqatadigan noodatiy avtobus ishga tushadiTokioda sushi tarqatadigan noodatiy avtobus ishga tushadi25 avgust 10:44Yaponiyada kuchli yog'ingarchilik favqulodda vaziyatni yuzaga keltirdiYaponiyada kuchli yog'ingarchilik favqulodda vaziyatni yuzaga keltirdi15 avgust 07:34Rekord issiqlik zooparkda uch sherning umriga zomin bo‘ldiRekord issiqlik zooparkda uch sherning umriga zomin bo‘ldi4 avgust 13:51Yaponiyada erkaklarga ishga shortikda kelishga ruxsat berildiYaponiyada erkaklarga ishga shortikda kelishga ruxsat berildi3 avgust 23:13Yaponiya aholisi 42 yilda ilk bor 120 milliondan kamaydiYaponiya aholisi 42 yilda ilk bor 120 milliondan kamaydi29 iyul 16:01Yaponiyadagi 7,2 ballli zilziladan keyin nima bo‘ldi?Yaponiyadagi 7,2 ballli zilziladan keyin nima bo‘ldi?25 iyun 09:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota