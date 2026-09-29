MDHda inqilobiy qadam: Belarusda ilk bor rasmiy kriptobanklar ro‘yxatga olindi
Belarus moliya va texnologiya sektorida MDH mintaqasi uchun tarixiy pretsedent yaratildi: Belarus Yuqori texnologiyalar parkida (PVT) mamlakat tarixida ilk bor ikkita kompaniya «kriptobank» rasmiy maqomida rezident sifatida ro‘yxatdan o‘tkazildi. Ushbu muhim qaror 28 sentyabr kuni bosh vazir Aleksandr Turchin raisligida bo‘lib o‘tgan Hukumat Nazorat kengashi yig‘ilishi yakunlari bo‘yicha qabul qilindi.
Hukumat rahbarining ta’kidlashicha, davlat rahbarining kriptobanklar faoliyatiga oid iyul oyida kuchga kirgan farmonini amalga oshirish maqsadida yarim yildan ziyod vaqt davomida qonunchilik bazasi va Milliy bank me’yorlari puxta ishlab chiqildi. PVT Nazorat kengashi kotibiyati rahbari Anna Ryabovaning ma’lum qilishicha, mazkur kriptobanklar dastlab Park rezidenti maqomini oladi, keyingi bosqichda esa Milliy bankda tegishli akkreditatsiyadan o‘tib, reyestrga kiritiladi. Eslatib o‘tamiz, ushbu tashkilotlar nobank kredit-moliya muassasalari uchun belgilangan qat’iy talablar asosida faoliyat yuritadi.
«Ikkita ilk kriptobank, Milliy bank akkreditatsiyasi va iyul farmoni»: 5 ta asosiy fakt
Belarusda kriptobanklarning qonuniylashtirilishi bo‘yicha eng muhim rasmiy dalillar:
Mamlakat tarixidagi ilk kriptobanklar: Yuqori texnologiyalar parkida ilk bor ikkita moliyaviy tashkilotga rasmiy kriptobank rezidentligi berildi;
Bosh vazir raisligidagi yig‘ilish: Tarixiy qaror 28 sentyabr kuni bosh vazir Aleksandr Turchin boshchiligidagi PVT Nazorat kengashida rasman tasdiqlandi;
Ikki bosqichli legallashtirish tizimi: Kriptobanklar dastlab PVT rezidenti maqomini oladi, so‘ngra Belarus Milliy bankida akkreditatsiyadan o‘tadi;
Prezident farmonining ijrosi: Joriy yil 16 yanvarda prezident Aleksandr Lukashenko tomonidan imzolangan va iyulda kuchga kirgan tokenlar va kriptobozor to‘g‘risidagi farmon amaliyotga to‘liq tatbiq etildi;
Qat’iy moliyaviy nazorat talablari: Yangi tashkilotlar nobank kredit-moliya muassasalari (NBKO) kabi davlatning barcha moliyaviy qonunlari va PVT qoidalariga qat’iy amal qiladi.
Belarusda kriptobanklarni tashkil etish va ularning huquqiy parametrlari tasnifi
PVT bazasida yaratilgan yangi kriptobank institutining asosiy ko‘rsatkichlari:
Mezonlar va yo‘nalishlar
Huquqiy va amaliy holati
Bozor va mintaqa uchun ahamiyati
Ro‘yxatdan o‘tkazilgan tashkilotlar
2 ta ilk kriptobank (PVT rezidenti maqomida)
MDH hududida kriptoaktivlarni to‘liq bank darajasida legallashtirish
Huquqiy asos va tayanch hujjat
Davlat rahbarining 16 yanvardagi farmoni (iyulda kuchga kirgan)
Tokenlar va raqamli aktivlarning aniq huquqiy maydonga kiritilishi
Boshqaruv va nazorat mexanizmi
Hukumat, PVT Nazorat kengashi va Milliy bank
Yuqori darajadagi davlat kafolati va shaffoflik
Faoliyatni boshlash bosqichlari
1. PVT rezidentligi $\rightarrow$ 2. Milliy bank akkreditatsiyasi
Noqonuniy aylanmalar va firibgarlik xavfini to‘liq bartaraf etish
Tartibga solish standartlari
Nobank kredit-moliya muassasalari (NBKO) qonunchiligi
An’anaviy bank tizimi bilan to‘liq integratsiya va qat’iy hisobdorlik
Fintex va raqamli iqtisodiyot ekspertizasi: Nega bu qaror an’anaviy banklarni o‘zgartiradi?
Xalqaro fintex mutaxassislari, kriptobozor ekspertlari va iqtisodchilarning xulosalari:
«MDHda “kulrang” hududdan davlat banki sari»: Postsovet hududida aksariyat davlatlar kriptoaktivlarga nisbatan yo taqiqlar qo‘ymoqda yoki ularni faqat birja savdolari bilan cheklamoqda; Belarus esa kriptoaktivlarni kredit-moliya tizimiga to‘liq moslashtirib, «kriptobank» institutini qonunchilikka olib kirgan birinchi davlatga aylandi;
Investitsiyalar va kapital oqimi uchun ko‘prik: PVT rezidenti bo‘lgan kriptobanklar xalqaro investorlarga kriptovalyutalarni rasmiy bank hisobraqamlari bilan bog‘lash, tokenlar asosida kredit va kafolatlar olish imkonini beradi; bu tashqi sanksiyalar sharoitida muqobil xalqaro hisob-kitob zanjirlarini shakllantirishda muhim dastakka aylanishi mumkin;
Milliy bank filtri va xavfsizlik balansi: Kriptobanklarning bevosita Milliy bank reyestriga kiritilishi va ularga NBKO talablarining qo‘yilishi aholi va biznes mablag‘larining yo‘qolib ketmasligini kafolatlaydi; bu tajriba kelgusida O‘zbekiston va boshqa Markaziy Osiyo davlatlari uchun ham raqamli banklar modelini yaratishda tayyor amaliy namuna bo‘lib xizmat qilishi mumkin.
Sizningcha, kriptobanklarning paydo bo‘lishi an’anaviy bank xizmatlarini siqib chiqaradimi yoki ular faqat raqamli aktivlar egalari uchun tor sohaviy muassasa bo‘lib qoladimi? O‘zbekistonda ham xuddi shunday kriptobanklarning ochilishiga ehtiyoj bormi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va fintex olamidagi ushbu tarixiy voqea tahlilini barcha qiziquvchilar bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…