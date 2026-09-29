MDHda inqilobiy qadam: Belarusda ilk bor rasmiy kriptobanklar ro‘yxatga olindi

·5·Dunyo
MDHda inqilobiy qadam: Belarusda ilk bor rasmiy kriptobanklar ro‘yxatga olindi

Belarus moliya va texnologiya sektorida MDH mintaqasi uchun tarixiy pretsedent yaratildi: Belarus Yuqori texnologiyalar parkida (PVT) mamlakat tarixida ilk bor ikkita kompaniya «kriptobank» rasmiy maqomida rezident sifatida ro‘yxatdan o‘tkazildi. Ushbu muhim qaror 28 sentyabr kuni bosh vazir Aleksandr Turchin raisligida bo‘lib o‘tgan Hukumat Nazorat kengashi yig‘ilishi yakunlari bo‘yicha qabul qilindi.

Hukumat rahbarining ta’kidlashicha, davlat rahbarining kriptobanklar faoliyatiga oid iyul oyida kuchga kirgan farmonini amalga oshirish maqsadida yarim yildan ziyod vaqt davomida qonunchilik bazasi va Milliy bank me’yorlari puxta ishlab chiqildi. PVT Nazorat kengashi kotibiyati rahbari Anna Ryabovaning ma’lum qilishicha, mazkur kriptobanklar dastlab Park rezidenti maqomini oladi, keyingi bosqichda esa Milliy bankda tegishli akkreditatsiyadan o‘tib, reyestrga kiritiladi. Eslatib o‘tamiz, ushbu tashkilotlar nobank kredit-moliya muassasalari uchun belgilangan qat’iy talablar asosida faoliyat yuritadi.

«Ikkita ilk kriptobank, Milliy bank akkreditatsiyasi va iyul farmoni»: 5 ta asosiy fakt

Belarusda kriptobanklarning qonuniylashtirilishi bo‘yicha eng muhim rasmiy dalillar:

  • Mamlakat tarixidagi ilk kriptobanklar: Yuqori texnologiyalar parkida ilk bor ikkita moliyaviy tashkilotga rasmiy kriptobank rezidentligi berildi;

  • Bosh vazir raisligidagi yig‘ilish: Tarixiy qaror 28 sentyabr kuni bosh vazir Aleksandr Turchin boshchiligidagi PVT Nazorat kengashida rasman tasdiqlandi;

  • Ikki bosqichli legallashtirish tizimi: Kriptobanklar dastlab PVT rezidenti maqomini oladi, so‘ngra Belarus Milliy bankida akkreditatsiyadan o‘tadi;

  • Prezident farmonining ijrosi: Joriy yil 16 yanvarda prezident Aleksandr Lukashenko tomonidan imzolangan va iyulda kuchga kirgan tokenlar va kriptobozor to‘g‘risidagi farmon amaliyotga to‘liq tatbiq etildi;

  • Qat’iy moliyaviy nazorat talablari: Yangi tashkilotlar nobank kredit-moliya muassasalari (NBKO) kabi davlatning barcha moliyaviy qonunlari va PVT qoidalariga qat’iy amal qiladi.

Belarusda kriptobanklarni tashkil etish va ularning huquqiy parametrlari tasnifi

PVT bazasida yaratilgan yangi kriptobank institutining asosiy ko‘rsatkichlari:

Mezonlar va yo‘nalishlar

Huquqiy va amaliy holati

Bozor va mintaqa uchun ahamiyati

Ro‘yxatdan o‘tkazilgan tashkilotlar

2 ta ilk kriptobank (PVT rezidenti maqomida)

MDH hududida kriptoaktivlarni to‘liq bank darajasida legallashtirish

Huquqiy asos va tayanch hujjat

Davlat rahbarining 16 yanvardagi farmoni (iyulda kuchga kirgan)

Tokenlar va raqamli aktivlarning aniq huquqiy maydonga kiritilishi

Boshqaruv va nazorat mexanizmi

Hukumat, PVT Nazorat kengashi va Milliy bank

Yuqori darajadagi davlat kafolati va shaffoflik

Faoliyatni boshlash bosqichlari

1. PVT rezidentligi $\rightarrow$ 2. Milliy bank akkreditatsiyasi

Noqonuniy aylanmalar va firibgarlik xavfini to‘liq bartaraf etish

Tartibga solish standartlari

Nobank kredit-moliya muassasalari (NBKO) qonunchiligi

An’anaviy bank tizimi bilan to‘liq integratsiya va qat’iy hisobdorlik

Fintex va raqamli iqtisodiyot ekspertizasi: Nega bu qaror an’anaviy banklarni o‘zgartiradi?

Xalqaro fintex mutaxassislari, kriptobozor ekspertlari va iqtisodchilarning xulosalari:

  • «MDHda “kulrang” hududdan davlat banki sari»: Postsovet hududida aksariyat davlatlar kriptoaktivlarga nisbatan yo taqiqlar qo‘ymoqda yoki ularni faqat birja savdolari bilan cheklamoqda; Belarus esa kriptoaktivlarni kredit-moliya tizimiga to‘liq moslashtirib, «kriptobank» institutini qonunchilikka olib kirgan birinchi davlatga aylandi;

  • Investitsiyalar va kapital oqimi uchun ko‘prik: PVT rezidenti bo‘lgan kriptobanklar xalqaro investorlarga kriptovalyutalarni rasmiy bank hisobraqamlari bilan bog‘lash, tokenlar asosida kredit va kafolatlar olish imkonini beradi; bu tashqi sanksiyalar sharoitida muqobil xalqaro hisob-kitob zanjirlarini shakllantirishda muhim dastakka aylanishi mumkin;

  • Milliy bank filtri va xavfsizlik balansi: Kriptobanklarning bevosita Milliy bank reyestriga kiritilishi va ularga NBKO talablarining qo‘yilishi aholi va biznes mablag‘larining yo‘qolib ketmasligini kafolatlaydi; bu tajriba kelgusida O‘zbekiston va boshqa Markaziy Osiyo davlatlari uchun ham raqamli banklar modelini yaratishda tayyor amaliy namuna bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

Sizningcha, kriptobanklarning paydo bo‘lishi an’anaviy bank xizmatlarini siqib chiqaradimi yoki ular faqat raqamli aktivlar egalari uchun tor sohaviy muassasa bo‘lib qoladimi? O‘zbekistonda ham xuddi shunday kriptobanklarning ochilishiga ehtiyoj bormi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va fintex olamidagi ushbu tarixiy voqea tahlilini barcha qiziquvchilar bilan baham ko‘ring!

BelarusKriptobankPVTMilliy bank
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shveysariya Belarus rejimini sanksiyalar bilan qurshovga oldiShveysariya Belarus rejimini sanksiyalar bilan qurshovga oldi18 sentabr 23:37Belarusda o‘zbeklar uchun «yashil yo‘lak»: 5 ming ishchiga uy-joy, maktab va bog‘chalar va’da qilindiBelarusda o‘zbeklar uchun «yashil yo‘lak»: 5 ming ishchiga uy-joy, maktab va bog‘chalar va’da qilindi16 iyul 20:37«Oilangiz bilan ko‘chib keling»: Lukashenko o‘zbeklarni yashash va ishlash uchun taklif qildi«Oilangiz bilan ko‘chib keling»: Lukashenko o‘zbeklarni yashash va ishlash uchun taklif qildi10 iyul 10:28Pentagon 21 mlrd dollarlik shartnoma tuzdi: AQSH armiyasida qurol tanqisligi boshlandimi?Pentagon 21 mlrd dollarlik shartnoma tuzdi: AQSH armiyasida qurol tanqisligi boshlandimi?Bugun 10:06London meridan shov-shuvli bayonot: Britaniya referendumsiz Yevropa Ittifoqiga qaytishi kerakLondon meridan shov-shuvli bayonot: Britaniya referendumsiz Yevropa Ittifoqiga qaytishi kerakBugun 09:50Yaqin Sharqda hal qiluvchi soatlar: Eron va AQSH Qatar orqali sulh tuzishi mumkinYaqin Sharqda hal qiluvchi soatlar: Eron va AQSH Qatar orqali sulh tuzishi mumkinBugun 09:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota