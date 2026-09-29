Eron muhim shartga rozi bo‘ldimi? OAV xabar tarqatdi

·56·Dunyo
Eron muhim shartga rozi bo‘ldimi? OAV xabar tarqatdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Eron sanksiyalarni yumshatish evaziga uran boyitish jarayonini to‘xtatishga rozi bo‘lgani haqida xabar tarqaldi, biroq Eronning Press TV telekanali bu ma’lumotni rad etdi.
  • Eron rasmiy manbasining ta’kidlashicha, mamlakat hozirda yadroviy dasturi bo‘yicha muzokaralar olib bormayotgan va Al Hadath tarqatgan xabar haqiqatga to‘g‘ri kelmaydi.

Eron sanksiyalarni yumshatish evaziga uran boyitish jarayonini to‘xtatishga rozi bo‘lgani haqida xabar tarqaldi. Bu haqda Al Hadath telekanali o‘z manbalariga tayanib ma’lum qildi. Biroq keyinchalik Eronning Press TV telekanali mamlakat hukumatidagi manbaga tayanib, bu ma’lumotni rad etdi.

Ma’lum qilinishicha, AQSH va Eron o‘rtasida bilvosita muzokaralarni tashkil etishda ishtirok etayotgan vositachilar Tehrondan yadroviy dasturi bo‘yicha muayyan yon berishlarni talab qilgan. Ular tomonlar o‘rtasida kelishuvga erishishga ko‘maklashishga uringan.

Shu bilan birga, Press TV manbasi Eron hozirda yadroviy dasturi bo‘yicha muzokaralar olib bormayotganini bildirgan. Uning ta’kidlashicha, Tehronning bu masaladagi pozitsiyasi o‘zgarmagan va Al Hadath tarqatgan xabar haqiqatga to‘g‘ri kelmaydi. Eron rasmiy manbasining raddiyasi ham xabarning hozircha tasdiqlanmaganini ko‘rsatmoqda.

Ma’lumot uchun, Eron Tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi mazkur xabarlar tarqalishidan avval AQSH bilan munosabatlardagi mavjud bosiqdan chiqishning yagona yo‘li muzokaralar ekanini aytgan edi. So‘nggi kunlarda AQSH va Eron vakillari vositachilar orqali alohida muloqotlar o‘tkazgani ham xabar qilindi.

AQSH Prezidenti Donald Tramp esa Eron bilan yangi muzokaralar o‘tkazilishi mumkinligini bildirgan. Uning aytishicha, Tehron kelishuvdan manfaatdor, biroq Eron tomoni taklif qilayotgan shartlar Vashingtonni qanoatlantirmayapti. Tramp avvalroq Eronning Hormuz bo‘g‘ozini qayta ochish va tinchlik muzokaralarini tiklashga qaratilgan taklifini rad etgan, biroq keyinchalik yangi muzokaralar o‘tkazilishi mumkinligini aytgan.

Eslatib o‘tamiz, avvalroq The Wall Street Journal AQSH rasmiylariga tayanib, Tramp Eronning Hormuz bo‘g‘ozini qayta ochish va mintaqadagi janglarni yetti kun ichida to‘xtatishni nazarda tutgan tinchlik taklifini rad etgani haqida yozgandi. Eron tomonining taklifiga ko‘ra, AQSH sanksiyalarni yumshatishi, dengiz blokadasini bekor qilishi va o‘t ochishni to‘xtatishi sharti bilan Hormuz bo‘g‘ozi yetti kun ichida qayta ochilishi hamda yadroviy muzokaralar tiklanishi kerak edi.

Hozircha Eronning uran boyitishni to‘xtatishga rozi bo‘lgani haqidagi ma’lumot rasman tasdiqlanmagan. Aksincha, Eron manbasi bu xabarni ochiq rad etgan.

EronTrampNuklearni muhokamaHormuz bo‘g‘ozi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eron AQSHga 7 ta qat’iy shart qo‘ydi — Jahon neft bozorini larzaga soluvchi ultimatum!Eron AQSHga 7 ta qat’iy shart qo‘ydi — Jahon neft bozorini larzaga soluvchi ultimatum!13 sentabr 00:48Vens: AQSHning Eronga qarshi eng kuchli quroli iqtisodiy bosimVens: AQSHning Eronga qarshi eng kuchli quroli iqtisodiy bosim21 avgust 08:14Hormuzdagi maxfiy koridor: AQSH harbiylari neft olib chiqish uchun yangi yo‘nalish ochdiHormuzdagi maxfiy koridor: AQSH harbiylari neft olib chiqish uchun yangi yo‘nalish ochdi20 avgust 06:41«AQSHning yangi hududi»: Tramp Ho‘rmuz bo‘g‘ozi xaritasini e’lon qildi«AQSHning yangi hududi»: Tramp Ho‘rmuz bo‘g‘ozi xaritasini e’lon qildi19 avgust 08:31«Ho'rmuz bo'g'ozini AQSh hududi qilaman»: Tramp dunyoni larzaga solgan rejasini ochdi«Ho'rmuz bo'g'ozini AQSh hududi qilaman»: Tramp dunyoni larzaga solgan rejasini ochdi15 avgust 10:17Tramp Erondan «qarshi tovon» talab qildi: Yangi mojaro avj olmoqda...Tramp Erondan «qarshi tovon» talab qildi: Yangi mojaro avj olmoqda...11 avgust 00:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota