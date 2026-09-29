iPhone 18 Pro va Pro Max'ning yangi narxlari e’lon qilindi

·64·Texno
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning yangi narxlari e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 29 sentyabrda iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining narxlari e’lon qilindi.
  • Qurilmalar eSIM+eSIM va SIM+eSIM versiyalarida, turli xotira hajmlari va ranglarda sotuvga chiqarildi.
  • Narxlar 1 599 dollardan boshlanib, 2 999 dollargacha yetadi.
  • Smartfonlarning narxlari har kuni o‘zgarishi mumkinligi ta’kidlangan.

29 sentyabr kuni iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining narxlari ma’lum bo‘ldi. Qurilmalar eSIM+eSIM hamda SIM+eSIM versiyalarida, turli xotira hajmlari va ranglarda sotilmoqda.

eSIM+eSIM versiyalari:

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 599 dollar
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 899 dollar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 dollar

iPhone 18 Pro Max 256 GB:

• Black — 1 899 dollar
• Silver — 1 959 dollar
• Glacier — 1 959 dollar
• Burgundy — 1 969 dollar

iPhone 18 Pro Max 512 GB:

• Black — 2 199 dollar
• Silver — 2 179 dollar
• Glacier — 2 199 dollar
• Burgundy — 2 249 dollar

iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 899 dollar.

SIM+eSIM versiyalari:

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 649 dollar
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 949 dollar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 dollar

iPhone 18 Pro Max 256 GB:

• Glacier — 1 999 dollar
• Black — 2 029 dollar
• Silver — 2 029 dollar
• Burgundy — 2 059 dollar

iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 249 dollar.

iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 949 dollar.

Qayd etilishicha, smartfonlarning narxlari har kuni o‘zgarib turishi mumkin.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

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