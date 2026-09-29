iPhone 18 Pro va Pro Max'ning yangi narxlari e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 29 sentyabrda iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining narxlari e’lon qilindi.
- Qurilmalar eSIM+eSIM va SIM+eSIM versiyalarida, turli xotira hajmlari va ranglarda sotuvga chiqarildi.
- Narxlar 1 599 dollardan boshlanib, 2 999 dollargacha yetadi.
- Smartfonlarning narxlari har kuni o‘zgarishi mumkinligi ta’kidlangan.
29 sentyabr kuni iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining narxlari ma’lum bo‘ldi. Qurilmalar eSIM+eSIM hamda SIM+eSIM versiyalarida, turli xotira hajmlari va ranglarda sotilmoqda.
eSIM+eSIM versiyalari:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 599 dollar
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 899 dollar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 dollar
iPhone 18 Pro Max 256 GB:
• Black — 1 899 dollar
• Silver — 1 959 dollar
• Glacier — 1 959 dollar
• Burgundy — 1 969 dollar
iPhone 18 Pro Max 512 GB:
• Black — 2 199 dollar
• Silver — 2 179 dollar
• Glacier — 2 199 dollar
• Burgundy — 2 249 dollar
iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 899 dollar.
SIM+eSIM versiyalari:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 649 dollar
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 949 dollar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 dollar
iPhone 18 Pro Max 256 GB:
• Glacier — 1 999 dollar
• Black — 2 029 dollar
• Silver — 2 029 dollar
• Burgundy — 2 059 dollar
iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 249 dollar.
iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 949 dollar.
Qayd etilishicha, smartfonlarning narxlari har kuni o‘zgarib turishi mumkin.
Izohlar 0
…