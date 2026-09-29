30 sentyabr kuni O‘zbekistonda ish vaqti bir soatga qisqaradi

·44·O‘zbekiston
30 sentyabr kuni O‘zbekistonda ish vaqti bir soatga qisqaradi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 30 sentyabr kuni O'zbekistonda barcha xodimlar uchun ish kuni kamida bir soatga qisqartiriladi, chunki 1 oktyabr — O'qituvchi va murabbiylar kuni ishlanmaydigan bayram kunidir.
  • Mehnat kodeksining 187-moddasiga muvofiq, bayram arafasidagi ish vaqtining qisqartirilishi majburiy norma bo'lib, ish beruvchining xohishiga bog'liq emas.

O‘zbekistonda ishlovchilar uchun 30 sentyabr kuni muhim yengillik bor: 1 oktyabrO‘qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan bayram arafasida ish kuni kamida bir soatga qisqartiriladi.

Bu qoida Mehnat kodeksining 187-moddasida aniq belgilangan. Unga ko‘ra, ishlanmaydigan bayram kunlari arafasida har kunlik ishning (smenaning) davomiyligi barcha xodimlar uchun kamida bir soatga qisqartiriladi.

30 sentyabrda xodimlar nimani bilishi kerak?

Masalan, xodimning odatiy ish vaqti soat 09:00 dan 18:00 gacha belgilangan bo‘lsa, 30 sentyabr kuni uning ish kuni kamida bir soatga qisqartiriladi.

Ya’ni ish beruvchi ish kunining davomiyligini qonun talabidan kelib chiqib belgilashi kerak.

Bu bir soat keyin ishlab beriladigan vaqt emas. Kodeksda bayram arafasida ish vaqtining qisqartirilishi alohida norma sifatida belgilangan.

Nega aynan 30 sentyabr?

Sababi oddiy: 1 oktyabr — O‘qituvchi va murabbiylar kuni O‘zbekistonda ishlanmaydigan bayram kunlaridan biri hisoblanadi.

Mehnat kodeksining 208-moddasida 1 oktyabr ishlanmaydigan bayram kuni sifatida ko‘rsatilgan.

Shuning uchun undan oldingi — 30 sentyabr kuni ish vaqti kamida bir soatga qisqartiriladi.

Barcha xodimlarga tegishlimi?

Mehnat kodeksidagi normada «barcha xodimlar uchun» degan aniq qoida mavjud. Demak, gap faqat o‘qituvchilar yoki ta’lim sohasida ishlaydigan xodimlar haqida emas.

Biroq uzluksiz ishlaydigan tashkilotlar va ayrim turdagi ishlar uchun alohida tartib bor. Agar ish xususiyati tufayli bayramdan oldingi kuni ish smenasini qisqartirishning imkoni bo‘lmasa, xodimga qo‘shimcha dam olish vaqti berilishi yoki uning roziligi bilan ish vaqtidan tashqari ish uchun belgilangan tartibda haq to‘lanishi kerak.

1 oktyabrda esa — rasmiy bayram kuni

30 sentyabrdagi qisqartirilgan ish vaqtidan keyin 1 oktyabr — O‘qituvchi va murabbiylar kuni nishonlanadi.

Shu bois xodimlar uchun qonunchilikda nazarda tutilgan tartibda bayram kuni rejalashtiriladi.

E’tiborli jihat: 30 sentyabr kuni ish vaqtining bir soatga qisqartirilishi ish beruvchining xohishiga bog‘liq emas — bu Mehnat kodeksida belgilangan huquqiy norma.

Shunday qilib, 30 sentyabr kuni ishlaydigan xodimlar uchun ish kuni odatdagidan kamida bir soat qisqa bo‘ladi. Bayram arafasidagi ushbu qoida esa xodimlarning dam olish vaqtidan samarali foydalanishiga qaratilgan mehnat kafolatlaridan biridir.

30 sentyabr1 oktyabrMehnat kodeksiO‘qituvchi va murabbiylar kuni
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda hafta o‘rtasida ob-havo keskin o‘zgaradi: Yomg‘ir va baland tog‘larda qor!O‘zbekistonda hafta o‘rtasida ob-havo keskin o‘zgaradi: Yomg‘ir va baland tog‘larda qor!Kecha 14:19Toshkent — Pop pulli yo‘li: Qamchiq orqali masofa 2,5 soatga qisqaradi!Toshkent — Pop pulli yo‘li: Qamchiq orqali masofa 2,5 soatga qisqaradi!Kecha 22:10Toshkentda issiq suv vaqtincha o‘chiriladiToshkentda issiq suv vaqtincha o‘chiriladi9 sentabr 14:18Toshkentda go‘sht narxi yana oshdi: bozordagi so‘nggi raqamlar...Toshkentda go‘sht narxi yana oshdi: bozordagi so‘nggi raqamlar...22 sentabr 22:3124 sentyabrda O‘zbekistonda havo salqinlashadi: ayrim hududlarda yomg‘ir yog‘ishi mumkin24 sentyabrda O‘zbekistonda havo salqinlashadi: ayrim hududlarda yomg‘ir yog‘ishi mumkin23 sentabr 22:31Toshkentdan Nukusga yuqori tezlikdagi poyezdlar qatnovi yo‘lga qo‘yiladiToshkentdan Nukusga yuqori tezlikdagi poyezdlar qatnovi yo‘lga qo‘yiladi19 sentabr 17:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi