Yaqin Sharqda hal qiluvchi soatlar: Eron va AQSH Qatar orqali sulh tuzishi mumkin

·45·Dunyo
Yaqin Sharqda hal qiluvchi soatlar: Eron va AQSH Qatar orqali sulh tuzishi mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yaqin Sharqdagi keskin vaziyatni bartaraf etish bo‘yicha Eron va AQSH o‘rtasidagi diplomatik muzokaralar Qatar vositachiligida hal qiluvchi pallaga kirdi.
  • Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi AQSH ning rasmiy javobi ertaga qatarlik vositachilar orqali Tehronga yetkazilishini ma’lum qildi.

Yaqin Sharqdagi keskin harbiy-siyosiy inqirozni bartaraf etish bo‘yicha ko‘p oylardan buyon kutilgan diplomatik muzokaralar hal qiluvchi pallaga kirdi. Eron Islom Respublikasi tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi Tehron tomoni Qatar vositachilari bilan mintaqaviy mojaroni hal qilish va Eron shartlarini bajarish yo‘llarini batafsil muhokama qilganini ma’lum qildi. «Reuters» agentligi xabariga ko‘ra, dushanba kuni AQSH va Eron delegatsiyalari Dohada vositachi davlatlar orqali alohida-alohida yopiq muzokaralar olib borgan.

Eronning «Press TV» telekanali Aroqchining bayonotiga tayanib, rasmiy Vashingtonning javobi ertagayoq qatarlik vositachilar orqali Tehronga yetkazilishi kutilayotganini ta’kidladi. Ma’lumki, Eron neft eksportiga qo‘yilgan cheklovlar hamda dengiz blokadasini bekor qilish evaziga Hurmuz bo‘g‘ozini kemalar qatnovi uchun ochish bo‘yicha 7 kunlik reja taklif qilgan edi; garchi AQSH prezidenti Donald Tramp bu taklifni ochiqchasiga rad etgan bo‘lsa-da, Tehron yakuniy rasmiy javobni kutmoqda. Ayni vaqtda global savdoning bosh tomiri bo‘lgan Hurmuz bo‘g‘ozi orqali erkin qatnov butunlay to‘xtab qolgan.

«Qatar vositachiligi, 7 kunlik reja va Hurmuz blokadasi»: Muzokaralarning 5 ta asosiy nuqtasi

Eron va AQSH o‘rtasidagi yopiq diplomatik aloqalar bo‘yicha eng muhim rasmiy dalillar:

  • Qatar orqali vositachilik va ertangi javob: Eron TIV rahbari Abbos Aroqchi AQSHning rasmiy pozitsiyasi ertaga qatarlik diplomatlar orqali topshirilishini ma’lum qildi;

  • «Alohida xonalardagi muzokaralar»: «Reuters» xabariga ko‘ra, Vashington va Tehron vakillari bir stol atrofida emas, balki neytral vositachilar orqali muloqot qilmoqda;

  • Hurmuz bo‘g‘ozini ochish bo‘yicha 7 kunlik reja: Eron neft eksportiga qo‘yilgan taqiqlar va dengiz blokadasi olib tashlansa, muhim bo‘g‘ozni 7 kun ichida ochishga tayyorligini bildirgan;

  • Trampning rad javobi va umidning saqlanishi: Donald Tramp mazkur taklifni qabul qilmasligini aytgan bo‘lsa-da, Eron vositachilardan rasmiy hujjatlashtirilgan yakuniy javobni kutmoqda;

  • Bo‘g‘oz hamon yopiq, taranglik yuqori: Iyun oyida imzolangan tinchlik memorandumi buzilgach, tomonlarning zarbalar almashinuvi ortidan Hurmuzda erkin tijoriy qatnov butunlay falaj bo‘lib turibdi.

Eron va AQSH o‘rtasidagi Hurmuz inqirozi va muzokaralar tasnifi

Tomonlarning talablari, mojaro ildizlari va hozirgi holat jadvali:

Tahlil mezonlari va yo‘nalishlar

Eron Islom Respublikasi pozitsiyasi

Amerika Qo‘shma Shtatlari pozitsiyasi

Asosiy talablar

Dengiz blokadasini tugatish va neft eksporti cheklovlarini yechish

Tijoriy kemalarga hujumlarni to‘xtatish va mintaqa xavfsizligi

Taklif qilingan yechim

Hurmuz bo‘g‘ozini ochish bo‘yicha 7 kunlik bosqichma-bosqich reja

Donald Tramp dastlabki rejani yetarli emas deb rad etdi

Muloqot formati

Qatar vositachiligida bilvosita (yopiq eshiklar ortida)

Doha diplomatlari orqali rasmiy javob tayyorlash

Hozirgi amaliy holat

Hurmuz bo‘g‘ozi orqali kemalarning erkin qatnovi to‘xtatilgan

Ko‘rfaz bo‘ylab aviatashuvchi zarba guruhi va harbiy nazorat kuchaytirilgan

Yaqin kunlardagi ehtimol

Ertaga qatarlik diplomatlar orqali Vashingtonning rasmiy qarorini olish

Sanksiyalar bosimini davom ettirish yoki kompromissga borish

Geosiyosat va harbiy ekspertiza: Nega Hurmuz bo‘g‘ozi taqdiri butun dunyoni xavotirga solmoqda?

Xalqaro xavfsizlik bo‘yicha ekspertlar, siyosatshunoslar va energetika tahlilchilarining xulosalari:

  • «Dunyo neftining 20 foizi qamal holatida»: Hurmuz bo‘g‘ozi orqali sayyoramiz dengiz neft eksportining salmoqli qismi tashiladi; kemalar qatnovining to‘xtab qolishi jahon bozorlarida yoqilg‘i narxi sakrashiga, logistika tannarxi ortishiga va global inflyatsiyaning yangi to‘lqiniga olib keladi; shu sababli bu mojaro shunchaki mintaqaviy emas, balki global iqtisodiy tahdiddir;

  • «Qatar diplomatiyasi va kompromiss izlash»: Trampning keskin bayonotlariga qaramay, AQSH va Eron vakillarining Dohada parallel maslahatlashuvlar o‘tkazishi har ikki tomon ham to‘laqonli yirik harbiy to‘qnashuvdan qochayotganini ko‘rsatadi; 7 kunlik reja biroz qayta ishlanib, vaqtinchalik gumanitar-iqtisodiy deeskalatsiyaga aylanishi ehtimoli saqlanib turibdi;

  • Iyun xatolaridan xulosa chiqarish zarurati: Yozda tuzilgan memorandumning atigi 3 hafta ichida kulga aylanishi tomonlar o‘rtasidagi chuqur ishonchsizlikdan dalolat beradi; yangi kelishuv nafaqat so‘zlarda, balki xalqaro kafolatlar va BMT yoki vositachi davlatlarning doimiy monitoringi ostida amalga oshirilmasa, har qanday tasodifiy zarba yangi urush olovini yoqib yuborishi mumkin.

Sizningcha, Donald Tramp va AQSH ma’muriyati Eronning neft cheklovlarini olib tashlash evaziga Hurmuz bo‘g‘ozini ochish taklifini qabul qiladimi yoki sanksiyalar bosimi yanada kuchayadimi? Bug‘ozning ochilishi yoki yopiq qolishi O‘zbekiston va mintaqamiz iqtisodiyotiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Shaxsiy tahlil va fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon siyosatidagi eng qaynoq intriga tahlilini barcha bilan baham ko‘ring!

Abbos AroqchiQatarHurmuz bo‘g‘oziEron Islom Respublikasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abbos Aroqchi AQSH bilan Ho‘rmuz bo‘g‘ozi bo‘yicha boshiberk ko‘chadan chiqish shartlarini e’lon qildiAbbos Aroqchi AQSH bilan Ho‘rmuz bo‘g‘ozi bo‘yicha boshiberk ko‘chadan chiqish shartlarini e’lon qildi27 sentabr 22:20Hurmuzda keskinlik: Eron ikki kunda 19 ta kemani to‘xtatib qoldi (video)Hurmuzda keskinlik: Eron ikki kunda 19 ta kemani to‘xtatib qoldi (video)Kecha 11:36“Ular juda yomon holatda yutqazmoqda”: Tramp Eron taklif qilgan tinchlik bitimini rad etdi“Ular juda yomon holatda yutqazmoqda”: Tramp Eron taklif qilgan tinchlik bitimini rad etdi27 sentabr 11:09Eron inkor etib bo‘lmas zarba haqida e’lon qildi, Pentagon esa bayonotni rad etmoqdaEron inkor etib bo‘lmas zarba haqida e’lon qildi, Pentagon esa bayonotni rad etmoqda15 sentabr 13:16Tehron Vashingtonga mintaqani tark etish haqida ogohlantirish berdiTehron Vashingtonga mintaqani tark etish haqida ogohlantirish berdi10 iyun 14:45Urush tugash arafasida: Ukraina to‘liq va shartsiz o‘t ochishni to‘xtatishga tayyorligini e’lon qildiUrush tugash arafasida: Ukraina to‘liq va shartsiz o‘t ochishni to‘xtatishga tayyorligini e’lon qildi23 sentabr 22:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota