Franchesko Totti: 2001–2008-yillardagi holatimni sharmandalik deb o'ylayman

·40·Sport
Franchesko Totti: 2001–2008-yillardagi holatimni sharmandalik deb o'ylayman
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Franchesko Totti 2001-2008-yillardagi o'z o'yinini tanqid qilib, o'sha davrda o'zini "sharmandali" holatda his qilganini aytdi, garchi aynan shu yillarda Italiya terma jamoasi bilan jahon chempioni bo'lgan.
  • Uning fikricha, 2006-yilgi jahon chempionatiga jarohatidan so'ng 40-50 foizlik tayyorgarlik bilan borgani jamoaning g'alabasida hal qiluvchi rol o'ynagan va bu uning tarixini o'zgartirib yuborgan.

Rimning Roma klubi afsonasi Franchesko Totti o'zining yubileyi oldidan bergan yirik intervyusining navbatdagi qismida professional faoliyatidagi eng og'ir davrlar, terma jamoadagi g'alabalar va o'ziga xos xotiralari bilan o'rtoqlashdi. GOAL.com nashrining Corriere dello Sport'ga tayanib xabar berishicha, sobiq sardor o'zining o'yin shakli va erishgan yutuqlari haqida ochiq-oydin fikr bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Suhbat davomida Totti 2001–2008-yillar oralig'idagi o'yinini o'ta tanqidiy baholab, o'sha davrda o'zini «sharmandali» holatda bo'lganini ta'kidladi. Biroq, aynan shu yillarda u Italiya terma jamoasi safida jahon chempionligini qo'lga kiritganini esga oldi. Sobiq hujumchi agar 2006-yilgi mundialga bormaganida, terma jamoa chempion bo'la olmas edi, degan fikrni ilgari surdi.

Jahon chempionati va jarohat ta'siri

Franchesko Tottining so'zlariga ko'ra, u Germaniyadagi mundialga bor-yo'g'i 40-50 foizlik imkoniyat bilan, jarohatdan keyingi og'ir tiklanish davrida borgan. Shunga qaramay, uning maydondagi harakatlari va hissasi jamoaning umumiy g'alabasida hal qiluvchi ahamiyat kasb etgan. Agar u faqat bitta A Seriya chempionligi, ikki bor Italiya kubogi va Superkubogi hamda «Oltin butsa» bilan cheklanib qolganida, Rim doirasidan chiqmagan bo'lardi, biroq jahon chempionati uning tarixini butunlay o'zgartirib yuborgan.

Sobiq sardor faoliyati davomida eng yaxshi til topishgan jamoadoshlari haqida gapirar ekan, Antonio Kassano va Vensan Kandelaning nomini alohida tilga oldi. Kassano bilan nafaqat maydonda, balki undan tashqarida ham iliq munosabatda bo'lganini, Vensan Kandela esa Fransiyadan Rimga kelganida tilni bilmagani uchun unga ko'proq g'amxo'rlik qilganini esladi. Tottining fikricha, futbolchining chinakam yuzi aynan 90 daqiqalik o'yin davomida namoyon bo'ladi.

Rim shahridagi o'lmas e'tibor

Totti o'z futbolchilik faoliyatini butunlay bitta – Roma libosida yakunlaganidan sira afsuslanmasligini bildirdi. Uning ta'kidlashicha, faoliyatini yakunlaganidan keyin ham Rim shahrida unga bo'lgan muhabbat va mashhurlik kamaymagani, aksincha yanada oshgan. Birgina jamoaga sodiq qolish va muxlislarga berilgan samimiy sevgi yigirma besh yillik tarixning eng asosiy poydevori bo'lganini e'tirof etdi.

Intervyu davomida Totti o'zining assistentlar berishni yaxshi ko'rgani, Spalletti uni markaziy hujumchi pozitsiyasiga o'tkazguniga qadar to'p uzatishlar gol urishdan ham muhimroq tuyulgani haqida gapirdi. Shuningdek, u o'z faoliyatidagi afsuslanarli jihatlardan biri sifatida afsonaviy braziliyalik hujumchi Ronaldo bilan bir jamoada to'p tepmaganini ta'kidlab o'tdi.

Franchesko TottiRomaA SeriyaItaliya terma jamoasiFutbol yangiliklari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Franchesko Totti: 2006-yilgi mundialda gʻalaba qozonolmas edikFranchesko Totti: 2006-yilgi mundialda gʻalaba qozonolmas edikKecha 15:39Samuele Inacio: Men Italiyani tanladim, chunki oʻzimni italyan deb hisoblaymanSamuele Inacio: Men Italiyani tanladim, chunki oʻzimni italyan deb hisoblayman23 sentabr 01:34Janluidji Donnarumma: JChdan qolish ogʻrigʻi haligacha ulkanJanluidji Donnarumma: JChdan qolish ogʻrigʻi haligacha ulkan24 sentabr 23:33«Roma» Turinda ishonchli g‘alabaga erishdi, sensatsion «Komo» esa 2-o‘ringa ko‘tarildi«Roma» Turinda ishonchli g‘alabaga erishdi, sensatsion «Komo» esa 2-o‘ringa ko‘tarildi15 sentabr 00:09Leonardo Bonuchchi Pep Gvardiola taklifini nima sababdan rad etganini aytdiLeonardo Bonuchchi Pep Gvardiola taklifini nima sababdan rad etganini aytdi19 sentabr 01:36Gianluigi Donnarumma Italiya termasini qutqarishga chaqirdiGianluigi Donnarumma Italiya termasini qutqarishga chaqirdi16 sentabr 18:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi