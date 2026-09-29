Franchesko Totti: 2001–2008-yillardagi holatimni sharmandalik deb o'ylayman
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Franchesko Totti 2001-2008-yillardagi o'z o'yinini tanqid qilib, o'sha davrda o'zini "sharmandali" holatda his qilganini aytdi, garchi aynan shu yillarda Italiya terma jamoasi bilan jahon chempioni bo'lgan.
- Uning fikricha, 2006-yilgi jahon chempionatiga jarohatidan so'ng 40-50 foizlik tayyorgarlik bilan borgani jamoaning g'alabasida hal qiluvchi rol o'ynagan va bu uning tarixini o'zgartirib yuborgan.
Rimning Roma klubi afsonasi Franchesko Totti o'zining yubileyi oldidan bergan yirik intervyusining navbatdagi qismida professional faoliyatidagi eng og'ir davrlar, terma jamoadagi g'alabalar va o'ziga xos xotiralari bilan o'rtoqlashdi. GOAL.com nashrining Corriere dello Sport'ga tayanib xabar berishicha, sobiq sardor o'zining o'yin shakli va erishgan yutuqlari haqida ochiq-oydin fikr bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Suhbat davomida Totti 2001–2008-yillar oralig'idagi o'yinini o'ta tanqidiy baholab, o'sha davrda o'zini «sharmandali» holatda bo'lganini ta'kidladi. Biroq, aynan shu yillarda u Italiya terma jamoasi safida jahon chempionligini qo'lga kiritganini esga oldi. Sobiq hujumchi agar 2006-yilgi mundialga bormaganida, terma jamoa chempion bo'la olmas edi, degan fikrni ilgari surdi.
Jahon chempionati va jarohat ta'siriFranchesko Tottining so'zlariga ko'ra, u Germaniyadagi mundialga bor-yo'g'i 40-50 foizlik imkoniyat bilan, jarohatdan keyingi og'ir tiklanish davrida borgan. Shunga qaramay, uning maydondagi harakatlari va hissasi jamoaning umumiy g'alabasida hal qiluvchi ahamiyat kasb etgan. Agar u faqat bitta A Seriya chempionligi, ikki bor Italiya kubogi va Superkubogi hamda «Oltin butsa» bilan cheklanib qolganida, Rim doirasidan chiqmagan bo'lardi, biroq jahon chempionati uning tarixini butunlay o'zgartirib yuborgan.
Sobiq sardor faoliyati davomida eng yaxshi til topishgan jamoadoshlari haqida gapirar ekan, Antonio Kassano va Vensan Kandelaning nomini alohida tilga oldi. Kassano bilan nafaqat maydonda, balki undan tashqarida ham iliq munosabatda bo'lganini, Vensan Kandela esa Fransiyadan Rimga kelganida tilni bilmagani uchun unga ko'proq g'amxo'rlik qilganini esladi. Tottining fikricha, futbolchining chinakam yuzi aynan 90 daqiqalik o'yin davomida namoyon bo'ladi.
Rim shahridagi o'lmas e'tiborTotti o'z futbolchilik faoliyatini butunlay bitta – Roma libosida yakunlaganidan sira afsuslanmasligini bildirdi. Uning ta'kidlashicha, faoliyatini yakunlaganidan keyin ham Rim shahrida unga bo'lgan muhabbat va mashhurlik kamaymagani, aksincha yanada oshgan. Birgina jamoaga sodiq qolish va muxlislarga berilgan samimiy sevgi yigirma besh yillik tarixning eng asosiy poydevori bo'lganini e'tirof etdi.
Intervyu davomida Totti o'zining assistentlar berishni yaxshi ko'rgani, Spalletti uni markaziy hujumchi pozitsiyasiga o'tkazguniga qadar to'p uzatishlar gol urishdan ham muhimroq tuyulgani haqida gapirdi. Shuningdek, u o'z faoliyatidagi afsuslanarli jihatlardan biri sifatida afsonaviy braziliyalik hujumchi Ronaldo bilan bir jamoada to'p tepmaganini ta'kidlab o'tdi.
Izohlar 0
…