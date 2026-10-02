Qozog‘istonlik sportchi oltin medalni krossovkasi sabab qo‘ldan chiqardi

·57·Dunyo
Qozog‘istonlik sportchi oltin medalni krossovkasi sabab qo‘ldan chiqardi

Qozog‘istonlik sportchi Yasmina Toksanbayeva Yaponiyaning Ayti va Nagoya shaharlarida o‘tkazilayotgan Osiyo o‘yinlarida marafonni birinchi bo‘lib yakunladi. Biroq musobaqadan keyin o‘tkazilgan tekshiruvda uning krossovkasi belgilangan talablarga mos emasligi aniqlandi.

Ma’lum bo‘lishicha, sportchining krossovkasi tagligi ruxsat etilgan 40 millimetrlik me’yordan 3,5 millimetrga qalinroq bo‘lgan. Shu sababli Toksanbayevaning natijasi bekor qilinib, u oltin medaldan mahrum etilgan.

Qizig‘i, Qozog‘iston yengil atletika federatsiyasi ma’lumotiga ko‘ra, sportchi startdan oldin krossovkasini tekshirtirgan. O‘shanda unga mazkur poyabzal bilan musobaqada ishtirok etishga ruxsat berilgan.

Shu tariqa, marafonni birinchi bo‘lib yakunlagan sportchining natijasi finishdan keyingi tekshiruv sabab bekor qilingan.

Yasmina ToksanbayevaAsiyo o‘yinlariKrossovka qoidalariQozog‘iston yengil atletika federatsiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eronda maktab zarbasi qurboni bo‘lgan bolalar dafn etildiEronda maktab zarbasi qurboni bo‘lgan bolalar dafn etildi26 iyul 10:57Dollardan qochish va tarixiy oltin rekordi: Xitoy AQSH obligatsiyalarini sotib, oltin sotib olmoqdaDollardan qochish va tarixiy oltin rekordi: Xitoy AQSH obligatsiyalarini sotib, oltin sotib olmoqda9 sentabr 11:32Asaubayeva: Maoshim uch baravarga qisqartirildi, Prezidentga murojaat qildim (video)Asaubayeva: Maoshim uch baravarga qisqartirildi, Prezidentga murojaat qildim (video)11 iyun 13:08Erdo‘g‘an Nyu-Yorkda ko‘z yosh to‘kkan bolakayga noyob oltin tanga hadya qildi (video)Erdo‘g‘an Nyu-Yorkda ko‘z yosh to‘kkan bolakayga noyob oltin tanga hadya qildi (video)22 sentabr 09:25Yaman husiylari Perim orolini egallab oldi — Saudiya nefti qamalda, Adan qulashi mumkin!Yaman husiylari Perim orolini egallab oldi — Saudiya nefti qamalda, Adan qulashi mumkin!12 sentabr 00:11Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...22 may 08:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota