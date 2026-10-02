Ronaldu jamoadan ketgani sababli Portugaliya jamoa sahifasi bir kunda 8,8 million obunachidan ayrildi

·53·Dunyo
Ronaldu jamoadan ketgani sababli Portugaliya jamoa sahifasi bir kunda 8,8 million obunachidan ayrildi

Portugaliya terma jamoasining Instagramdagi rasmiy sahifasi Krishtianu Ronaldu atrofidagi vaziyat ortidan bir kun ichida millionlab obunachisini yo‘qotdi.

Avval jamoaning rasmiy sahifasiga 32,4 million kishi obuna bo‘lgan. Keyinchalik bu ko‘rsatkich 23,6 millionga tushgan. Shu tariqa, sahifa bir sutkada qariyb 8,8 million obunachidan ayrilgan.

Ommaviy ravishda obunadan chiqish Ronaldu va jamoa bosh murabbiyi Jorje Jezus atrofidagi vaziyat fonida yuz bergan. Bu esa Portugaliya terma jamoasiga bo‘lgan e’tiborni yanada oshirgan.

Natijada futbolchi atrofidagi vaziyat nafaqat sport kun tartibida, balki terma jamoaning ijtimoiy tarmoqlardagi auditoriyasida ham sezilarli o‘zgarishlarga sabab bo‘lgan.

Portugaliya terma jamoasiKrishtianu RonalduJorje JezusInstagram
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Meni yo‘q qilishga urinayotgan kanallar bor” — Ronaldu tanqidchilarga javob berdi“Meni yo‘q qilishga urinayotgan kanallar bor” — Ronaldu tanqidchilarga javob berdi27 sentabr 17:21JCH-2026dan keyin Jorje Jezush Portugaliya terma jamoasini boshqarishi mumkinJCH-2026dan keyin Jorje Jezush Portugaliya terma jamoasini boshqarishi mumkin19 iyun 22:32Krishtianu va Jorjinaning to‘yiga Messi ham keladimi? Ro‘yxatda sir ko‘pKrishtianu va Jorjinaning to‘yiga Messi ham keladimi? Ro‘yxatda sir ko‘p4 avgust 17:46Ronaldu maxfiy tarzda uylandi: nikoh shartnomasida nima bor?Ronaldu maxfiy tarzda uylandi: nikoh shartnomasida nima bor?15 avgust 00:40"Ronaldu bo‘lmasa, hech kimsiz": Krishtianuning opasi butun mamlakatni keskin tanqid qildi"Ronaldu bo‘lmasa, hech kimsiz": Krishtianuning opasi butun mamlakatni keskin tanqid qildiKecha 15:53Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvdaRonaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda3 avgust 22:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota