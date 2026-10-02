Eski Samsung Galaxy A90 5G smartfonidan mini-PK yasaldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Mashhur GameRig bleri eski Samsung Galaxy A90 5G smartfonini 30 AQSh dollariga sotib olib, uni to'liq mini-kompyuterga aylantirdi.
- Ushbu loyihada Samsung DeX rejimidan foydalanilgan bo'lib, qurilma asosiy plata, quvvatlash platasi va akkumulyatorga ajratilib, 3D-printerda chop etilgan maxsus korpusga joylashtirilgan.
- Natijada 0,7 litr hajmdagi mini-kompyuter Minecraft o'yinini soniyasiga 400 dan ortiq FPSda ishga tushira oldi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, mashhur GameRig bleri eskirgan va ekraniga shikast yetgan Samsung Galaxy A90 5G smartfonini atigi 30 AQSh dollariga sotib olib, uni toʻlaqonli mini-kompyuterga aylantirgan. Ushbu noodatiy loyiha texnologiya ishqibozlari eʼtiborini tortdi, chunki eski qurilmalarga ikkinchi nafas berish va ularning imkoniyatlarini kengaytirish zamonaviy IT-olamida dolzarb yoʻnalishga aylanib bormoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Aslida 7 nanometrli texnologik jarayon asosida yaratilgan Snapdragon 855 protsessori, 6 gigabayt tezkor va 128 gigabayt doimiy xotiraga ega boʻlgan mazkur qurilma texnik jihatdan hali ham yaxshi salohiyatga ega. Ushbu oʻzgarish jarayonining asosiy negizini Samsung DeX rejimi tashkil etdi. Ushbu funksiya mos keluvchi Galaxy smartfonlarini monitor, klaviatura hamda sichqonchaga ulab, ulardan toʻlaqonli ish stoli interfeysi sifatida foydalanish imkonini beradi.
Loyiha ustida ishlash jarayonida bloger avval qurilmaning toʻliq ishqiy layoqatini tekshirib koʻrdi va uni qismlarga ajratdi. Natijada smartfon asosiy plata, quvvatlash platasi hamda akkumulyatorga ajratib olindi. Barcha qismlarni oʻzaro ixcham joylashtirish uchun maxsus korpus loyihalashtirilib, 3D-printerda chop etildi.
Noodatiy mini-kompyuterning tuzilishiHajmi atigi 0,7 litrni tashkil etuvchi kichik shassida smartfonning tizimli platasi, quvvat manbai, akkumulyator, zavod sovutish tizimi va USB-konsentrator muvaffaqiyatli joylashtirildi. Shuningdek, qurilmani qulay boshqarish uchun korpusga alohida yoqish tugmasi ham oʻrnatildi.
Yangi qiyofadagi mini-kompyuter oʻzining imkoniyatlari bilan koʻpchilikni ajablantirdi. Jumladan, ushbu oʻzgartirilgan tizim Minecraft oʻyinini soniyasiga 400 kadrdan ortiq tezlikda (FPS) muammosiz ishga tushirishga muvaffaq boʻldi. Bu esa mobil protsessorlar vaqt oʻtishi bilan ham qanday yuqori natijalar koʻrsatishi mumkinligini yaqqol namoyon etdi.
Mutaxassislar va foydalanuvchilar tanqidiShunga qaramay, mazkur loyiha internet foydalanuvchilari orasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlib, ayrim xavotirlarni keltirib chiqardi. Xususan, mutaxassislar sovutish tizimining tuzilishiga eʼtiroz bildirishdi. Korpusda havo aylanishini taʼminlovchi maxsus ventilyatsiya teshiklarining yoʻqligi kelgusida qurilmaning qizib ketishiga sabab boʻlishi mumkin.
Bundan tashqari, akkumulyatorning bunday tor va yopiq ichki makonda joylashtirilgani ham tanqidga uchradi. Tarmoq foydalanuvchilarining baʼzilari xavfsizlikni taʼminlash maqsadida ichki akkumulyatordan voz kechib, tashqi quvvat manbaidan foydalanish maqsadga muvofiq boʻlishini taʼkidlashdi.
Izohlar 0
…