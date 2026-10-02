Eski Samsung Galaxy A90 5G smartfonidan mini-PK yasaldi

·52·Texno
Eski Samsung Galaxy A90 5G smartfonidan mini-PK yasaldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Mashhur GameRig bleri eski Samsung Galaxy A90 5G smartfonini 30 AQSh dollariga sotib olib, uni to'liq mini-kompyuterga aylantirdi.
  • Ushbu loyihada Samsung DeX rejimidan foydalanilgan bo'lib, qurilma asosiy plata, quvvatlash platasi va akkumulyatorga ajratilib, 3D-printerda chop etilgan maxsus korpusga joylashtirilgan.
  • Natijada 0,7 litr hajmdagi mini-kompyuter Minecraft o'yinini soniyasiga 400 dan ortiq FPSda ishga tushira oldi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, mashhur GameRig bleri eskirgan va ekraniga shikast yetgan Samsung Galaxy A90 5G smartfonini atigi 30 AQSh dollariga sotib olib, uni toʻlaqonli mini-kompyuterga aylantirgan. Ushbu noodatiy loyiha texnologiya ishqibozlari eʼtiborini tortdi, chunki eski qurilmalarga ikkinchi nafas berish va ularning imkoniyatlarini kengaytirish zamonaviy IT-olamida dolzarb yoʻnalishga aylanib bormoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Aslida 7 nanometrli texnologik jarayon asosida yaratilgan Snapdragon 855 protsessori, 6 gigabayt tezkor va 128 gigabayt doimiy xotiraga ega boʻlgan mazkur qurilma texnik jihatdan hali ham yaxshi salohiyatga ega. Ushbu oʻzgarish jarayonining asosiy negizini Samsung DeX rejimi tashkil etdi. Ushbu funksiya mos keluvchi Galaxy smartfonlarini monitor, klaviatura hamda sichqonchaga ulab, ulardan toʻlaqonli ish stoli interfeysi sifatida foydalanish imkonini beradi.

Loyiha ustida ishlash jarayonida bloger avval qurilmaning toʻliq ishqiy layoqatini tekshirib koʻrdi va uni qismlarga ajratdi. Natijada smartfon asosiy plata, quvvatlash platasi hamda akkumulyatorga ajratib olindi. Barcha qismlarni oʻzaro ixcham joylashtirish uchun maxsus korpus loyihalashtirilib, 3D-printerda chop etildi.

Noodatiy mini-kompyuterning tuzilishi

Hajmi atigi 0,7 litrni tashkil etuvchi kichik shassida smartfonning tizimli platasi, quvvat manbai, akkumulyator, zavod sovutish tizimi va USB-konsentrator muvaffaqiyatli joylashtirildi. Shuningdek, qurilmani qulay boshqarish uchun korpusga alohida yoqish tugmasi ham oʻrnatildi.

Yangi qiyofadagi mini-kompyuter oʻzining imkoniyatlari bilan koʻpchilikni ajablantirdi. Jumladan, ushbu oʻzgartirilgan tizim Minecraft oʻyinini soniyasiga 400 kadrdan ortiq tezlikda (FPS) muammosiz ishga tushirishga muvaffaq boʻldi. Bu esa mobil protsessorlar vaqt oʻtishi bilan ham qanday yuqori natijalar koʻrsatishi mumkinligini yaqqol namoyon etdi.

Mutaxassislar va foydalanuvchilar tanqidi

Shunga qaramay, mazkur loyiha internet foydalanuvchilari orasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlib, ayrim xavotirlarni keltirib chiqardi. Xususan, mutaxassislar sovutish tizimining tuzilishiga eʼtiroz bildirishdi. Korpusda havo aylanishini taʼminlovchi maxsus ventilyatsiya teshiklarining yoʻqligi kelgusida qurilmaning qizib ketishiga sabab boʻlishi mumkin.

Bundan tashqari, akkumulyatorning bunday tor va yopiq ichki makonda joylashtirilgani ham tanqidga uchradi. Tarmoq foydalanuvchilarining baʼzilari xavfsizlikni taʼminlash maqsadida ichki akkumulyatordan voz kechib, tashqi quvvat manbaidan foydalanish maqsadga muvofiq boʻlishini taʼkidlashdi.

SamsungMini-PKMinecraftSnapdragonTexnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Minecraft talablari 17 yilda ilk bor keskin oshirildiMinecraft talablari 17 yilda ilk bor keskin oshirildi27 iyul 00:23iQOO 16 flagmani yangi avlod Samsung ekrani va ulkan batareya oladiiQOO 16 flagmani yangi avlod Samsung ekrani va ulkan batareya oladi13 sentabr 17:53OnePlus 16 flagmani AnTuTuʼda 5,63 million ball toʻplab rekord oʻrnatdiOnePlus 16 flagmani AnTuTuʼda 5,63 million ball toʻplab rekord oʻrnatdiKecha 00:52iQOO Pad Ultra plansheti: 9020 mA·ch batareya va kuchli sovitish tizimiiQOO Pad Ultra plansheti: 9020 mA·ch batareya va kuchli sovitish tizimi28 sentabr 08:20Vivo Y600i: 8000 mA·ch batareya va oʻta mustahkam korpusga ega smartfon taqdim etildiVivo Y600i: 8000 mA·ch batareya va oʻta mustahkam korpusga ega smartfon taqdim etildi27 sentabr 22:21Xiaomi 18 Pro Max taqdim etildi: dunyodagi ilk Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 smartfoniXiaomi 18 Pro Max taqdim etildi: dunyodagi ilk Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 smartfoni23 sentabr 19:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi