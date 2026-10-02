Rafael Leau Krishtianu Ronaldu libosini kiygani haqida gapirdi

·3·Sport
Rafael Leau Krishtianu Ronaldu libosini kiygani haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Rafael Leau Krishtianu Ronalduning 7-raqamli libosini kiyishni o'ziga ulkan sharaf deb bildi, chunki u bolaligidan buyon Ronalduni o'ziga kumir deb biladi.
  • Bu raqamning Leau uchun shaxsiy ramziy ma'nosi ham bor, chunki uning farzandlari oyning 7-kunida tug'ilgan.
  • Daniyaga qarshi o'yinda 4:2 hisobida g'alaba qozongan Portugaliya terma jamoasi uchun bu o'yin turnirdagi muhim qadam bo'ldi.

Portugaliya terma jamoasi hujumchisi Rafael Leau mamlakat futbol tarixidagi eng afsonaviy raqam – 7-raqamli libosni kiyish uning uchun ulkan sharaf boʻlganini maʼlum qildi. Goal.com xabar berishicha, futbolchi bu haqda Millatlar ligasi doirasida Daniyaga qarshi kechgan uchrashuvdan soʻng oʻz taassurotlari bilan oʻrtoqlashgan. Ushbu oʻzgarish jamoaning ishonchli gʻalaba qozonishida muhim omillardan biri boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Afsonaviy raqam masʼuliyati

Krishtianu Ronaldu terma jamoa lagʻerini toʻsatdan tark etganidan soʻng, uning boʻsh qolgan 7-raqamli libosini kiyish vazifasi Rafael Leauga tushdi. Odatda milliy jamoadagina 17-raqamda harakat qiladigan futbolchi uchun bu oʻta masʼuliyatli qadam edi. Besh karra "Oltin toʻp" sohibining oʻrnini egallash va uning muqaddas raqamini kiyish oson emasligini anglagan holda, hujumchi bu vazifani mamnuniyat bilan qabul qildi.

Daniyaga qarshi kechgan shiddatli bahsda portugaliyaliklar raqib darvozasiga javobsiz toʻplar kiritib, 4:2 hisobida zafar quchishdi. Leau maydonda bor kuchini berib oʻynadi va afsonaviy libos nufuzini tushirmaslikka harakat qildi. Jamoaning ushbu gʻalabasi turnirdagi muhim qadamlardan biri sifatida eʼtirof etildi.

Bolalikdagi kumir va shaxsiy ramziy maʼno

Oʻyin yakunida matbuotga bergan intervyusida Rafael Leau mazkur voqea uning uchun shunchaki raqam oʻzgarishi emasligini taʼkidladi. U bolaligidan buyon Krishtianu Ronalduni oʻziga kumir deb bilganini yashirmadi. "Yetti raqamini kiyish men uchun juda oʻziga xos holat boʻldi, chunki Krishtianu bolaligimdan beri mening kumirim boʻlib kelgan", – dedi futbolchi.

Shuningdek, bu raqamning uning shaxsiy hayotida ham oʻrni borligini eslatib oʻtdi. Leauga koʻra, uning farzandlari ham oyning 7-kunida tugʻilgan va bu holat mazkur voqeani yanada ramziy va quvonchli qilib yuborgan. Shu bois futbolchi bu libosni kiyishdan cheksiz baxtiyor ekanini bildirdi.

Portugaliya terma jamoasida 7-raqam yillar davomida mislsiz xalqaro muvaffaqiyatlar va gʻalabalar ramzi boʻlib kelgan. Rafael Leau bu libos ortidagi ulkan talab va kutishlarni yaxshi tushunadi. "Men bu raqamni va bu libosni hurmat qilish uchun qoʻlimdan kelganini qildim", deya yakunladi oʻz soʻzini hujumchi.

Rafael LeauKrishtianu RonalduPortugaliyaMillatlar ligasiFutbol yangiliklari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gonsalu Ramush Krishtianu Ronaldu ketishi terma jamoaga taʼsir qilmaganini aytdiGonsalu Ramush Krishtianu Ronaldu ketishi terma jamoaga taʼsir qilmaganini aytdiBugun 11:30Renato Veyga Krishtianu Ronaldu mojarosi haqida gapirishdan bosh tortdiRenato Veyga Krishtianu Ronaldu mojarosi haqida gapirishdan bosh tortdiBugun 11:10Jorge Jesus: Ronaldu voqeasi terma jamoani parchalay olmaydiJorge Jesus: Ronaldu voqeasi terma jamoani parchalay olmaydiBugun 09:19Krishtianu Ronaldu va terma jamoa ustozi o‘rtasidagi vaziyatga oydinlik kiritildiKrishtianu Ronaldu va terma jamoa ustozi o‘rtasidagi vaziyatga oydinlik kiritildi30 sentabr 22:58Ruben Dias Krishtianu Ronaldu atrofidagi shov-shuvlarga munosabat bildirdiRuben Dias Krishtianu Ronaldu atrofidagi shov-shuvlarga munosabat bildirdi30 sentabr 21:18Brian Rimer: Krishtianu Ronaldu nafaqaga chiqsa, Portugaliyada muammo boshlanadiBrian Rimer: Krishtianu Ronaldu nafaqaga chiqsa, Portugaliyada muammo boshlanadi30 sentabr 17:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi