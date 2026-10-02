Rafael Leau Krishtianu Ronaldu libosini kiygani haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rafael Leau Krishtianu Ronalduning 7-raqamli libosini kiyishni o'ziga ulkan sharaf deb bildi, chunki u bolaligidan buyon Ronalduni o'ziga kumir deb biladi.
- Bu raqamning Leau uchun shaxsiy ramziy ma'nosi ham bor, chunki uning farzandlari oyning 7-kunida tug'ilgan.
- Daniyaga qarshi o'yinda 4:2 hisobida g'alaba qozongan Portugaliya terma jamoasi uchun bu o'yin turnirdagi muhim qadam bo'ldi.
Portugaliya terma jamoasi hujumchisi Rafael Leau mamlakat futbol tarixidagi eng afsonaviy raqam – 7-raqamli libosni kiyish uning uchun ulkan sharaf boʻlganini maʼlum qildi. Goal.com xabar berishicha, futbolchi bu haqda Millatlar ligasi doirasida Daniyaga qarshi kechgan uchrashuvdan soʻng oʻz taassurotlari bilan oʻrtoqlashgan. Ushbu oʻzgarish jamoaning ishonchli gʻalaba qozonishida muhim omillardan biri boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Afsonaviy raqam masʼuliyatiKrishtianu Ronaldu terma jamoa lagʻerini toʻsatdan tark etganidan soʻng, uning boʻsh qolgan 7-raqamli libosini kiyish vazifasi Rafael Leauga tushdi. Odatda milliy jamoadagina 17-raqamda harakat qiladigan futbolchi uchun bu oʻta masʼuliyatli qadam edi. Besh karra "Oltin toʻp" sohibining oʻrnini egallash va uning muqaddas raqamini kiyish oson emasligini anglagan holda, hujumchi bu vazifani mamnuniyat bilan qabul qildi.
Daniyaga qarshi kechgan shiddatli bahsda portugaliyaliklar raqib darvozasiga javobsiz toʻplar kiritib, 4:2 hisobida zafar quchishdi. Leau maydonda bor kuchini berib oʻynadi va afsonaviy libos nufuzini tushirmaslikka harakat qildi. Jamoaning ushbu gʻalabasi turnirdagi muhim qadamlardan biri sifatida eʼtirof etildi.
Bolalikdagi kumir va shaxsiy ramziy maʼnoOʻyin yakunida matbuotga bergan intervyusida Rafael Leau mazkur voqea uning uchun shunchaki raqam oʻzgarishi emasligini taʼkidladi. U bolaligidan buyon Krishtianu Ronalduni oʻziga kumir deb bilganini yashirmadi. "Yetti raqamini kiyish men uchun juda oʻziga xos holat boʻldi, chunki Krishtianu bolaligimdan beri mening kumirim boʻlib kelgan", – dedi futbolchi.
Shuningdek, bu raqamning uning shaxsiy hayotida ham oʻrni borligini eslatib oʻtdi. Leauga koʻra, uning farzandlari ham oyning 7-kunida tugʻilgan va bu holat mazkur voqeani yanada ramziy va quvonchli qilib yuborgan. Shu bois futbolchi bu libosni kiyishdan cheksiz baxtiyor ekanini bildirdi.
Portugaliya terma jamoasida 7-raqam yillar davomida mislsiz xalqaro muvaffaqiyatlar va gʻalabalar ramzi boʻlib kelgan. Rafael Leau bu libos ortidagi ulkan talab va kutishlarni yaxshi tushunadi. "Men bu raqamni va bu libosni hurmat qilish uchun qoʻlimdan kelganini qildim", deya yakunladi oʻz soʻzini hujumchi.
Izohlar 0
…