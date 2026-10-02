Itel A300+: narxi 100 dollarlik va sunʼiy yoʻldosh aloqali arzon smartfon
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Itel kompaniyasi sun'iy yo'ldosh orqali muloqot qilish imkoniyatiga ega bo'lgan Itel A300+ nomli yangi smartfonini taqdim etdi.
- Ushbu qurilma o'z narx segmenti uchun noyob bo'lgan ikki tomonlama sun'iy yo'ldosh xabarlarini almashish funksiyasini qo'llab-quvvatlaydi, ammo uning ishlashi uchun maxsus SIM-karta va operator tariflari talab etiladi.
Arzon narxli mobil qurilmalar bozori yana bir gʻayrioddiy gadjet bilan toʻldirildi. Itel kompaniyasi oʻzining yangi Itel A300+ smartfonini rasman taqdim etdi. Tashqi koʻrinishidan oddiy byudjet sinfi vakilini eslatuvchi mazkur qurilma oʻz narx segmenti uchun mutlaqo kutilmagan funksiyalar, jumladan, sunʼiy yoʻldosh orqali muloqot qilish imkoniyati bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Noyob imkoniyatlar va texnik xususiyatlarixbt.com maʼlumotiga koʻra, Itel A300+ modeli oʻz turkumida ikki tomonlama sunʼiy yoʻldosh xabarlarini almashishni qoʻllab-quvvatlaydigan ilk brend qurilmasi boʻlishi kutilmoqda. Ushbu funksiyaning ishlashi uchun maxsus mos keluvchi SIM-karta va aloqa operatorining maxsus tarifi talab etiladi. Yangi xizmatni joriy yilning oktyabr oyida ishga tushirish rejalashtirilgan, biroq ishlab chiqaruvchi hozircha qaysi sunʼiy yoʻldosh tarmoqlaridan foydalanilishi va texnologiya qaysi mamlakatlarda amal qilishini ochiqlagani yoʻq.
Smartfonning qolgan texnik imkoniyatlari oʻz sinfiga mos ravishda soddaroq tarzda tuzilgan. Qurilma asosida MediaTek Helio G81 Ultimate protsessori yotadi. Operativ xotira hajmi modifikatsiyasiga qarab 3 dan 6 GB gacha, ichki doimiy xotira esa 64 dan 128 GB gacha boʻlishi taʼminlangan. Shuningdek, xotirani kengaytirish imkoniyatlari ham mavjud.
Old qismida 6,78 dyuymli IPS displey joylashgan boʻlib, u 720×1576 piksel aniqlikni hamda 120 Hz chastota yangilanishini namoyish etadi. Bu byudjet turkumidagi qurilmalar uchun ancha yuqori koʻrsatkich hisoblanadi. Eng qiziqarlisi shundaki, smartfonning orqa panelida 2,01 dyuymli qoʻshimcha ikkinchi ekran ham oʻrnatilgan boʻlib, u turli bildirishnomalar va maʼlumotlarni koʻrsatishga moʻljallangan.
Avtonomlik va qoʻshimcha imkoniyatlarGadjetning eng kuchli tomonlaridan biri uning batareyasidir. Itel A300+ hajmi 7000 mA•ch boʻlgan ulkan akkumulyator bilan jihozlangan. Uzoq muddatli avtonom ish faoliyatini taʼminlovchi ushbu quvvat manbai 22,5 vatt quvvat olish tezligini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa bunday sigʻimli akkumulyatorni qisqa vaqt ichida toʻldirish imkonini beradi.
Suratga olish imkoniyatlariga kelsak, smartfon 13 megapikselli asosiy kamera va 8 megapikselli old kamera bilan taʼminlangan. Kundalik vazifalar uchun yetarli boʻlgan bu kameralar oddiy kadrlarni muvaffaqiyatli muhrlashga yordam beradi. Qoʻshimcha imkoniyatlar qatoriga zamonaviy NFC moduli ham kiritilgan boʻlib, u kontaktsiz toʻlovlarni amalga oshirishni osonlashtiradi.
Qurilmaning korpusi IP65 standarti boʻyicha chang va namlikdan himoyalangan. Barcha ushbu ilgʻor texnologiyalar va gʻayrioddiy funksiyalarni oʻz ichiga olgan Itel A300+ smartfonining narxi taxminan 100 AQSh dollarini tashkil etadi. Bu esa uni xaridorlar uchun yanada jozibador qiladi.
Izohlar 0
…