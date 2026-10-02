Itel A300+: narxi 100 dollarlik va sunʼiy yoʻldosh aloqali arzon smartfon

·36·Texno
Itel A300+: narxi 100 dollarlik va sunʼiy yoʻldosh aloqali arzon smartfon
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Itel kompaniyasi sun'iy yo'ldosh orqali muloqot qilish imkoniyatiga ega bo'lgan Itel A300+ nomli yangi smartfonini taqdim etdi.
  • Ushbu qurilma o'z narx segmenti uchun noyob bo'lgan ikki tomonlama sun'iy yo'ldosh xabarlarini almashish funksiyasini qo'llab-quvvatlaydi, ammo uning ishlashi uchun maxsus SIM-karta va operator tariflari talab etiladi.

Arzon narxli mobil qurilmalar bozori yana bir gʻayrioddiy gadjet bilan toʻldirildi. Itel kompaniyasi oʻzining yangi Itel A300+ smartfonini rasman taqdim etdi. Tashqi koʻrinishidan oddiy byudjet sinfi vakilini eslatuvchi mazkur qurilma oʻz narx segmenti uchun mutlaqo kutilmagan funksiyalar, jumladan, sunʼiy yoʻldosh orqali muloqot qilish imkoniyati bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Noyob imkoniyatlar va texnik xususiyatlar

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Itel A300+ modeli oʻz turkumida ikki tomonlama sunʼiy yoʻldosh xabarlarini almashishni qoʻllab-quvvatlaydigan ilk brend qurilmasi boʻlishi kutilmoqda. Ushbu funksiyaning ishlashi uchun maxsus mos keluvchi SIM-karta va aloqa operatorining maxsus tarifi talab etiladi. Yangi xizmatni joriy yilning oktyabr oyida ishga tushirish rejalashtirilgan, biroq ishlab chiqaruvchi hozircha qaysi sunʼiy yoʻldosh tarmoqlaridan foydalanilishi va texnologiya qaysi mamlakatlarda amal qilishini ochiqlagani yoʻq.

Smartfonning qolgan texnik imkoniyatlari oʻz sinfiga mos ravishda soddaroq tarzda tuzilgan. Qurilma asosida MediaTek Helio G81 Ultimate protsessori yotadi. Operativ xotira hajmi modifikatsiyasiga qarab 3 dan 6 GB gacha, ichki doimiy xotira esa 64 dan 128 GB gacha boʻlishi taʼminlangan. Shuningdek, xotirani kengaytirish imkoniyatlari ham mavjud.

Old qismida 6,78 dyuymli IPS displey joylashgan boʻlib, u 720×1576 piksel aniqlikni hamda 120 Hz chastota yangilanishini namoyish etadi. Bu byudjet turkumidagi qurilmalar uchun ancha yuqori koʻrsatkich hisoblanadi. Eng qiziqarlisi shundaki, smartfonning orqa panelida 2,01 dyuymli qoʻshimcha ikkinchi ekran ham oʻrnatilgan boʻlib, u turli bildirishnomalar va maʼlumotlarni koʻrsatishga moʻljallangan.

Avtonomlik va qoʻshimcha imkoniyatlar

Gadjetning eng kuchli tomonlaridan biri uning batareyasidir. Itel A300+ hajmi 7000 mA•ch boʻlgan ulkan akkumulyator bilan jihozlangan. Uzoq muddatli avtonom ish faoliyatini taʼminlovchi ushbu quvvat manbai 22,5 vatt quvvat olish tezligini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa bunday sigʻimli akkumulyatorni qisqa vaqt ichida toʻldirish imkonini beradi.

Suratga olish imkoniyatlariga kelsak, smartfon 13 megapikselli asosiy kamera va 8 megapikselli old kamera bilan taʼminlangan. Kundalik vazifalar uchun yetarli boʻlgan bu kameralar oddiy kadrlarni muvaffaqiyatli muhrlashga yordam beradi. Qoʻshimcha imkoniyatlar qatoriga zamonaviy NFC moduli ham kiritilgan boʻlib, u kontaktsiz toʻlovlarni amalga oshirishni osonlashtiradi.

Qurilmaning korpusi IP65 standarti boʻyicha chang va namlikdan himoyalangan. Barcha ushbu ilgʻor texnologiyalar va gʻayrioddiy funksiyalarni oʻz ichiga olgan Itel A300+ smartfonining narxi taxminan 100 AQSh dollarini tashkil etadi. Bu esa uni xaridorlar uchun yanada jozibador qiladi.

ItelSmartfonTexnologiyaYangiliklarGadjetlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

itel kompaniyasi noutbuklarni quvvatlay oladigan ixcham Zeno tashqi akkumulyatorini taqdim etdiitel kompaniyasi noutbuklarni quvvatlay oladigan ixcham Zeno tashqi akkumulyatorini taqdim etdi17 iyul 19:50Vivo X500 Pro Max flagmani: 144 Hz ekran va noyob kamera imkoniyatlariVivo X500 Pro Max flagmani: 144 Hz ekran va noyob kamera imkoniyatlari2 sentabr 12:50Xiaomi choyni teskari damlaydigan yangi termosini taqdim etdiXiaomi choyni teskari damlaydigan yangi termosini taqdim etdi30 sentabr 09:23Itel kompaniyasi mustahkam va arzon Zeno 100 Pro smartfonini taqdim etdiItel kompaniyasi mustahkam va arzon Zeno 100 Pro smartfonini taqdim etdi28 iyul 00:59Huawei Mate 90 Pro Max toʻrtta SIM-kartani qoʻllab-quvvatlaydigan ilk smartfon boʻldiHuawei Mate 90 Pro Max toʻrtta SIM-kartani qoʻllab-quvvatlaydigan ilk smartfon boʻldiBugun 10:51Huawei Mate 90 Pro Max flagmani taqdim etildi va modulli kamera oldiHuawei Mate 90 Pro Max flagmani taqdim etildi va modulli kamera oldiKecha 14:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi