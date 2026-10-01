"Ronaldu bo‘lmasa, hech kimsiz": Krishtianuning opasi butun mamlakatni keskin tanqid qildi

·64·Dunyo
"Ronaldu bo‘lmasa, hech kimsiz": Krishtianuning opasi butun mamlakatni keskin tanqid qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Krishtianu Ronalduning opasi Elma Aveyru, bosh murabbiy Jorje Jezushning harakatlarini "ikkiyuzlamachilik va xiyonat" deb atab, ukasini himoya qildi.
  • Aveyru ijtimoiy tarmoqlarda Portugaliya jamoatchiligi va matbuotini tanqid qilib, mamlakat Ronaldusiz avvalgi o'rtacha holatiga qaytishga loyiq ekanligini ta'kidladi.
  • U portugal jamiyatini hasadgo'y, mensimas va saviyasizm deb atadi, shuningdek, OAVni sayoz mish-mishlarga ko'proq e'tibor qaratishda aybladi.

Portugaliya milliy jamoasi ixtiyorini muddatidan avval tark etgan Krishtianu Ronaldu atrofidagi mojaro oilaviy va milliy darajadagi keskin bahs-munozaraga aylandi. Bosh murabbiy Jorje Jezushning va’dasida turmaganini «ikkiyuzlamachilik va xiyonat» sifatida qabul qilib, lagerdan ketgan yulduz hujumchining himoyasiga uning opasi Elma Aveyru chiqdi.

Aveyru ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifasida misli ko‘rilmagan darajada agressiv va ochiq bayonot berib, nafaqat milliy jamoa murabbiylar shtabini, balki butun Portugaliya jamoatchiligi va matbuotini yerga urdi.

«Portugaliya hech kimni qiziqtirmaydigan avvalgi saviyasiga qaytishga loyiq»

Elma Aveyru o‘z murojaatida ukasining 20 yillik beqiyos xizmati mamlakat tomonidan munosib qadrlanmaganini ta’kidlab, quyidagi keskin so‘zlarni yozib qoldirdi:

«Portugaliya Ronaldu paydo bo‘lishidan oldingi o‘rtacha, hech kimni qiziqtirmaydigan holatiga qaytishga munosib. Krishtianu katta hurmatga loyiq edi. Terma jamoa esa yaxshiroq tashkilotchilikka muhtoj edi».

«Biz hasadgo‘y, mensimas va saviyasizmiz»

Opasining g‘azabi faqat futbol rahbariyati bilan cheklanib qolmadi. U mamlakat ommaviy axborot vositalarini va hatto portugal jamiyatini nonko‘rlikda aybladi:

  • OAV saviyasi: «Portugal ommaviy axborot vositalari ko‘proq malakaga va kamroq sayoz mish-mishlarga loyiq».

  • Millatga tanqidiy baho: «Portugal xalqiga kelsak... ular hech bir sohada eng yaxshisiga munosib emas. Biz hasadgo‘y, mensimas va saviyasizmiz».

  • Ukasiga dalda: «Hammasi uchun rahmat, CR7. Sen bundan ham ko‘prog‘iga loyiqsan!»

Mojaroning ildizi qayerda?

Krishtianu Ronalduning Millatlar ligasi doirasida Daniya bilan o‘yin oldidan qarorgohni tark etishiga bosh murabbiy Jorje Jezush bilan yuzaga kelgan ziddiyat sabab bo‘lgan edi. Norvegiyaga qarshi bahsda (2:1) sardorni 30 daqiqa qizitib, maydonga tushirmagan murabbiy keyingi bahsda ham uni zaxirada qoldirishiga ishora qilgan.

Mazkur voqea ortidan 41 yoshli futbolchi terma jamoani uzil-kesil tark etish qaroriga kelgani aytilmoqda. Oila a’zolarining bu qadar keskin chiqishlari esa Ronalduning milliy libosdagi erasi chindan ham og‘ir va qaytarilmas nizo bilan yopilayotganini yana bir bor isbotlamoqda.

Krishtianu RonalduJorje JezushElma AveyruPortugaliya milliy jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Vaqti kelganda haqiqatni aytaman»: Ronaldu tkrma jamoani nega tark etganiga izoh berdi«Vaqti kelganda haqiqatni aytaman»: Ronaldu tkrma jamoani nega tark etganiga izoh berdiBugun 06:51Ronalduning 20 yillik mehnati bir lahzalik hissiyotdan ustun: Portugaliya lagerida nima bo‘lyapti?Ronalduning 20 yillik mehnati bir lahzalik hissiyotdan ustun: Portugaliya lagerida nima bo‘lyapti?Bugun 06:456 oygacha chetlatish va jarima: Ronaldu termani tashlab ketgani uchun jazolanishi mumkin6 oygacha chetlatish va jarima: Ronaldu termani tashlab ketgani uchun jazolanishi mumkinBugun 11:57Bir davrning intihosi: Ronaldu Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini butunlay yakunladiBir davrning intihosi: Ronaldu Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini butunlay yakunladiBugun 07:07Daniya bilan o‘yin oldidan kutilmagan zarba: Ronaldu Portugaliya yig‘inidan ketdiDaniya bilan o‘yin oldidan kutilmagan zarba: Ronaldu Portugaliya yig‘inidan ketdiBugun 06:37«Arazning asl ildizi ma’lum»: Jezush Ronalduning noroziligi sababini ochiq aytdi«Arazning asl ildizi ma’lum»: Jezush Ronalduning noroziligi sababini ochiq aytdiBugun 11:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota