«Siti» moliyaviy qoidabuzarlik bo‘yicha chiqarilgan qaror yuzasidan rasman shikoyat qildi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Manchester Siti» moliyaviy qoidalarni buzganligi haqidagi mustaqil komissiya qaroriga rasman shikoyat qildi.
- Klub rahbariyati barcha ayblovlarni rad etib, komissiya xulosasini huquqiy va faktik jihatdan xato deb baholadi.
- Apellyatsiya jarayoni yakunlanmaguncha, klub ommaviy axborot vositalariga qo‘shimcha izoh bermaydi.
Angliya Premer-ligasi grandi «Manchester Siti» atrofidagi moliyaviy mojaro yana bir bor keskin bosqichga kirdi! Klub rasmiy sayti orqali shoshilinch bayonot berib, jamoani bir qator moliyaviy qoidalarni buzgan deb topgan mustaqil komissiyaning qarori ustidan rasman shikoyat (apellyatsiya) berganini e’lon qildi.
Klub rahbariyati o‘zlariga qo‘yilgan barcha ayblovlarni qat’iyan rad etib, komissiya xulosasini huquqiy va faktik jihatdan mutlaqo xato deb baholadi. Xo‘sh, «shaharliklar» o‘z bayonotida qanday dalillarga tayanmoqda va bu jarayon qancha vaqt davom etishi mumkin?
«O‘zimizni aybdor deb hisoblamaymiz va rad etilmas dalillarimiz bor»
«Manchester Siti» rahbariyati e’lon qilgan bayonotda quyidagi asosiy jihatlar ochiqlandi:
Apellyatsiya yuborildi: Klub payshanba kuni kechqurun mustaqil komissiya qarori ustidan tegishli shikoyat arizasini rasman topshirdi;
Jiddiy xatolar qayd etildi: Klub bayonotiga ko‘ra, komissiya chiqargan xulosada qonunchilikka, musobaqa qoidalariga va faktlarga oid ko‘plab jiddiy xatoliklarga yo‘l qo‘yilgan;
Ayblovlarni mutlaq rad etish: «Manchester Siti» Premer-liga ilgari surgan ayblovlar bo‘yicha o‘zini aybsiz deb hisoblaydi va o‘z pozitsiyasini himoya qiluvchi to‘liq va rad etib bo‘lmas hujjatlarga ega ekanini ta’kidladi;
Sukut saqlash rejimi: Apellyatsiya jarayoni to‘liq yakunlanmaguncha va yakuniy hukm chiqarilmaguncha klub ommaviy axborot vositalariga boshqa hech qanday qo‘shimcha izoh bermasligini bildirdi.
Klub rasmiy bayonotining to‘liq matni
«Klub qat’iy ishonadiki, chiqarilgan xulosada huquqiy jihatdan, qoidalarga va faktlarga doir bir qator jiddiy xatolar mavjud. Shu bois bu qaror asosli deb baholanishi mumkin emas. Klub Premer-liga tomonidan qo‘yilgan ayblovlarda o‘zini aybdor deb hisoblamaydi va o‘z pozitsiyalarini qo‘llab-quvvatlaydigan to‘liq va rad etilmas dalillarga ega».
Ushbu apellyatsiya qadami Premer-liga va «Manchester Siti» o‘rtasidagi bir necha yildan buyon davom etayotgan huquqiy kurashning eng hal qiluvchi nuqtasi bo‘lishi kutilmoqda.
Vaziyat tafsilotlari (Jadval)
Mezon / Holat
Aniq ma’lumotlar va faktlar
Hodisa subyekti
«Manchester Siti» futbol klubi
Muammo mohiyati
Mustaqil komissiyaning moliyaviy qoidabuzarliklar bo‘yicha ayblovi
Klubning xatti-harakati
Payshanba kuni rasmiy tartibda apellyatsiya shikoyati topshirildi
Klub pozitsiyasi
Barcha ayblovlar asossiz, qonuniy va faktik jihatdan to‘liq xato deb topilmoqda
Keyingi bosqich
Apellyatsiya ishi yakuniga qadar klub rasmiy izoh berishni to‘xtatdi
Sizningcha, «Manchester Siti» o‘z aybsizligini isbotlab, Premer-liga ustidan yana bir bor to‘liq huquqiy g‘alabaga erisha oladimi yoki bu gal klub jiddiy sanksiyalarga duchor bo‘lishi mumkinmi?
O‘z taxmin va fikr-mulohazangizni pastda izohlarda qoldiring va futbol olamidagi ushbu katta sud mojarosini do‘stlaringizga Telegram orqali yuboring!
Izohlar 0
…