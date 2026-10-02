«Siti» moliyaviy qoidabuzarlik bo‘yicha chiqarilgan qaror yuzasidan rasman shikoyat qildi!

·33·Sport
«Siti» moliyaviy qoidabuzarlik bo‘yicha chiqarilgan qaror yuzasidan rasman shikoyat qildi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Manchester Siti» moliyaviy qoidalarni buzganligi haqidagi mustaqil komissiya qaroriga rasman shikoyat qildi.
  • Klub rahbariyati barcha ayblovlarni rad etib, komissiya xulosasini huquqiy va faktik jihatdan xato deb baholadi.
  • Apellyatsiya jarayoni yakunlanmaguncha, klub ommaviy axborot vositalariga qo‘shimcha izoh bermaydi.

Angliya Premer-ligasi grandi «Manchester Siti» atrofidagi moliyaviy mojaro yana bir bor keskin bosqichga kirdi! Klub rasmiy sayti orqali shoshilinch bayonot berib, jamoani bir qator moliyaviy qoidalarni buzgan deb topgan mustaqil komissiyaning qarori ustidan rasman shikoyat (apellyatsiya) berganini e’lon qildi.

Klub rahbariyati o‘zlariga qo‘yilgan barcha ayblovlarni qat’iyan rad etib, komissiya xulosasini huquqiy va faktik jihatdan mutlaqo xato deb baholadi. Xo‘sh, «shaharliklar» o‘z bayonotida qanday dalillarga tayanmoqda va bu jarayon qancha vaqt davom etishi mumkin?

«O‘zimizni aybdor deb hisoblamaymiz va rad etilmas dalillarimiz bor»

«Manchester Siti» rahbariyati e’lon qilgan bayonotda quyidagi asosiy jihatlar ochiqlandi:

  • Apellyatsiya yuborildi: Klub payshanba kuni kechqurun mustaqil komissiya qarori ustidan tegishli shikoyat arizasini rasman topshirdi;

  • Jiddiy xatolar qayd etildi: Klub bayonotiga ko‘ra, komissiya chiqargan xulosada qonunchilikka, musobaqa qoidalariga va faktlarga oid ko‘plab jiddiy xatoliklarga yo‘l qo‘yilgan;

  • Ayblovlarni mutlaq rad etish: «Manchester Siti» Premer-liga ilgari surgan ayblovlar bo‘yicha o‘zini aybsiz deb hisoblaydi va o‘z pozitsiyasini himoya qiluvchi to‘liq va rad etib bo‘lmas hujjatlarga ega ekanini ta’kidladi;

  • Sukut saqlash rejimi: Apellyatsiya jarayoni to‘liq yakunlanmaguncha va yakuniy hukm chiqarilmaguncha klub ommaviy axborot vositalariga boshqa hech qanday qo‘shimcha izoh bermasligini bildirdi.

Klub rasmiy bayonotining to‘liq matni

«Klub qat’iy ishonadiki, chiqarilgan xulosada huquqiy jihatdan, qoidalarga va faktlarga doir bir qator jiddiy xatolar mavjud. Shu bois bu qaror asosli deb baholanishi mumkin emas. Klub Premer-liga tomonidan qo‘yilgan ayblovlarda o‘zini aybdor deb hisoblamaydi va o‘z pozitsiyalarini qo‘llab-quvvatlaydigan to‘liq va rad etilmas dalillarga ega».

Ushbu apellyatsiya qadami Premer-liga va «Manchester Siti» o‘rtasidagi bir necha yildan buyon davom etayotgan huquqiy kurashning eng hal qiluvchi nuqtasi bo‘lishi kutilmoqda.

Vaziyat tafsilotlari (Jadval)

Mezon / Holat

Aniq ma’lumotlar va faktlar

Hodisa subyekti

«Manchester Siti» futbol klubi

Muammo mohiyati

Mustaqil komissiyaning moliyaviy qoidabuzarliklar bo‘yicha ayblovi

Klubning xatti-harakati

Payshanba kuni rasmiy tartibda apellyatsiya shikoyati topshirildi

Klub pozitsiyasi

Barcha ayblovlar asossiz, qonuniy va faktik jihatdan to‘liq xato deb topilmoqda

Keyingi bosqich

Apellyatsiya ishi yakuniga qadar klub rasmiy izoh berishni to‘xtatdi

Sizningcha, «Manchester Siti» o‘z aybsizligini isbotlab, Premer-liga ustidan yana bir bor to‘liq huquqiy g‘alabaga erisha oladimi yoki bu gal klub jiddiy sanksiyalarga duchor bo‘lishi mumkinmi?

O‘z taxmin va fikr-mulohazangizni pastda izohlarda qoldiring va futbol olamidagi ushbu katta sud mojarosini do‘stlaringizga Telegram orqali yuboring!

Manchester SitiPremer-ligamoliyaviy qoidalarapellyatsiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Siti moliyaviy qoidabuzarliklarda aybdor deb topildiManchester Siti moliyaviy qoidabuzarliklarda aybdor deb topildi30 sentabr 21:38«Manchester Siti»ga qo‘yilgan 115 ayblovdan 114 tasi bo‘yicha qaror chiqarildi«Manchester Siti»ga qo‘yilgan 115 ayblovdan 114 tasi bo‘yicha qaror chiqarildi25 sentabr 20:17Angliya futbol assotsiatsiyasi Manchester Siti ishidagi ayblovga munosabat bildirdiAngliya futbol assotsiatsiyasi Manchester Siti ishidagi ayblovga munosabat bildirdiBugun 14:59«Liverpul»ga APL kuboklari beriladimi? Germaniya ustozi shov-shuvli savolga nuqta qo‘ydi«Liverpul»ga APL kuboklari beriladimi? Germaniya ustozi shov-shuvli savolga nuqta qo‘ydiKecha 11:15Manchester Siti Premyer-liganing moliyaviy ayblovlariga qarshi apellyatsiya berdiManchester Siti Premyer-liganing moliyaviy ayblovlariga qarshi apellyatsiya berdiBugun 16:36Manchester Siti 115 ta moliyaviy qoidabuzarlikda aybdor deb topildiManchester Siti 115 ta moliyaviy qoidabuzarlikda aybdor deb topildi29 sentabr 21:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi