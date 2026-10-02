O‘zbek futbolida inqilobiy o‘zgarish: Superliga «kuz-bahor» tizimiga o‘tmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston professional futbolida mavsum Yevropa standartlariga mos «kuz-bahor» tizimiga o‘tkazilishi rejalashtirilmoqda.
- Ushbu o‘zgarish 2028/29 yilgi mavsumdan boshlab amalga oshirilishi ko‘zda tutilgan.
- Yangi taqvim loyihasiga ko‘ra, Superliga 1-davrasi 2028 yilning 18 avgustidan 24 dekabriga qadar, 2-davrasi esa 2029 yilning 23 fevralidan 31 mayiga qadar o‘tkaziladi.
O‘zbekiston professional futbolida ko‘p yillardan buyon bahs-munozaralarga sabab bo‘lib kelayotgan masalada hal qiluvchi qadam tashlandi. 2 oktyabr kuni «Bunyodkor» stadioni anjumanlar zalida Professional futbol ligasining oliy organi — Umumiy yig‘ilishi bo‘lib o‘tdi.
Yig‘ilishda klublar futboli mavsumini rasman Yevropa standartlariga mos bo‘lgan «kuz-bahor» tizimiga o‘tkazish bo‘yicha Liganing batafsil ishchi rejasi taqdim etildi. Taqdim qilingan taqvim loyihasiga ko‘ra, yangi tizimga o‘tish 2028/29 yilgi mavsumdan boshlab amalga oshirilishi ko‘zda tutilmoqda. Xo‘sh, milliy chempionatimizda qanday muhim o‘zgarishlar kutilmoqda va yangi taqvim qanday ko‘rinish oladi?
O‘tish davri va yangi format tafsilotlari
Liga taqdim etgan loyihada mavsum bosqichlari va transfer oynalari quyidagicha taqsimlangan:
2027 yilgi mavsum odatiy tartibda: Kelasi mavsumda keskin o‘zgarishlar kutilmayapti va 2027 yilgi Superliga bahslari 26 fevral kuni start oladi;
O‘zbekiston kubogi alohida muddatda: Yangi rejaga ko‘ra, 2028 yilgi O‘zbekiston kubogi 1 martdan 31 mayga qadar o‘tkazib olinishi taklif etilmoqda;
Yozgi transfer oynasi: 1 iyuldan 9 sentyabrga qadar (10 hafta) davom etadi;
Superliga 1-davrasi: 2028 yilning 18 avgustidan 24 dekabriga qadar o‘tkaziladi;
Qishki transfer oynasi: 2029 yilning 2 yanvaridan 13 fevraligacha (6 hafta) bo‘lgan davrni o‘z ichiga oladi;
Superliga 2-davrasi: 2029 yilning 23 fevralidan 31 mayiga qadar davom etib, mavsum yakunlanadi.
Yakuniy qaror qanday qabul qilinadi?
Liga rahbariyati mazkur taqvim taklif etilayotgan loyiha ekanligini alohida qayd etdi. Yakuniy qaror klublar rahbariyati, O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O‘FA), mutaxassislar va keng futbol jamoatchiligi bilan har tomonlama kelishilgan holda qabul qilinadi.
«Kuz-bahor» tizimidagi 2028/29 mavsum taqvimi (Jadval)
Musobaqa / Bosqich
Muddati
Davomiyligi / Izoh
O‘zbekiston kubogi
2028 yil 1 mart – 31 may
Mavsum boshida o‘tkaziladi
Yozgi transfer oynasi
2028 yil 1 iyul – 9 sentyabr
10 hafta davom etadi
Superliga: 1-davra
2028 yil 18 avgust – 24 dekabr
Kuzgi va qishki qism
Qishki transfer oynasi
2029 yil 2 yanvar – 13 fevral
6 hafta davom etadi
Superliga: 2-davra
2029 yil 23 fevral – 31 may
Hal qiluvchi bahorgi bosqich
2027 yilgi mavsum boshlanishi
2027 yil 26 fevral
Eski tizimdagi oxirgi to‘liq mavsum
Bunday tizimga o‘tish o‘zbek klublarining OCHL bahslari va xalqaro transfer bozori bilan sinxronlashuviga yordam berishi kutilmoqda.
Sizningcha, O‘zbekiston Superligasining «kuz-bahor» tizimiga o‘tishi futbol sifati va stadionlardagi muxlislar tashrifiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadimi yoki kech kuz va qish oylaridagi ob-havo muammo tug‘dirishi mumkinmi?
O‘z fikr-mulohazangizni pastda izohlarda yozib qoldiring va o‘zbek futbolidagi ushbu muhim tarixiy yangilikni do‘stlaringizga Telegram orqali yuboring!
Izohlar 0
…