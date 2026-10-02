O‘zbek futbolida inqilobiy o‘zgarish: Superliga «kuz-bahor» tizimiga o‘tmoqda

·48·Sport
O‘zbek futbolida inqilobiy o‘zgarish: Superliga «kuz-bahor» tizimiga o‘tmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston professional futbolida mavsum Yevropa standartlariga mos «kuz-bahor» tizimiga o‘tkazilishi rejalashtirilmoqda.
  • Ushbu o‘zgarish 2028/29 yilgi mavsumdan boshlab amalga oshirilishi ko‘zda tutilgan.
  • Yangi taqvim loyihasiga ko‘ra, Superliga 1-davrasi 2028 yilning 18 avgustidan 24 dekabriga qadar, 2-davrasi esa 2029 yilning 23 fevralidan 31 mayiga qadar o‘tkaziladi.

O‘zbekiston professional futbolida ko‘p yillardan buyon bahs-munozaralarga sabab bo‘lib kelayotgan masalada hal qiluvchi qadam tashlandi. 2 oktyabr kuni «Bunyodkor» stadioni anjumanlar zalida Professional futbol ligasining oliy organi — Umumiy yig‘ilishi bo‘lib o‘tdi.

Yig‘ilishda klublar futboli mavsumini rasman Yevropa standartlariga mos bo‘lgan «kuz-bahor» tizimiga o‘tkazish bo‘yicha Liganing batafsil ishchi rejasi taqdim etildi. Taqdim qilingan taqvim loyihasiga ko‘ra, yangi tizimga o‘tish 2028/29 yilgi mavsumdan boshlab amalga oshirilishi ko‘zda tutilmoqda. Xo‘sh, milliy chempionatimizda qanday muhim o‘zgarishlar kutilmoqda va yangi taqvim qanday ko‘rinish oladi?

O‘tish davri va yangi format tafsilotlari

Liga taqdim etgan loyihada mavsum bosqichlari va transfer oynalari quyidagicha taqsimlangan:

  • 2027 yilgi mavsum odatiy tartibda: Kelasi mavsumda keskin o‘zgarishlar kutilmayapti va 2027 yilgi Superliga bahslari 26 fevral kuni start oladi;

  • O‘zbekiston kubogi alohida muddatda: Yangi rejaga ko‘ra, 2028 yilgi O‘zbekiston kubogi 1 martdan 31 mayga qadar o‘tkazib olinishi taklif etilmoqda;

  • Yozgi transfer oynasi: 1 iyuldan 9 sentyabrga qadar (10 hafta) davom etadi;

  • Superliga 1-davrasi: 2028 yilning 18 avgustidan 24 dekabriga qadar o‘tkaziladi;

  • Qishki transfer oynasi: 2029 yilning 2 yanvaridan 13 fevraligacha (6 hafta) bo‘lgan davrni o‘z ichiga oladi;

  • Superliga 2-davrasi: 2029 yilning 23 fevralidan 31 mayiga qadar davom etib, mavsum yakunlanadi.

Yakuniy qaror qanday qabul qilinadi?

Liga rahbariyati mazkur taqvim taklif etilayotgan loyiha ekanligini alohida qayd etdi. Yakuniy qaror klublar rahbariyati, O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O‘FA), mutaxassislar va keng futbol jamoatchiligi bilan har tomonlama kelishilgan holda qabul qilinadi.

«Kuz-bahor» tizimidagi 2028/29 mavsum taqvimi (Jadval)

Musobaqa / Bosqich

Muddati

Davomiyligi / Izoh

O‘zbekiston kubogi

2028 yil 1 mart – 31 may

Mavsum boshida o‘tkaziladi

Yozgi transfer oynasi

2028 yil 1 iyul – 9 sentyabr

10 hafta davom etadi

Superliga: 1-davra

2028 yil 18 avgust – 24 dekabr

Kuzgi va qishki qism

Qishki transfer oynasi

2029 yil 2 yanvar – 13 fevral

6 hafta davom etadi

Superliga: 2-davra

2029 yil 23 fevral – 31 may

Hal qiluvchi bahorgi bosqich

2027 yilgi mavsum boshlanishi

2027 yil 26 fevral

Eski tizimdagi oxirgi to‘liq mavsum

O‘zbek futbolida inqilobiy o‘zgarish: Superliga «kuz-bahor» tizimiga o‘tmoqda

Bunday tizimga o‘tish o‘zbek klublarining OCHL bahslari va xalqaro transfer bozori bilan sinxronlashuviga yordam berishi kutilmoqda.

Sizningcha, O‘zbekiston Superligasining «kuz-bahor» tizimiga o‘tishi futbol sifati va stadionlardagi muxlislar tashrifiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadimi yoki kech kuz va qish oylaridagi ob-havo muammo tug‘dirishi mumkinmi?

O‘z fikr-mulohazangizni pastda izohlarda yozib qoldiring va o‘zbek futbolidagi ushbu muhim tarixiy yangilikni do‘stlaringizga Telegram orqali yuboring!

O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasiO‘zbekiston kubogiKuz-bahor tizimiBunyodkor stadioni
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Islom Ismoilov «Lokomotiv» ustidan qozonilgan g‘alaba va bosimlar haqida ochiq gapirdiIslom Ismoilov «Lokomotiv» ustidan qozonilgan g‘alaba va bosimlar haqida ochiq gapirdi21 sentabr 07:01Abbos Fayzullayev Eron ustidan qozonilgan g‘alaba sirini ochiqladi: Jamoaviy ruh tahliliAbbos Fayzullayev Eron ustidan qozonilgan g‘alaba sirini ochiqladi: Jamoaviy ruh tahlili25 sentabr 06:39«Bunyodkor» o‘z maydonida «Buxoro»ni taslim etdi: Klub xavfli hududdan uzoqlashmoqda«Bunyodkor» o‘z maydonida «Buxoro»ni taslim etdi: Klub xavfli hududdan uzoqlashmoqda19 sentabr 22:49Superliga transferlarida kutilmagan yengillik: Cheklovlar ikki barobarga oshdiSuperliga transferlarida kutilmagan yengillik: Cheklovlar ikki barobarga oshdi13 iyul 20:10APLda inqilobiy o‘zgarish: Endi kamsitish uchun kamida 10 o‘yinlik «ban» beriladi!APLda inqilobiy o‘zgarish: Endi kamsitish uchun kamida 10 o‘yinlik «ban» beriladi!31 iyul 12:15O‘zbek futbolining «Portugalcha ertagi»: «Braga»ga yo‘l olgan iqtidorlarO‘zbek futbolining «Portugalcha ertagi»: «Braga»ga yo‘l olgan iqtidorlar2 iyul 17:49
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi