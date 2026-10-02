AQShning yirik aloqa operatorlari sunʼiy yoʻldosh texnologiyalarini birlashtirmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQShning AT&T, T-Mobile va Verizon kompaniyalari mobil aloqa qamrovini yaxshilash uchun qoʻshma korxona tashkil etishga kelishib oldi.
- Ushbu tashabbusning asosiy maqsadi — yerusti tarmoqlari ishlamaydigan olis va qishloq hududlaridagi «oʻlik zonalar» muammosini hal qilishdir.
- Dastlabki bosqichda Sputnik texnologiyalari yordamida qamrov sifati baholanib, mobil aloqa yetishmayotgan hududlar aniqlanadi.
AQShning yetakchi telekommunikatsiya gigantlari AT&T, T-Mobile va Verizon mamlakatdagi mobil aloqa qamrovini tubdan yaxshilash maqsadida qoʻshma korxona tashkil etish boʻyicha kelishuvga erishdilar. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur tashabbusning asosiy maqsadi — anʼanaviy yerusti tarmoqlari ishlamaydigan yoki barqaror boʻlmagan olis va qishloq hududlaridagi «oʻlik zonalar» muammosini hal qilishdan iborat. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi kunda hatto rivojlangan infratuzilmaga ega boʻlgan hududlarda ham foydalanuvchilar baʼzan ishonchli aloqadan mahrum boʻlayotgan hududlarga duch kelishadi. Yangi tuzilma dastlabki bosqichda aynan mana shunday muammoli nuqtalarni aniqlashga eʼtibor qaratadi. Sputnik texnologiyalari yordamida mavjud qamrov sifati baholanib, xarita tuziladi hamda mobil aloqa keskin yetishmayotgan hududlar aniq belgilanadi.
Infratuzilmani rivojlantirish va favqulodda vaziyatlarToʻplangan maʼlumotlar kelgusida tarmoqlarni aynan ehtiyoj yuqori boʻlgan joylarda kengaytirish va yaxshilash imkonini beradi. Operatorlarning hisob-kitoblariga koʻra, bu nafaqat kam aholi yashaydigan hududlarda aloqani yaxshilaydi, balki turli tabiiy ofatlar va boshqa favqulodda vaziyatlar paytida xizmat koʻrsatish barqarorligini ham sezilarli darajada oshiradi.
Shuningdek, kompaniyalar ayrim infratuzilma resurslarini birgalikda foydalanish imkoniyatlarini ham muhokama qilmoqdalar. AT&T vakillarining fikricha, bunday yondashuv radiochastota spektridan yanada samarali foydalanishni taʼminlaydi va telekommunikatsiya sohasiga qoʻshimcha investitsiyalarni jalb etishga xizmat qiladi.
Loyihaning hozirgi holati va noaniqliklarBiroq, loyiha hozircha dastlabki bosqichda qolmoqda. Hozirgi bosqichda operatorlar faqatgina prinsipial kelishuvga erishgan xolos, biroq qoʻshma korxonaning yakuniy shartlari hali toʻliq aniqlangani yoʻq.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, kompaniyalar aynan qaysi sunʼiy yoʻldosh texnologiyalaridan foydalanishi, ishlar qaysi hududlardan boshlanishi va kelgusida oddiy foydalanuvchilarning smartfonlari toʻgʻridan-toʻgʻri sunʼiy yoʻldoshlarga ulanish imkoniyatiga ega boʻlishi sir saqlanmoqda. Shuningdek, qoʻshma korxonaning tashkiliy tuzilmasi va u taqdim etadigan aniq xizmatlar koʻlami keyingi bosqichlardagi muzokaralarga bogʻliq boʻladi.
Izohlar 0
…