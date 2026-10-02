AQShning yirik aloqa operatorlari sunʼiy yoʻldosh texnologiyalarini birlashtirmoqda

·28·Texno
AQShning yirik aloqa operatorlari sunʼiy yoʻldosh texnologiyalarini birlashtirmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQShning AT&T, T-Mobile va Verizon kompaniyalari mobil aloqa qamrovini yaxshilash uchun qoʻshma korxona tashkil etishga kelishib oldi.
  • Ushbu tashabbusning asosiy maqsadi — yerusti tarmoqlari ishlamaydigan olis va qishloq hududlaridagi «oʻlik zonalar» muammosini hal qilishdir.
  • Dastlabki bosqichda Sputnik texnologiyalari yordamida qamrov sifati baholanib, mobil aloqa yetishmayotgan hududlar aniqlanadi.

AQShning yetakchi telekommunikatsiya gigantlari AT&T, T-Mobile va Verizon mamlakatdagi mobil aloqa qamrovini tubdan yaxshilash maqsadida qoʻshma korxona tashkil etish boʻyicha kelishuvga erishdilar. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur tashabbusning asosiy maqsadi — anʼanaviy yerusti tarmoqlari ishlamaydigan yoki barqaror boʻlmagan olis va qishloq hududlaridagi «oʻlik zonalar» muammosini hal qilishdan iborat. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi kunda hatto rivojlangan infratuzilmaga ega boʻlgan hududlarda ham foydalanuvchilar baʼzan ishonchli aloqadan mahrum boʻlayotgan hududlarga duch kelishadi. Yangi tuzilma dastlabki bosqichda aynan mana shunday muammoli nuqtalarni aniqlashga eʼtibor qaratadi. Sputnik texnologiyalari yordamida mavjud qamrov sifati baholanib, xarita tuziladi hamda mobil aloqa keskin yetishmayotgan hududlar aniq belgilanadi.

Infratuzilmani rivojlantirish va favqulodda vaziyatlar

Toʻplangan maʼlumotlar kelgusida tarmoqlarni aynan ehtiyoj yuqori boʻlgan joylarda kengaytirish va yaxshilash imkonini beradi. Operatorlarning hisob-kitoblariga koʻra, bu nafaqat kam aholi yashaydigan hududlarda aloqani yaxshilaydi, balki turli tabiiy ofatlar va boshqa favqulodda vaziyatlar paytida xizmat koʻrsatish barqarorligini ham sezilarli darajada oshiradi.

Shuningdek, kompaniyalar ayrim infratuzilma resurslarini birgalikda foydalanish imkoniyatlarini ham muhokama qilmoqdalar. AT&T vakillarining fikricha, bunday yondashuv radiochastota spektridan yanada samarali foydalanishni taʼminlaydi va telekommunikatsiya sohasiga qoʻshimcha investitsiyalarni jalb etishga xizmat qiladi.

Loyihaning hozirgi holati va noaniqliklar

Biroq, loyiha hozircha dastlabki bosqichda qolmoqda. Hozirgi bosqichda operatorlar faqatgina prinsipial kelishuvga erishgan xolos, biroq qoʻshma korxonaning yakuniy shartlari hali toʻliq aniqlangani yoʻq.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, kompaniyalar aynan qaysi sunʼiy yoʻldosh texnologiyalaridan foydalanishi, ishlar qaysi hududlardan boshlanishi va kelgusida oddiy foydalanuvchilarning smartfonlari toʻgʻridan-toʻgʻri sunʼiy yoʻldoshlarga ulanish imkoniyatiga ega boʻlishi sir saqlanmoqda. Shuningdek, qoʻshma korxonaning tashkiliy tuzilmasi va u taqdim etadigan aniq xizmatlar koʻlami keyingi bosqichlardagi muzokaralarga bogʻliq boʻladi.

AQShMobil aloqaSunʼiy yoʻldoshAT&TVerizon
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQShning yirik aloqa operatorlari «oʻlik zonalarni» yoʻq qilish uchun birlashmoqdaAQShning yirik aloqa operatorlari «oʻlik zonalarni» yoʻq qilish uchun birlashmoqda15 may 14:21Snowflake xakeri 165 dan ortiq kompaniya maʼlumotlarini oʻgʻirlagani uchun aybini tan oldiSnowflake xakeri 165 dan ortiq kompaniya maʼlumotlarini oʻgʻirlagani uchun aybini tan oldi6 avgust 21:52Verizon Starlink'ni raqobatchi deb hisoblamayaptiVerizon Starlink'ni raqobatchi deb hisoblamayapti15 may 11:53AQSh harbiylari kosmosda sunʼiy intellekt boshqaruvini sinovdan oʻtkazdiAQSh harbiylari kosmosda sunʼiy intellekt boshqaruvini sinovdan oʻtkazdi5 avgust 10:53Rocket Lab AQSHning maxfiy harbiy missiyasi sababli Yaponiya sunʼiy yoʻldoshini kechiktirdiRocket Lab AQSHning maxfiy harbiy missiyasi sababli Yaponiya sunʼiy yoʻldoshini kechiktirdi27 iyun 13:51AQSh SpaceX va Amazon uchun sun'iy yo'ldosh qoidalarini yangiladiAQSh SpaceX va Amazon uchun sun'iy yo'ldosh qoidalarini yangiladi1 may 18:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi