Gonkongda hushini yo‘qotgan taksi haydovchisini yo‘lovchilar to‘xtatishga urindi (video)

·1·Dunyo
Gonkongda hushini yo‘qotgan taksi haydovchisini yo‘lovchilar to‘xtatishga urindi (video)

Xitoyning Gonkong shahrida harakatlanayotgan taksi haydovchisi to‘satdan hushini yo‘qotdi. Oqibatda avtomobil ichidagi to‘rt nafar yo‘lovchi mashinani boshqarishga va uni to‘xtatishga urindi. Bu haqda South China Morning Post xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, hodisa 28 sentyabr kuni tush paytida Ching Cheung Road yo‘lida sodir bo‘lgan. 66 yoshli haydovchi rulda ketayotib, to‘satdan hushidan ketgan. Uning holatini sezgan yo‘lovchilar dastlab uni uyg‘otishga harakat qilgan, biroq haydovchi javob bermagan.

Shundan so‘ng old o‘rindiqda o‘tirgan erkak rulni boshqarishga uringan, orqa o‘rindiqdagi yo‘lovchilardan biri esa qo‘l tormozini tortishga harakat qilgan. Biroq boshqaruvdan chiqqan taksi yo‘l chetidagi beton to‘siqqa urilib, shundan keyingina to‘xtagan.

Hodisa oqibatida to‘rt nafar yo‘lovchining hech biri jarohat olmagan. Tez yordam xodimlari hushsiz holatda bo‘lgan haydovchini kasalxonaga olib borgan. OAV ma’lumotiga ko‘ra, uning ahvoli og‘ir bo‘lgan.

Voqea aks etgan videolavhalar internetda tarqalib, yo‘lovchilarning favqulodda vaziyatda avtomobilni boshqarishga uringani ko‘pchilik e’tiborini tortdi.

GonkongtaksiChing Cheung RoudSaut Chayna Morming Post
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Volga C50 sedani Rossiyada biznes-klass taksi xizmatida ishlaydiVolga C50 sedani Rossiyada biznes-klass taksi xizmatida ishlaydi12 avgust 17:50“Taksi” filmi atigi 30 kunda yozilganini bilasizmi?“Taksi” filmi atigi 30 kunda yozilganini bilasizmi?3 avgust 20:05Xitoyda taksi xizmati shaxsiy avtomobildan arzonroqqa tushmoqda: Sabab — elektromobillarXitoyda taksi xizmati shaxsiy avtomobildan arzonroqqa tushmoqda: Sabab — elektromobillar16 iyul 22:28Yaponiya taksi bozori inqirozda: Go kompaniyasi robotaksilar orqali muammoni hal qilmoqchiYaponiya taksi bozori inqirozda: Go kompaniyasi robotaksilar orqali muammoni hal qilmoqchi22 iyun 16:28GPS uzilishlariga yechim: Drivee ilovasida yangi funksiya ishga tushdiGPS uzilishlariga yechim: Drivee ilovasida yangi funksiya ishga tushdi21 may 04:29FlyDubai bortidagi qonli fojia: Uchuvchi samolyotni qulatmoqchi bo‘ldi (video)FlyDubai bortidagi qonli fojia: Uchuvchi samolyotni qulatmoqchi bo‘ldi (video)30 sentabr 15:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota