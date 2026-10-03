Argentina pasporti uchun 350 ming dollarlik dastur e’lon qilindi

·30·Dunyo
Argentina pasporti uchun 350 ming dollarlik dastur e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Argentina hukumati xorijliklarga investitsiya evaziga fuqarolik olish imkonini beruvchi yangi dasturni e’lon qildi, bu dastur 2026 yilning to‘rtinchi choragida ishga tushirilishi rejalashtirilgan.
  • Dastur doirasida fuqarolik olish uchun mamlakat G‘aznachiligiga 350 ming dollar qaytarilmaydigan mablag‘ kiritish yoki 800 ming dollarlik davlat obligatsiyasini sotib olish mumkin.

Argentina hukumati xorijliklarga investitsiya evaziga fuqarolik olish imkonini beruvchi yangi dasturni e’lon qildi. Ariza qabul qilish jarayoni 2026 yilning to‘rtinchi choragida boshlanishi rejalashtirilgan. Bu haqda Argentina Iqtisodiyot vazirligi ma’lum qildi.

Dastur bo‘yicha fuqarolik olishning ikki yo‘li taklif qilinmoqda. Birinchi variantda mamlakat G‘aznachiligiga 350 ming dollar miqdorida qaytarilmaydigan mablag‘ kiritish kerak. Ikkinchi variantda esa dastur uchun maxsus chiqariladigan 800 ming dollarlik davlat obligatsiyasini sotib olish mumkin.

Argentina hukumati arizalarni xavfsizlik va moliyaviy shaffoflik talablari asosida tekshirishini bildirgan. Mablag‘lar rasmiy moliya tizimi orqali o‘tkazilishi, ariza beruvchilar esa pullarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi tekshiruvlardan o‘tishi kerak.

Dasturda oila a’zolari uchun ham alohida shartlar belgilangan. Turmush o‘rtog‘i va 18 yoshdan 25 yoshgacha bo‘lgan, nikohdan o‘tmagan va farzandi bo‘lmagan farzandlar 100 ming dollarlik badal orqali fuqarolikka ariza berishi mumkin. 18 yoshga to‘lmagan farzandlar uchun bu summa 25 ming dollar etib belgilangan. Masalan, bir arizachi, uning turmush o‘rtog‘i va ikki nafar voyaga yetmagan farzandidan iborat oila uchun umumiy summa 500 ming dollar bo‘ladi.

Argentina fuqaroligini investitsiya orqali olish uchun mamlakatda ma’lum muddat yashash talabi dasturning ushbu yo‘nalishida asosiy shart sifatida belgilanmagan. Biroq har bir ariza bo‘yicha alohida tekshiruv o‘tkaziladi va yakuniy qarorni Argentina Migratsiya milliy boshqarmasi qabul qiladi.

Argentina pasporti bilan ko‘plab davlatlarga vizasiz sayohat qilish mumkin. Jumladan, pasport ma’lumot bazalarida Shengen hududidagi davlatlarga qisqa muddatli safarlar uchun vizasiz kirish imkoniyati ko‘rsatilgan. Vizasiz yo‘nalishlar soni manba va hisoblash usuliga qarab farq qiladi.

Yangi dastur Argentina hukumatining xorijiy kapitalni jalb qilish va investitsiya muhitini yaxshilash siyosati doirasida amalga oshirilmoqda. Hukumat dasturni 2026 yil oxirigacha ishga tushirishni rejalashtirgan.

Argentina hukumatiInvestitsiya orqali fuqarolikArgentina Iqtisodiyot vazirligiMigratsiya milliy boshqarmasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tramp surati tushirilgan yangi AQSH pasporti namoyish etildiTramp surati tushirilgan yangi AQSH pasporti namoyish etildi27 iyun 13:40Prezident Miley Messining terma jamoadan ketishiga munosabat bildirdiPrezident Miley Messining terma jamoadan ketishiga munosabat bildirdi1 sentabr 16:58Xavyer Miley JCH-2026 mojarosida: «Argentinaga hasad qilishadi»Xavyer Miley JCH-2026 mojarosida: «Argentinaga hasad qilishadi»26 iyul 08:41Polshada qidirilayotgan sobiq vazir AQSHga qochib ketdi...Polshada qidirilayotgan sobiq vazir AQSHga qochib ketdi...11 may 09:31AQSHga tezroq ketishni istaganlar uchun yangi premium xizmat yo‘lga qo‘yildiAQSHga tezroq ketishni istaganlar uchun yangi premium xizmat yo‘lga qo‘yildi9 iyun 20:15Jambilda poyezd 70 bosh qo‘yni urib yubordi: egasi jazolandiJambilda poyezd 70 bosh qo‘yni urib yubordi: egasi jazolandiKecha 21:49
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota