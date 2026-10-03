Argentina pasporti uchun 350 ming dollarlik dastur e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Argentina hukumati xorijliklarga investitsiya evaziga fuqarolik olish imkonini beruvchi yangi dasturni e’lon qildi, bu dastur 2026 yilning to‘rtinchi choragida ishga tushirilishi rejalashtirilgan.
- Dastur doirasida fuqarolik olish uchun mamlakat G‘aznachiligiga 350 ming dollar qaytarilmaydigan mablag‘ kiritish yoki 800 ming dollarlik davlat obligatsiyasini sotib olish mumkin.
Argentina hukumati xorijliklarga investitsiya evaziga fuqarolik olish imkonini beruvchi yangi dasturni e’lon qildi. Ariza qabul qilish jarayoni 2026 yilning to‘rtinchi choragida boshlanishi rejalashtirilgan. Bu haqda Argentina Iqtisodiyot vazirligi ma’lum qildi.
Dastur bo‘yicha fuqarolik olishning ikki yo‘li taklif qilinmoqda. Birinchi variantda mamlakat G‘aznachiligiga 350 ming dollar miqdorida qaytarilmaydigan mablag‘ kiritish kerak. Ikkinchi variantda esa dastur uchun maxsus chiqariladigan 800 ming dollarlik davlat obligatsiyasini sotib olish mumkin.
Argentina hukumati arizalarni xavfsizlik va moliyaviy shaffoflik talablari asosida tekshirishini bildirgan. Mablag‘lar rasmiy moliya tizimi orqali o‘tkazilishi, ariza beruvchilar esa pullarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi tekshiruvlardan o‘tishi kerak.
Dasturda oila a’zolari uchun ham alohida shartlar belgilangan. Turmush o‘rtog‘i va 18 yoshdan 25 yoshgacha bo‘lgan, nikohdan o‘tmagan va farzandi bo‘lmagan farzandlar 100 ming dollarlik badal orqali fuqarolikka ariza berishi mumkin. 18 yoshga to‘lmagan farzandlar uchun bu summa 25 ming dollar etib belgilangan. Masalan, bir arizachi, uning turmush o‘rtog‘i va ikki nafar voyaga yetmagan farzandidan iborat oila uchun umumiy summa 500 ming dollar bo‘ladi.
Argentina fuqaroligini investitsiya orqali olish uchun mamlakatda ma’lum muddat yashash talabi dasturning ushbu yo‘nalishida asosiy shart sifatida belgilanmagan. Biroq har bir ariza bo‘yicha alohida tekshiruv o‘tkaziladi va yakuniy qarorni Argentina Migratsiya milliy boshqarmasi qabul qiladi.
Argentina pasporti bilan ko‘plab davlatlarga vizasiz sayohat qilish mumkin. Jumladan, pasport ma’lumot bazalarida Shengen hududidagi davlatlarga qisqa muddatli safarlar uchun vizasiz kirish imkoniyati ko‘rsatilgan. Vizasiz yo‘nalishlar soni manba va hisoblash usuliga qarab farq qiladi.
Yangi dastur Argentina hukumatining xorijiy kapitalni jalb qilish va investitsiya muhitini yaxshilash siyosati doirasida amalga oshirilmoqda. Hukumat dasturni 2026 yil oxirigacha ishga tushirishni rejalashtirgan.
Izohlar 0
…