Gruziyada 13 yoshli Ozarbayjon fuqarosi egizak farzandli bo‘ldi

·8·Dunyo
Gruziyada 13 yoshli Ozarbayjon fuqarosi egizak farzandli bo‘ldi

Gruziyaning Marneuli shahrida 13 yoshli Ozarbayjon fuqarosi egizak farzandli bo‘ldi. Chaqaloqlardan biri vafot etgan, ikkinchisining ahvoli og‘ir ekani xabar qilindi. Hodisa yuzasidan Gruziya Ichki ishlar vazirligi tergov boshladi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, voqea haqida dastlab huquq himoyachisi Samira Bayramova xabar bergan. Uning aytishicha, 13 yoshli qiz Ozarbayjon fuqarosi, u bilan nikohlangan erkak esa Gruziya fuqarosi bo‘lgan. Bu ma’lumotlar hozircha huquq himoyachisining bayonotlariga asoslangan.

Chaqaloqlar tug‘ilgan tibbiyot muassasasi voqea yuzasidan huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilgan. Gruziya Ichki ishlar vazirligi ham holat bo‘yicha jinoiy ish doirasida tergov boshlanganini tasdiqlagan.

Tergov Gruziya Jinoyat kodeksining 140-moddasi 1-qismi asosida olib borilmoqda. Mazkur norma 16 yoshga to‘lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish uchun javobgarlikni nazarda tutadi.

Hozircha tergov doirasida gumonlanuvchining shaxsi va unga nisbatan qanday protsessual chora ko‘rilgani haqida rasmiy ma’lumot berilmagan.

MarneuliSamira BayramovaGruziya Ichki ishlar vazirligivoyaga yetmaganlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mudofaa vazirlarining "qora qismati": Gruziyaning sobiq vaziri korrupsiyada ayblanib qamaldiMudofaa vazirlarining "qora qismati": Gruziyaning sobiq vaziri korrupsiyada ayblanib qamaldi12 sentabr 17:42Avstraliyada bir yo‘ldoshli to‘rt egizak sog‘-omon tug‘ildiAvstraliyada bir yo‘ldoshli to‘rt egizak sog‘-omon tug‘ildi21 iyul 17:36Prezidentlar Issiqko‘lda besh yulduzli “Boku” mehmonxonasini ochishdi (foto)Prezidentlar Issiqko‘lda besh yulduzli “Boku” mehmonxonasini ochishdi (foto)31 iyul 21:57Ayol merning dekret ta’tili Yaponiyada shov-shuvga sabab bo‘ldiAyol merning dekret ta’tili Yaponiyada shov-shuvga sabab bo‘ldi17 avgust 18:2026 yoshli inflyuyenser oshqozon saratonidan vafot etdi26 yoshli inflyuyenser oshqozon saratonidan vafot etdiBugun 14:24Samolyotga «ulangan» sochlar mojarosi: Erling Holand yirik aviakompaniyani sudga berdiSamolyotga «ulangan» sochlar mojarosi: Erling Holand yirik aviakompaniyani sudga berdiBugun 14:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota