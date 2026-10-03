Qashqadaryoda 3 yoshli qiz o‘gay onasi tomonidan urib o‘ldirildi

·40·Jamiyat
Qashqadaryoda 3 yoshli qiz o‘gay onasi tomonidan urib o‘ldirildi

Qashqadaryo viloyatining Kasbi tumanida 3 yoshli qiz oilaviy janjal vaqtida zo‘ravonlikka uchrab, vafot etdi. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Bu haqda Bolalar ombudsmani ma’lum qildi.

Qayd etilishicha, joriy yilning 26 sentyabr kuni Kasbi tumanida istiqomat qiluvchi, 1994 yilda tug‘ilgan fuqaro I.S. turmush o‘rtog‘i, 1988 yilda tug‘ilgan N.A. bilan o‘zaro nizolashgan.

Janjal davomida ayol turmush o‘rtog‘ining 2022 yilda tug‘ilgan voyaga yetmagan qiz farzandi O.Sh.ga nisbatan ham zo‘ravonlik qilgan. Oqibatda 3 yoshli bolaning ahvoli keskin yomonlashgan va u shu kunning o‘zida vafot etgan.

Mazkur holat yuzasidan 27 sentyabr kuni Kasbi tumani IIB Tergov bo‘limi tomonidan Jinoyat kodeksining 126-moddasi, 8-qismi «g» bandi asosida jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Ushbu norma oilaviy zo‘ravonlik jabrlanuvchining o‘limiga sabab bo‘lgan holatlarni qamrab oladi.

Hozirda jinoyat ishi doirasida dastlabki tergov harakatlari davom ettirilmoqda. I.S. Jinoyat-protsessual kodeksining 221-moddasiga asosan gumonlanuvchi sifatida ushlangan.

Bolalar ombudsmani ma’lum qilishicha, tashkilot ushbu jinoyat ishi yuritilishi ustidan o‘z kuzatuvini davom ettiradi. Holat bo‘yicha tergov jarayonida aniqlangan qo‘shimcha ma’lumotlar keyinchalik taqdim etiladi.

Ma’lumot uchun, Jinoyat kodeksida mazkur jinoyat uchun 10 yildan 12 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi nazarda tutilgan.

Kasbi tumaniQashqadaryo viloyatiOmbudsmenOilaviy zo‘ravonlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jizzaxda kelin oylab vahshiyona qiynoqlarga solindi: Balkondan qochib qutulgan ayol fojiasiJizzaxda kelin oylab vahshiyona qiynoqlarga solindi: Balkondan qochib qutulgan ayol fojiasi14 sentabr 17:45Farg‘onada aka-uka uy talashib, ota-onasini o‘ldirdiFarg‘onada aka-uka uy talashib, ota-onasini o‘ldirdi18 sentabr 19:05Sergelida yangi qurilayotgan masjidda yong‘in chiqdiSergelida yangi qurilayotgan masjidda yong‘in chiqdiBugun 13:31Namanganda 51,5 mln so‘mlik qalbaki pullar aniqlandiNamanganda 51,5 mln so‘mlik qalbaki pullar aniqlandiBugun 12:45Rossiyada og‘ir jarohat olgan o‘zbekistonlik vatanga qaytarildiRossiyada og‘ir jarohat olgan o‘zbekistonlik vatanga qaytarildiBugun 11:30Bog‘chalarda davomat endi onlayn yuritiladi: Biometrik nazorat va yangi tartib joriy etildiBog‘chalarda davomat endi onlayn yuritiladi: Biometrik nazorat va yangi tartib joriy etildiKecha 22:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi