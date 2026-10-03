26 yoshli inflyuyenser oshqozon saratonidan vafot etdi

·53·Dunyo
26 yoshli inflyuyenser oshqozon saratonidan vafot etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 26 yoshli Xitoylik inflyuyenser Xixi Xubao (asl ismi Syuy Szitin) oshqozon saratonidan vafot etdi.
  • U ijtimoiy tarmoqlarda o‘zining sog‘lom turmush tarziga unchalik amal qilmaganini, jumladan, kech uxlashini, kam ovqatlanishini, suv o‘rniga qahva va sutli choy ichishini, tez-tez tayyor ovqat iste’mol qilishini va yog‘li hamda achchiq taomlarni yaxshi ko‘rishini ochiq aytgan edi.

Xitoyning Shenyan shahrida yashagan 26 yoshli inflyuyenser Xixi Xubao, asl ismi Syuy Szitin, oshqozon saratoni bilan kurashib, vafot etdi. U kasallikka chalinishidan avvalgi ovqatlanish tartibi va kundalik odatlari haqida ijtimoiy tarmoqlarda ochiq gapirgan edi.

Xixi 28 sentyabr, dushanba kuni oshqozon saratoni oqibatida hayotdan ko‘z yumdi. Ertangi kuni, 29 sentyabrda uning ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida vafoti haqida obunachilariga xabar berildi.

Unda Xixi'ning hayotiga oid iliq xotiralar bilan birga, uni qo‘llab-quvvatlagan va g‘amxo‘rlik qilgan barcha insonlarga minnatdorlik bildirilgan.

“Xixi erkin, jo‘shqin, jasur va mehribon bo‘lib hayot kechirdi. Uning hayot yo‘li davomida qo‘llab-quvvatlagan va g‘amxo‘rlik qilgan barcha insonlarga rahmat”, — deyiladi xabarda.

Vafotidan oldin Xixi ijtimoiy tarmoqlarda o‘zining ovqatlanish odatlari va kundalik tartibi haqida videolar joylab borgan. Ushbu videolarda inflyuyenser o‘zining sog‘lom turmush tarziga unchalik amal qilmaganini ochiq aytgan.

Uning so‘zlariga ko‘ra, odatda har kuni tungi soat 00:00 dan 02:00 gacha bo‘lgan vaqtda uxlashga yotardi. Shuningdek, u bir kunda ikki mahal ovqatlanishini va ovqatlar orasida uzoq tanaffus bo‘lishini ma’lum qilgan.

Xixi suv ichishni yoqtirmasligini, kuniga ikki piyola qahva iste’mol qilishini va haftasiga uch-to‘rt marta sutli choy ichishini aytgan.

Bundan tashqari, u ko‘pincha tayyor ovqat buyurtma qilishini yoki umumiy ovqatlanish joylarida ovqatlanishini bildirgan. Inflyuyenser yog‘li va achchiq taomlarni yaxshi ko‘rishini ham yashirmagan.

Kasalxonada sochlari olingan ayol mushtini oldinga cho‘zib jilmayib turibdi.

Xixi o‘zini ovqat tanlashda juda injiq inson sifatida ta’riflagan. Ayniqsa, meva va sabzavotlarni xush ko‘rmasligini aytgan.

2025 yil yanvar oyining boshlarida unda dastlabki bezovtaliklar paydo bo‘la boshlagan. Ovqatlanish paytida taomning qiyin o‘tishi, kekirish, qorin dam bo‘lishi va ishtahaning pasayishi kabi belgilar kuzatilgan.

Oradan ko‘p o‘tmay unga oshqozon saratoni tashxisi qo‘yilgan. Shundan so‘ng Xixi davolanish jarayonini ham ijtimoiy tarmoqlarda muntazam ravishda yoritib borgan.

Xixi xorijda tahsil olgan. Xitoyga qaytgach, Shenyan va Dalyan shaharlarida Jifu nomli nonvoyxona brendini yo‘lga qo‘ygan. Biznesi eng yuqori cho‘qqisiga chiqqan paytda brendning oltita filiali mavjud bo‘lgan. U vafot etgan vaqtda esa ularning to‘rttasi faoliyat yuritayotgan edi.

Mutaxassislar oshqozon salomatligini asrash uchun meva va sabzavotlarni yetarli miqdorda iste’mol qilish, shuningdek, tuzli, yog‘li va qayta ishlangan mahsulotlarni kamaytirishni tavsiya etadi.

Shuningdek, chekishdan voz kechish, alkogol iste’molini haftasiga 14 birlikdan oshirmaslik va sog‘lom vaznni saqlash ham muhim ekani ta’kidlanadi.

Oshqozon bilan bog‘liq muammolar uzoq vaqt davom etsa, shifokorga murojaat qilish va oshqozon saratoni bilan bog‘liq infeksiyalardan biri bo‘lgan H. pylori bakteriyasiga tekshiruvdan o‘tish zaruriyatini aniqlash tavsiya etiladi.

Doimiy hazm buzilishi, sababsiz vazn yo‘qotish va boshqa xavotirli belgilarni ham e’tiborsiz qoldirmaslik kerak.

Xixi XubaoShenyan shahriJifuOshqozon saraton
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

27 yoshli inflyuyenser tibbiy amaliyotdan so‘ng vafot etdi27 yoshli inflyuyenser tibbiy amaliyotdan so‘ng vafot etdi13 sentabr 16:38Fransiyada mashhur TikTok blogeri shafqatsizlarcha o‘ldirib ketildiFransiyada mashhur TikTok blogeri shafqatsizlarcha o‘ldirib ketildi20 avgust 07:5226 yil chekkan erkak boshiga qafas kiyib, sigaretni tashlashning g‘ayrioddiy usulini topdi26 yil chekkan erkak boshiga qafas kiyib, sigaretni tashlashning g‘ayrioddiy usulini topdi4 avgust 07:30Bonya bayonoti ortidagi shov-shuv: jamiyat, siyosat va mediamakon toʻqnashuviBonya bayonoti ortidagi shov-shuv: jamiyat, siyosat va mediamakon toʻqnashuvi22 aprel 10:30Moskva aeroporti hojatxonasidan ayol va chaqaloq jasadi topildiMoskva aeroporti hojatxonasidan ayol va chaqaloq jasadi topildiBugun 14:54Osmondagi dahshat: Flydubai uchuvchisi samolyotni Isroilga qulatmoqchi bo‘lganini bo‘yniga oldiOsmondagi dahshat: Flydubai uchuvchisi samolyotni Isroilga qulatmoqchi bo‘lganini bo‘yniga oldiBugun 14:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota