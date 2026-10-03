Pep Gvardiola «Etihad»ga qaytmoqda: Sobiq murabbiy «Siti»ga yordamga shoshilmoqda

·54·Sport
Pep Gvardiola «Etihad»ga qaytmoqda: Sobiq murabbiy «Siti»ga yordamga shoshilmoqda

«Manchester Siti»ning sobiq ustozi, klub tarixidagi eng muvaffaqiyatli murabbiy Xosep Gvardiola «Etihad» stadioniga tashrif buyurishni rejalashtirmoqda. Manchesterliklarga yaqin bo‘lgan The Real Tolmie's Hairdoo nashri bergan xabarga ko‘ra, ispaniyalik mutaxassis jamoaning yaqin oradagi uy uchrashuvlaridan birida tribunada ko‘rinish berishi mumkin.

Gvardiola klub rahbariyati bilan aloqaga chiqib, Premer-liga komissiyasi tomonidan qo‘yilgan moliyaviy ayblovlar ortidan yuzaga kelgan og‘ir va tahlikali davrda sobiq jamoasiga shaxsan dalda bo‘lish istagini bildirgan.

Murakkab davrdagi ramziy dalda

Avvalroq Premer-liganing mustaqil komissiyasi «Manchester Siti»ni moliyaviy qoidabuzarliklarda aybdor deb topgani va ish atrofida katta shov-shuv ko‘tarilgani haqida xabar berilgan edi. Klub rahbariyati esa barcha ayblovlarni keskin rad etib, kurashni davom ettirmoqda.

Gvardiolaning aynan shunday bosimli pallada stadionga kelishi jamoaga va muxlislarga ma’naviy kuch bag‘ishlashi kutilmoqda.

«Siti» oldida superto‘qnashuvlar: Pep qaysi o‘yinga keladi?

Ayni damda Enso Mareska boshqaruvida harakat qilayotgan «Manchester Siti» oldida jiddiy sinovlar turibdi:

  • 11 oktyabr: Jamoa Angliya Premer-ligasining 6-turi doirasida safarda ashaddiy raqib — «Liverpul» mehmoni bo‘ladi.

  • 14 oktyabr: «Shaharliklar» Chempionlar Ligasi umumiy bosqichi 2-turi doirasida o‘z maydonida Fransiya grandi «PSJ»ni qabul qiladi.

Manbalarning taxminiga ko‘ra, Gvardiolaning Manchesterga qaytishi aynan «PSJ»ga qarshi kechadigan Yevropaning markaziy bahsiga to‘g‘ri kelishi mumkin.

Pep GvardiolaManchester SitiEtihad stadioniPremer-liga moliyaviy ayblovlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pep Gvardiola Manchester Siti bahsida stadionga qaytishi kutilmoqdaPep Gvardiola Manchester Siti bahsida stadionga qaytishi kutilmoqdaBugun 12:38“Biz buni yengamiz!”: “Siti” aybdor deb topilgach, Gvardiola klub ortida qalqon bo‘ldi“Biz buni yengamiz!”: “Siti” aybdor deb topilgach, Gvardiola klub ortida qalqon bo‘ldi30 sentabr 19:37Pep Gvardiola Manchester Siti aybdor deb topilgach sukut saqlamadiPep Gvardiola Manchester Siti aybdor deb topilgach sukut saqlamadi30 sentabr 18:33Manchester Siti ishi: Angliya futbolida tarixiy qaror va Gvardiola soʻzlariManchester Siti ishi: Angliya futbolida tarixiy qaror va Gvardiola soʻzlari26 sentabr 19:37Leonardo Bonuchchi Pep Gvardiola taklifini nima sababdan rad etganini aytdiLeonardo Bonuchchi Pep Gvardiola taklifini nima sababdan rad etganini aytdi19 sentabr 01:36Gvardiolaning «Siti» kiyinish xonasidagi ko‘z yoshli xayrlashuvi oshkor bo‘ldiGvardiolaning «Siti» kiyinish xonasidagi ko‘z yoshli xayrlashuvi oshkor bo‘ldi19 avgust 05:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi