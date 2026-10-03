Pep Gvardiola «Etihad»ga qaytmoqda: Sobiq murabbiy «Siti»ga yordamga shoshilmoqda
«Manchester Siti»ning sobiq ustozi, klub tarixidagi eng muvaffaqiyatli murabbiy Xosep Gvardiola «Etihad» stadioniga tashrif buyurishni rejalashtirmoqda. Manchesterliklarga yaqin bo‘lgan The Real Tolmie's Hairdoo nashri bergan xabarga ko‘ra, ispaniyalik mutaxassis jamoaning yaqin oradagi uy uchrashuvlaridan birida tribunada ko‘rinish berishi mumkin.
Gvardiola klub rahbariyati bilan aloqaga chiqib, Premer-liga komissiyasi tomonidan qo‘yilgan moliyaviy ayblovlar ortidan yuzaga kelgan og‘ir va tahlikali davrda sobiq jamoasiga shaxsan dalda bo‘lish istagini bildirgan.
Murakkab davrdagi ramziy dalda
Avvalroq Premer-liganing mustaqil komissiyasi «Manchester Siti»ni moliyaviy qoidabuzarliklarda aybdor deb topgani va ish atrofida katta shov-shuv ko‘tarilgani haqida xabar berilgan edi. Klub rahbariyati esa barcha ayblovlarni keskin rad etib, kurashni davom ettirmoqda.
Gvardiolaning aynan shunday bosimli pallada stadionga kelishi jamoaga va muxlislarga ma’naviy kuch bag‘ishlashi kutilmoqda.
«Siti» oldida superto‘qnashuvlar: Pep qaysi o‘yinga keladi?
Ayni damda Enso Mareska boshqaruvida harakat qilayotgan «Manchester Siti» oldida jiddiy sinovlar turibdi:
11 oktyabr: Jamoa Angliya Premer-ligasining 6-turi doirasida safarda ashaddiy raqib — «Liverpul» mehmoni bo‘ladi.
14 oktyabr: «Shaharliklar» Chempionlar Ligasi umumiy bosqichi 2-turi doirasida o‘z maydonida Fransiya grandi «PSJ»ni qabul qiladi.
Manbalarning taxminiga ko‘ra, Gvardiolaning Manchesterga qaytishi aynan «PSJ»ga qarshi kechadigan Yevropaning markaziy bahsiga to‘g‘ri kelishi mumkin.
Izohlar 0
…