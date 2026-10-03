«Manchester Siti» jazolansa nima bo‘ladi? Amirliklar Londonni qat’iy ogohlantirdi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Agar "Manchester Siti" klubi moliyaviy qoidabuzarliklar bo'yicha jazolansa, Birlashgan Arab Amirliklari Buyuk Britaniyaga milliardlab funt sterlinglik investitsiyalarni to'xtatib qo'yishi mumkin.
- Bu haqda klub prezidenti Xaldun Al-Muborakning Buyuk Britaniya biznes va savdo vaziri Jonatan Reynolds bilan bo'lib o'tgan yopiq uchrashuvida muhokama qilingan.
- Mazkur ish sport mojarosi doirasidan chiqib, ikki davlat o'rtasida diplomatik va iqtisodiy ziddiyatga aylangan.
«Manchester Siti» atrofidagi moliyaviy qoidabuzarliklar ishi endi shunchaki sport mojarosi doirasidan chiqib, xalqaro diplomatik va iqtisodiy ziddiyatga aylandi. Birlashgan Arab Amirliklari klubi jazoga tortilgan taqdirda, Buyuk Britaniya iqtisodiyotiga kiritilayotgan ko‘p milliardlik loyihalarni keskin qisqartirishi mumkinligidan ogohlantirdi.
Avvalroq ingliz klubi Premer-liganing mustaqil komissiyasi tomonidan qo‘yilgan ayblov xulosalari yuzasidan apellyatsiya bergani xabar qilingan edi. Endilikda bu sud jarayoni ikki davlat munosabatlariga jiddiy soya solmoqda.
Dauning-stritdagi sirli uchrashuv: Stol ustida nima bor edi?
Bloomberg bergan shov-shuvli ma’lumotlarga ko‘ra, atigi bir necha hafta oldin «Manchester Siti» klubi prezidenti Xaldun Al-Muborak Londonga tashrif buyurib, Buyuk Britaniya hukumati qarorgohi — Dauning-stritda qabul qilingan.
Muzokaralar ishtirokchilari: Xaldun Al-Muborak Buyuk Britaniyaning biznes va savdo vaziri Jonatan Reynolds bilan yopiq eshiklar ortida uchrashgan.
Maqsad va bosim: Uchrashuvda Amirliklarning Britaniya infratuzilmasi va biznesiga yo‘naltirayotgan joriy hamda istiqboldagi ulkan investitsiya paketlari muhokama qilingan.
Asosiy shart: Manbalarning ta’kidlashicha, suhbatlar chog‘ida «Manchester Siti» ishi markaziy mavzulardan biri bo‘lib qolmoqda. Agar sud jarayoni klubga og‘ir sanksiyalar (ochkolardan mahrum etish yoki quyi ligaga tushirib yuborish) bilan yakunlansa, Amirliklar Buyuk Britaniyaga milliardlab funt sterlinglik investitsiya oqimini to‘xtatib qo‘yishi mumkin.
Klub ortida kim turibdi?
Mazkur voqeaning bu darajada siyosiy tus olishi bejiz emas:
«Manchester Siti» Abu-Dabi hukmron sulolasi a’zosi va BAA vitse-prezidenti hisoblangan Shayx Mansur nazoratidagi xususiy investitsiya kompaniyasiga tegishli.
Shu bois klubning obro‘si va moliyaviy taqdiri Amirliklar siyosiy elitasi uchun milliy manfaat va nufuz masalasi sifatida qaralmoqda.
Hozirgi kunda har ikki davlat hukumatlari ham oddiy sport qoidabuzarligi sifatida boshlangan tekshiruv diplomatik va moliyaviy inqiroz darajasigacha yetib borganidan ochiqchasiga norozi va tashvishda.
Izohlar 0
…