«Manchester Siti» jazolansa nima bo‘ladi? Amirliklar Londonni qat’iy ogohlantirdi!

·37·Sport
«Manchester Siti» jazolansa nima bo‘ladi? Amirliklar Londonni qat’iy ogohlantirdi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Agar "Manchester Siti" klubi moliyaviy qoidabuzarliklar bo'yicha jazolansa, Birlashgan Arab Amirliklari Buyuk Britaniyaga milliardlab funt sterlinglik investitsiyalarni to'xtatib qo'yishi mumkin.
  • Bu haqda klub prezidenti Xaldun Al-Muborakning Buyuk Britaniya biznes va savdo vaziri Jonatan Reynolds bilan bo'lib o'tgan yopiq uchrashuvida muhokama qilingan.
  • Mazkur ish sport mojarosi doirasidan chiqib, ikki davlat o'rtasida diplomatik va iqtisodiy ziddiyatga aylangan.

«Manchester Siti» atrofidagi moliyaviy qoidabuzarliklar ishi endi shunchaki sport mojarosi doirasidan chiqib, xalqaro diplomatik va iqtisodiy ziddiyatga aylandi. Birlashgan Arab Amirliklari klubi jazoga tortilgan taqdirda, Buyuk Britaniya iqtisodiyotiga kiritilayotgan ko‘p milliardlik loyihalarni keskin qisqartirishi mumkinligidan ogohlantirdi.

Avvalroq ingliz klubi Premer-liganing mustaqil komissiyasi tomonidan qo‘yilgan ayblov xulosalari yuzasidan apellyatsiya bergani xabar qilingan edi. Endilikda bu sud jarayoni ikki davlat munosabatlariga jiddiy soya solmoqda.

Dauning-stritdagi sirli uchrashuv: Stol ustida nima bor edi?

Bloomberg bergan shov-shuvli ma’lumotlarga ko‘ra, atigi bir necha hafta oldin «Manchester Siti» klubi prezidenti Xaldun Al-Muborak Londonga tashrif buyurib, Buyuk Britaniya hukumati qarorgohi — Dauning-stritda qabul qilingan.

  • Muzokaralar ishtirokchilari: Xaldun Al-Muborak Buyuk Britaniyaning biznes va savdo vaziri Jonatan Reynolds bilan yopiq eshiklar ortida uchrashgan.

  • Maqsad va bosim: Uchrashuvda Amirliklarning Britaniya infratuzilmasi va biznesiga yo‘naltirayotgan joriy hamda istiqboldagi ulkan investitsiya paketlari muhokama qilingan.

  • Asosiy shart: Manbalarning ta’kidlashicha, suhbatlar chog‘ida «Manchester Siti» ishi markaziy mavzulardan biri bo‘lib qolmoqda. Agar sud jarayoni klubga og‘ir sanksiyalar (ochkolardan mahrum etish yoki quyi ligaga tushirib yuborish) bilan yakunlansa, Amirliklar Buyuk Britaniyaga milliardlab funt sterlinglik investitsiya oqimini to‘xtatib qo‘yishi mumkin.

Klub ortida kim turibdi?

Mazkur voqeaning bu darajada siyosiy tus olishi bejiz emas:

  • «Manchester Siti» Abu-Dabi hukmron sulolasi a’zosi va BAA vitse-prezidenti hisoblangan Shayx Mansur nazoratidagi xususiy investitsiya kompaniyasiga tegishli.

  • Shu bois klubning obro‘si va moliyaviy taqdiri Amirliklar siyosiy elitasi uchun milliy manfaat va nufuz masalasi sifatida qaralmoqda.

Hozirgi kunda har ikki davlat hukumatlari ham oddiy sport qoidabuzarligi sifatida boshlangan tekshiruv diplomatik va moliyaviy inqiroz darajasigacha yetib borganidan ochiqchasiga norozi va tashvishda.

Manchester SitiBirlashgan Arab AmirliklariDauning-stritXaldun Al-Muborak
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Siti rahbari Buyuk Britaniya vaziri bilan uchrashgani maʼlum boʻldiManchester Siti rahbari Buyuk Britaniya vaziri bilan uchrashgani maʼlum boʻldiKecha 23:19«Manchester Siti» rahbari Mareska haqida muhim gapni aytdi...«Manchester Siti» rahbari Mareska haqida muhim gapni aytdi...30 iyun 12:28Abduqodir Husanovni «Manchester Siti»ga olib kelgan asosiy jihat ma’lum bo‘ldiAbduqodir Husanovni «Manchester Siti»ga olib kelgan asosiy jihat ma’lum bo‘ldi26 sentabr 16:01Osiyo o‘yinlari. Qirg‘iziston Tailand mag‘lub bo‘ldi, Yaponiya va Erondan ishonchli startOsiyo o‘yinlari. Qirg‘iziston Tailand mag‘lub bo‘ldi, Yaponiya va Erondan ishonchli start16 sentabr 23:01Husanov penaltida adashdi: «Siti» Honkongda «Inter»ga yutqazdiHusanov penaltida adashdi: «Siti» Honkongda «Inter»ga yutqazdi1 avgust 19:52«Fulhem» Madriddan yangi yulduz olib keldi: Manuel Anxel nega Londonni tanladi?«Fulhem» Madriddan yangi yulduz olib keldi: Manuel Anxel nega Londonni tanladi?2 sentabr 08:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi