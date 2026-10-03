50 ming sahifalik dalil! «Real» UYEFAdan «Barselona»ni sovrinlaridan mahrum etishni so‘radi

·27·Sport
50 ming sahifalik dalil! «Real» UYEFAdan «Barselona»ni sovrinlaridan mahrum etishni so‘radi

Ispaniya futbolidagi eng yirik mojaro — «Negreyra ishi» xalqaro darajada yangi va keskin bosqichga chiqdi. Madridning «Real» klubi UYEFA qarorgohiga «Barselona»ga qarshi to‘plangan ulkan dalillar paketini rasman topshirdi.

Ispaniyaning nufuzli AS nashri ma’lumotlariga ko‘ra, «qirollik klubi» taqdim etgan hujjatlar hajmi taxminan 50 ming sahifani tashkil etadi. UYEFA endilikda mazkur materiallarni o‘z intizomiy tekshiruvi doirasida batafsil ko‘rib chiqishni boshladi.

17 yil davomida 8,4 million yevro: Mojaroning mohiyati nimada?

Taqdim etilgan keng ko‘lamli hujjatlar kataloniyaliklar tomonidan Ispaniya Qirollik futbol federatsiyasi Hakamlar texnik qo‘mitasining sobiq vitse-prezidenti Xose Mariya Enrikes Negreyraga qilingan shubhali to‘lovlarga tegishli:

  • Davr: Mazkur moliyaviy o‘tkazmalar 2001 yildan 2018 yilgacha bo‘lgan 17 yillik uzoq muddatni qamrab oladi.

  • Summa: Qayd etilishicha, ushbu yillar mobaynida «Barselona» hakamlar rahbariga umumiy hisobda naqd 8,4 million yevro mablag‘ o‘tkazib bergan.

«Real»ning talabi: Barcha titullarni olib qo‘yish!

Madrid klubi UYEFA oldiga nihoyatda keskin va misli ko‘rilmagan talab qo‘ygan:

  • «Real» Yevropa futbol assotsiatsiyasidan ushbu to‘lovlar amalga oshirilgan 2001–2018 yillar oralig‘ida «Barselona» qo‘lga kiritgan barcha sovrin va chempionlik unvonlaridan mahrum etish masalasini ko‘rib chiqishni so‘radi.

Agar UYEFA ushbu 50 ming sahifalik hujjatlarda korrupsiya va hakamlarga noqonuniy ta’sir o‘tkazish holatlarini tasdiqlasa, Kataloniya klubi nafaqat jarima va yevrokuboklardan chetlatish, balki tarixiy sovrinlarini yo‘qotish xavfi ostida qolishi mumkin.

NegreyraReal MadridBarselonaUYEFA
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Bavariya» klubi UYEFAning yangilangan reytingida birinchi o‘rinni egalladi«Bavariya» klubi UYEFAning yangilangan reytingida birinchi o‘rinni egalladi4 iyun 05:22Arda Guler Chempionlar ligasining kashfiyoti deb topildiArda Guler Chempionlar ligasining kashfiyoti deb topildi31 may 21:58"Barselona" hakamlar ustidan UEFAga rasmiy shikoyat yo'lladi"Barselona" hakamlar ustidan UEFAga rasmiy shikoyat yo'lladi28 aprel 11:14Manchester Siti oʻtgan titul va sovrinlaridan mahrum etilmaydimiManchester Siti oʻtgan titul va sovrinlaridan mahrum etilmaydimi26 sentabr 22:56«Real» UYEFAdan «Barselona»ni 30 dan ortiq sovrinidan mahrum etishni talab qildi«Real» UYEFAdan «Barselona»ni 30 dan ortiq sovrinidan mahrum etishni talab qildi14 iyul 18:40Marselo: Jahon chempionligi klub sovrinlaridan ham qimmatliMarselo: Jahon chempionligi klub sovrinlaridan ham qimmatli9 aprel 13:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi