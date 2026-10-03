50 ming sahifalik dalil! «Real» UYEFAdan «Barselona»ni sovrinlaridan mahrum etishni so‘radi
Ispaniya futbolidagi eng yirik mojaro — «Negreyra ishi» xalqaro darajada yangi va keskin bosqichga chiqdi. Madridning «Real» klubi UYEFA qarorgohiga «Barselona»ga qarshi to‘plangan ulkan dalillar paketini rasman topshirdi.
Ispaniyaning nufuzli AS nashri ma’lumotlariga ko‘ra, «qirollik klubi» taqdim etgan hujjatlar hajmi taxminan 50 ming sahifani tashkil etadi. UYEFA endilikda mazkur materiallarni o‘z intizomiy tekshiruvi doirasida batafsil ko‘rib chiqishni boshladi.
17 yil davomida 8,4 million yevro: Mojaroning mohiyati nimada?
Taqdim etilgan keng ko‘lamli hujjatlar kataloniyaliklar tomonidan Ispaniya Qirollik futbol federatsiyasi Hakamlar texnik qo‘mitasining sobiq vitse-prezidenti Xose Mariya Enrikes Negreyraga qilingan shubhali to‘lovlarga tegishli:
Davr: Mazkur moliyaviy o‘tkazmalar 2001 yildan 2018 yilgacha bo‘lgan 17 yillik uzoq muddatni qamrab oladi.
Summa: Qayd etilishicha, ushbu yillar mobaynida «Barselona» hakamlar rahbariga umumiy hisobda naqd 8,4 million yevro mablag‘ o‘tkazib bergan.
«Real»ning talabi: Barcha titullarni olib qo‘yish!
Madrid klubi UYEFA oldiga nihoyatda keskin va misli ko‘rilmagan talab qo‘ygan:
«Real» Yevropa futbol assotsiatsiyasidan ushbu to‘lovlar amalga oshirilgan 2001–2018 yillar oralig‘ida «Barselona» qo‘lga kiritgan barcha sovrin va chempionlik unvonlaridan mahrum etish masalasini ko‘rib chiqishni so‘radi.
Agar UYEFA ushbu 50 ming sahifalik hujjatlarda korrupsiya va hakamlarga noqonuniy ta’sir o‘tkazish holatlarini tasdiqlasa, Kataloniya klubi nafaqat jarima va yevrokuboklardan chetlatish, balki tarixiy sovrinlarini yo‘qotish xavfi ostida qolishi mumkin.
Izohlar 0
…