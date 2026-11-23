Pochettino «Liverpul»dan 0:4 hisobidagi mag‘lubiyatdan keyin hakamlarni tanqid qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Maurisio Pochettino «Manchester Yunayted» bosh murabbiyi sifatidagi ilk o‘yinida «Liverpul»dan 0:4 hisobida mag‘lubiyatga uchradi.
- Argentinalik mutaxassis hakamlarning Leni Yoroni maydondan chetlatish qarorini adolatsiz deb atab, uchrashuvning 6-daqiqasida jamoasi foydasiga penalti belgilanishi kerakligini ta’kidladi.
- Shunga qaramay, murabbiy mag‘lubiyat uchun mas’uliyatni o‘z zimmasiga olishini va jamoa xatolarini tahlil qilib, oldinga intilishini bildirdi.
Maurisio Pochettino «Manchester Yunayted» bosh murabbiyi sifatidagi ilk uchrashuvida og‘ir mag‘lubiyatga uchradi. Biroq argentinalik mutaxassisni nafaqat jamoasining o‘yini, balki hakamlarning ikki muhim vaziyat bo‘yicha chiqargan qarorlari ham norozi qildi. U Leni Yoroning chetlatilishini adolatsiz deb atadi va uchrashuv boshida «MYU» foydasiga penalti belgilanishi kerak bo‘lganini ta’kidladi.
«O‘yin 6-daqiqadayoq o‘zgarib ketdi»
Angliya Premer-ligasining 11-turida «Manchester Yunayted» o‘z maydonida «Liverpul»ga 0:4 hisobida mag‘lub bo‘ldi. Bu uchrashuv Pochettino uchun mankunianliklar bosh murabbiyi sifatidagi ilk sinov bo‘ldi.
Bahsdan keyin Sky Sports telekanaliga intervyu bergan argentinalik mutaxassis natijadan qattiq xafa bo‘lganini yashirmadi.
«Juda alamli. Hafsalam pir bo‘ldi. Asosiy muammo shundaki, o‘yin 6-daqiqadayoq butunlay o‘zgarib ketdi.
Hozir hammasini muhokama qilishimiz va tushuntirishimiz mumkin, ammo zarar allaqachon yetkazilgan», — dedi Pochettino.
Murabbiy futbolchilar ham mag‘lubiyatdan qattiq ta’sirlanganini aytdi. U jamoa a’zolariga xotirjamlikni saqlash zarurligini tushuntirgan. Shu bilan birga, maydonda ko‘proq diqqatli bo‘lish, to‘g‘ri qarorlar qabul qilish va o‘yin sifatini yaxshilash kerakligini tan oldi.
Pochettino Yoroning qizil kartochkasiga norozilik bildirdi
Uchrashuvdagi eng bahsli vaziyatlardan biri 8-daqiqada yuz berdi. «Manchester Yunayted» himoyachisi Leni Yoro «Liverpul» hujumchisi Aleksandr Isak bilan to‘qnashuvdan keyin maydondan chetlatildi.
Pochettino ushbu qarorga qo‘shilmasligini bildirdi. Uning fikricha, Yoroning raqibga nisbatan qoidabuzarlik qilish niyati bo‘lmagan, to‘p esa allaqachon darvozabon tomon harakatlanayotgan edi.
«VAR tasvirlarini qayta ko‘rsak, Yoroda Isak bilan to‘qnashish niyati umuman bo‘lmaganini ko‘rish mumkin. Hujumchi to‘p darvozabon tomon ketayotganini ko‘rib, biroz sekinlashdi va yiqildi.
Futbol o‘ynagan har qanday inson o‘sha vaziyatda qizil kartochka yo‘qligini ko‘radi», — dedi murabbiy.
Pochettino 6-daqiqadagi vaziyatni ham esladi
Argentinalik mutaxassis faqat Yoroning chetlatilishi bilan cheklanmadi. U uchrashuvning dastlabki daqiqalarida «Manchester Yunayted» foydasiga penalti belgilanishi kerak bo‘lganini ham ta’kidladi.
Pochettino Jake va Mbeumo ishtirokidagi epizodni Yoro chetlatilgan vaziyat bilan taqqosladi. Uning fikricha, bu ikki holatga hakamlar tomonidan bir xil mezon asosida yondashilmagan.
«Endi ikki daqiqa ortga qaytaylik. 6-daqiqadagi Jake va Mbeumo ishtirokidagi vaziyat ham shunga o‘xshash emasmi? Bu ikki epizodni taqqoslasak, penalti belgilanishi kerak edi, shundaymi?
Agar 6-daqiqada gol urganimizda, hozir butunlay boshqa mavzuda gaplashayotgan bo‘lardik», — dedi Pochettino.
«Men bu yerga mas’uliyatni o‘z zimmamga olish uchun kelganman»
Shunga qaramay, Pochettino mag‘lubiyat uchun mas’uliyatni faqat hakamlar zimmasiga yuklash niyatida emasligini bildirdi. U jamoaning kamchiliklarini ham tan olish zarurligini ta’kidladi.
«Ba’zida mas’uliyatni o‘z zimmangga olishing kerak. Men bu yerga mas’uliyatni o‘z zimmamga olish va oldinga intilish uchun kelganman.
Sodir bo‘lgan voqeani o‘zgartira olmayman. Har doim hurmat qilish muhim. Biroq o‘z klubimni himoya qilishim va his qilayotganlarimni aytishim kerak», — dedi u.
Pochettinoning fikrlaridan ko‘rinib turibdiki, «Manchester Yunayted»dagi yangi davr uning uchun oson boshlanmadi. Ammo murabbiy mag‘lubiyat sabablarini tahlil qilish, xatolarni tuzatish va jamoani oldinga boshlash niyatida.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…