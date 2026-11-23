Oilada hammadan keyin uxlaydi, hammadan oldin turadi: o‘zbek ayolining aytilmagan dardlari
U oilada hammadan keyin dasturxonga o‘tiradi, hammadan oldin turib ketadi. Hammaning ko‘nglini oladi, ammo ba’zan o‘z ko‘nglini kimdir ovlashini kutib yashaydi. Yaqinlarining tashvishiga malham bo‘ladi, lekin o‘z dardini ichiga yutadi. O‘zbek ayolining fidoyiligi haqida ko‘p gapiramiz. Ammo bir savol bor: hamma uchun yashaydigan ayolning o‘zi uchun kim yashaydi?
Uyda hamma to‘q, ammo ona yana dasturxonga qaytib keladi
Oila davrasida dasturxon yoziladi. Hamma joylashadi, taomlar tortiladi, suhbat boshlanadi. Ammo uy bekasi ko‘pincha hammadan keyin o‘tiradi. Chunki u dasturxonga hamma narsa to‘liq qo‘yilganini, har kimning oldida yetarli taom borligini tekshirishi kerak.
Ba’zan esa u ovqatini ham xotirjam yeb ulgurmaydi. Kimdir suv so‘raydi, kimdir non, yana kimgadir boshqa narsa kerak bo‘ladi. Hamma ehtiyoji qondirilganidan keyingina o‘zini o‘ylaydi.
Uyquga ham shunday. Oila a’zolari dam olayotgan paytda u hali ro‘zg‘or tashvishlari bilan band bo‘ladi. Ertalab esa hammadan oldin uyg‘onib, yangi kunning yumushlariga kirishadi.
Bu oddiy kundalik manzara ortida ko‘pincha yillar davomida shakllangan mas’uliyat, mehr va fidoyilik yotadi.
Hammaning ko‘nglini ovlaydi, o‘z ko‘ngli esa yarim qoladi
O‘zbek ayoli oiladagi har bir insonning kayfiyatini his qilishga harakat qiladi. Farzandining tashvishini sezadi, turmush o‘rtog‘ining charchog‘ini tushunishga intiladi, keksalarning ko‘nglini olishni ham unutmaydi.
Kimningdir dili og‘risa, uni ovutishga shoshiladi. Oilada kelishmovchilik chiqsa, vaziyatni yumshatishga harakat qiladi. Har kim bilan uning tilida gaplashib, har bir yaqin insonga alohida e’tibor berishga intiladi.
Ammo uning ham ko‘ngli bor. U ham charchaydi, xafa bo‘ladi, e’tibor va mehrga muhtoj bo‘ladi. Ba’zan esa o‘z dardini aytishga ham fursat topolmaydi.
Eng achinarlisi, atrofdagilar ayolning doimiy fidoyiligini tabiiy hol deb qabul qilib qo‘yishi mumkin. Go‘yoki u charchamasligi, xafa bo‘lmasligi va har qanday vaziyatda ham hammaga ulgurishi shartdek.
Hammaning yarasiga malham, o‘z dardiga esa sukut
Oilada kimdir kasal bo‘lsa, birinchi bo‘lib u bezovtalanadi. Farzandining isitmasi chiqsa, tunni bedor o‘tkazadi. Yaqinining boshiga tashvish tushsa, yordam berish uchun imkonini izlaydi.
U boshqalarning og‘rig‘ini o‘zinikidek qabul qiladi. Biroq o‘zining charchog‘i, tashvishi va dardini ko‘pincha bildirmaydi.
«Hechqisi yo‘q», «O‘tib ketadi», «Men yaxshiman» degan so‘zlar ba’zan uning haqiqiy ahvolini yashirib turadi.
Aslida esa ayolga ham dalda kerak. U ham kimdir uning holidan xabar olishini, «Charchamadingizmi?», «Sizga qanday yordam beray?» deb so‘rashini istaydi.
Ro‘zg‘orga yetadi, ammo o‘ziga vaqt ajratolmaydi
Oiladagi yumushlarning oxiri ko‘rinmaydi: ovqat tayyorlash, uy yig‘ishtirish, kir yuvish, farzandlar tarbiyasi, bozor-o‘char, keksalar holidan xabar olish...
Bularning barchasiga ulgurishga harakat qilar ekan, ayol ko‘pincha o‘z ehtiyojlarini keyinga qoldiradi. Yangi kiyim olishni, dam olishni, sevimli mashg‘uloti bilan shug‘ullanishni yoki shunchaki biroz yolg‘iz qolib, hordiq chiqarishni orqaga suradi.
Ro‘zg‘orning kam-ko‘stini o‘z ehtiyojlaridan ustun qo‘yadi. Oilasi uchun vaqt topadi, ammo o‘zining orzu va maqsadlariga kelganda vaqt yetmay qoladi.
Shu tariqa yillar o‘tadi. Uning mehnati esa ko‘pincha kundalik hayotning oddiy bir qismi sifatida qabul qilinadi.
Ayolning qadri faqat fidoyiligi bilan o‘lchanmasligi kerak
O‘zbek ayolining oilaga mehri, farzandlar tarbiyasidagi o‘rni va ro‘zg‘ordagi fidoyiligini qadrlash kerak. Ammo bu fidoyilik ayolning o‘zini unutishi, orzularidan voz kechishi yoki doimiy ravishda o‘z ehtiyojlarini qurbon qilishi hisobiga bo‘lmasligi lozim.
Ayolning bilim olishi, kasb egallashi, ilmiy izlanishlar olib borishi va shaxsiy maqsadlariga erishishi ham muhim. Dissertatsiya himoya qilish ham, farzand tarbiyalash ham, oila farovonligi uchun mehnat qilish ham bir-biriga zid tushunchalar emas.
G‘arb ayollarining ilm-fandagi yutuqlarini e’tirof etish o‘zbek ayolining qadrini kamaytirmaydi. Xuddi shuningdek, o‘zbek ayolining oila uchun qilayotgan mehnatini ulug‘lash ham uning shaxsiy rivojlanishiga to‘siq bo‘lmasligi kerak.
Ayol faqat oila uchun yashashi shart emas. Uning ham o‘z orzulari, qiziqishlari, istaklari va baxtli bo‘lishga haqqi bor.
O‘zbek ayoliga ham mehr, e’tibor va dam olish kerak
Oilaning mustahkamligi faqat ayolning sabri va fidoyiligiga bog‘liq emas. Bu — barcha oila a’zolarining o‘zaro hurmati, mas’uliyati va bir-biriga ko‘rsatadigan g‘amxo‘rligi natijasi.
Ayol ham dam olishi, o‘z vaqtiga ega bo‘lishi, mehnatining qadrlanishini his qilishi kerak. Turmush o‘rtog‘i va farzandlari uning yumushlariga sherik bo‘lsa, uning ham hayoti yengillashadi. Eng muhimi, u o‘zini faqat xizmat qilishi kerak bo‘lgan inson emas, balki mehrga muhtoj shaxs sifatida ham his qiladi.
Zero, oilada hammaning ko‘nglini ovlaydigan ayolning ko‘ngli ham to‘q bo‘lishi kerak. Hammaga vaqt ajratadigan ona o‘z orzulari uchun ham vaqt topishi lozim.
Chunki o‘zbek ayolining buyukligi uning o‘zini unutishida emas, mehri, aqli, sabri va imkoniyatlarini namoyon eta olishidadir. U oilasining baxti uchun yashashi mumkin, ammo o‘z baxtidan voz kechishi shart emas.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…