Virs va Ngumoha «Liverpul»ga nima bermoqda? Andoni Iraola javob berdi
«Liverpul»ning «Manchester Yunayted» ustidan 4:0 hisobidagi yirik g‘alabasidan keyin bosh murabbiy Andoni Iraola jamoaning ikki muhim futbolchisi — Florian Virs va Rio Ngumoha haqida alohida to‘xtaldi. Murabbiy nemis yarimhimoyachisining hozirgi formasidan mamnunligini bildirib, yosh hujumchining imkoniyatlarini ham yuqori baholadi. Biroq chempionlik uchun kurash haqida gap ketganda, Iraola hali xulosa chiqarishga erta ekanini ta’kidladi.
Virs «Liverpul» hujumiga yangi imkoniyatlar qo‘shmoqda
Angliya Premer-ligasining 11-turida «Liverpul» o‘z maydonida «Manchester Yunayted»ni 4:0 hisobida mag‘lub etdi. Uchrashuvdan keyin mersisaydliklar bosh murabbiyi Andoni Iraola Sky Sports telekanaliga intervyu berib, jamoa futbolchilarining o‘yini haqida fikr bildirdi.
Murabbiy, ayniqsa, Florian Virsning harakatlaridan mamnun ekanini yashirmadi. Uning ta’kidlashicha, nemis futbolchisi hozir ajoyib sport formasida va jamoa uning shu darajadagi o‘yinini imkon qadar uzoq saqlab qolishini istaydi.
Iraola Virsning maydondagi vazifasi faqat gol urish bilan cheklanmasligini qayd etdi. U raqib himoyasini yorib o‘tish, himoyachilar ortiga aniq uzatmalar berish va o‘yin sur’atini nazorat qilishda ham muhim ahamiyat kasb etmoqda.
«10 kishi bo‘lib qolgan jamoaga qarshi o‘yinda Virs kabi bahsni nazorat qila oladigan va himoyachilar ortiga to‘p uzatish imkoniyatlarini ko‘ra biladigan futbolchilar kerak.
Bundan tashqari, u hujumlarga tobora ko‘proq qo‘shilmoqda. Nafaqat gol uryapti, balki raqib darvozasi oldida muntazam xavf tug‘dirmoqda. U bizga hujumda qo‘shimcha imkoniyat taqdim etyapti va men uning o‘yinidan mamnunman», — dedi murabbiy.
Iraola Rio Ngumohaga ham yuqori baho berdi
«Liverpul» ustozi yosh futbolchi Rio Ngumoha haqida ham alohida to‘xtaldi. Iraolaning fikricha, Ngumoha uchun qanotda qulay vaziyatlar yaratib berilsa, uni to‘xtatish raqib himoyachilari uchun juda qiyin bo‘ladi.
Ayniqsa, raqib jamoa qanot himoyachisiga yetarlicha yordam bera olmaydigan holatlarda yosh futbolchining individual mahorati yanada yaqqol namoyon bo‘ladi.
«Agar Rio uchun raqib futbolchilari o‘z qanot himoyachisiga yordam bera olmaydigan vaziyatlarni yarata olsak, uni to‘xtatish juda qiyin, ayniqsa, jarima maydonida.
Menimcha, u ajoyib o‘yin o‘tkazdi. Rio va Florian kabi futbolchilar jamoa o‘yinni nazorat qilib, to‘pga ko‘proq egalik qilganida o‘z imkoniyatlarini namoyish eta olishadi», — dedi Iraola.
Murabbiyning bu fikrlari Virs va Ngumoha kabi futbolchilarning jamoa hujumlaridagi o‘rni muhimligini ko‘rsatadi. Ular nafaqat individual harakatlari, balki butun jamoaning o‘yin qurilishi orqali ham raqib darvozasi oldida xavf tug‘dirishi mumkin.
«Liverpul» chempionlik uchun kurashadimi? Iraola shoshilmayapti
Intervyu davomida Iraolaga «Liverpul»ning joriy mavsumda chempionlikka erishish imkoniyatlari haqida ham savol berildi.
Murabbiy hozircha bu borada keskin xulosa chiqarishga erta deb hisoblaydi. Uning fikricha, jamoa o‘z maydonida «Arsenal» va «Manchester Siti»ga qarshi uchrashuvlarda yo‘qotgan ochkolarini esdan chiqarmasligi kerak. Aynan shunday natijalar turnir jadvalidagi vaziyatga ta’sir ko‘rsatmoqda.
«Hozir bu haqda gapirishga hali erta. Menimcha, o‘z maydonimizda «Arsenal» va «Manchester Siti»ga mag‘lub bo‘lib, boy bergan ochkolarimiz yetishmayapti. Aynan shu natijalar jamoalarning turnir jadvalidagi o‘rniga ta’sir qilmoqda.
Biroq mavsumning dastlabki bosqichidamiz. Hammasi shu bilan tugamaydi. Oldinda Dortmundning «Borussiya» klubiga qarshi juda qiyin uchrashuv, undan keyin esa prinsipial derbi bor», — dedi Iraola.
«Liverpul»ni muhim uchrashuvlar kutmoqda
«Manchester Yunayted» ustidan qozonilgan yirik g‘alaba «Liverpul» uchun muhim ruhiy turtki bo‘ldi. Biroq Iraola mavsum taqdiri bitta natija bilan hal bo‘lmasligini yaxshi tushunmoqda.
Mersisaydliklarni oldinda Dortmundning «Borussiya»siga qarshi murakkab uchrashuv va prinsipial derbi kutib turibdi. Bu bahslar jamoaning hozirgi formasi va chempionlik uchun kurashdagi imkoniyatlarini yanada aniqroq ko‘rsatishi mumkin.
Virs va Ngumoha kabi futbolchilarning samarali o‘yini esa «Liverpul» hujumlariga yangi kuch bag‘ishlayotgan omillardan biri bo‘lib qolmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…