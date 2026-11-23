Kelin ko‘ylak kiygan o‘rdaklar: Avstraliyadagi noodatiy moda namoyishi ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdi
Avstraliyada moda namoyishlariga o‘zgacha ruh bag‘ishlaydigan qiziqarli an’ana mavjud. Sidney shahrida bir necha o‘n yillardan buyon o‘tkazib kelinayotgan mashhur «Royal Easter Show» — Qirollik Pasxa ko‘rgazmasi doirasida o‘rdaklar ishtirokidagi noodatiy moda namoyishi tashkil etiladi.
«Pied Piper Duck Show» deb nomlangan ushbu tadbirda podiumga modellar emas, balki haqiqiy o‘rdaklar chiqadi. Ular uchun maxsus tikilgan rang-barang liboslar, nafis ko‘ylaklar va turli bosh kiyimlar tomoshabinlar e’tiboriga havola etiladi. Hatto kichik o‘lchamdagi kelinlik liboslarini kiygan o‘rdaklarni ham uchratish mumkin.
Mazkur shouning o‘ziga xos an’anaga aylanishida avstraliyalik fermer Brayan Xarringtonning hissasi katta. U uzoq yillar davomida tadbirni tashkil etib kelgan. O‘rdaklar uchun turli obrazlarni yaratishda esa tikuvchi bilan hamkorlik qilgan.
G‘ayrioddiy namoyish ko‘rgazma mehmonlariga quvnoq kayfiyat ulashib, oddiy o‘rdaklarni ham haqiqiy podium yulduzlariga aylantiradi. Bu esa ba’zan noodatiy va kulgili g‘oyalar ham yillar davomida davom etadigan sevimli an’anaga aylanishi mumkinligini ko‘rsatadi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…