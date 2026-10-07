81 yoshli baliqchi ayiq hujumida jonini saqlab qoldi

·4·Dunyo
81 yoshli baliqchi ayiq hujumida jonini saqlab qoldi

Rossiyaning Irkutsk viloyatida 81 yoshli baliqchi ayiq hujumiga uchrab, yirtqich bilan kurashib tirik qoldi. Hodisa keksa erkak qayig‘idan yuklarni tushirayotgan paytda sodir bo‘lgan.

«RIA Novosti» xabar berishicha, voqea Kirenga daryosining olis hududida, Chinonga qishlog‘i yaqinida ro‘y bergan. Ayiq qirg‘oqqa kelib, qayig‘ini bog‘lab yuklarini tushirayotgan baliqchiga tashlangan.

Shunga qaramay, 81 yoshli erkak hayvonga qarshilik ko‘rsatib, qayig‘iga chiqishga ulgurgan. U so‘ng daryo bo‘ylab suzib, xavfli hududni tark etgan. Hujum oqibatida uning qo‘llari va tanasida jarohatlar aniqlangan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, avgust oyidan beri o‘rmonlarda ayiqlarning aholi yashash hududlariga yaqinlashishi ko‘paygan. Oziq-ovqat tanqisligi sababli yirtqichlar yegulik izlab, odamlar yashaydigan joylarga chiqmoqda.

Irkutsk viloyatida bu yil ayiqlar bilan bog‘liq hodisalar oqibatida besh kishi halok bo‘lgan. Jumladan, Kirensk tumanida o‘rmon mevalarini terayotgan uch kishi ayiqlar hujumi qurboni bo‘lgan.

Ust-Ilimsk tumanida ham ayiqqa duch kelgan ovchi halok bo‘lgan. Kazachinsko-Lenskiy tumanida esa ayiq vagon ichidagi ishchiga hujum qilgan va erkak og‘ir jarohatlar oqibatida vafot etgan.

Irkutsk viloyatiKirensk tumaniayiq hujumiRIA Novosti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada o‘pka o‘lati bo‘yicha favqulodda holat: Sinov probirkasi sinib ketgani aytilmoqdaRossiyada o‘pka o‘lati bo‘yicha favqulodda holat: Sinov probirkasi sinib ketgani aytilmoqda3 oktabr 09:411 sentyabrda 60 ta hududda spirtli ichimlik sotilmaydi: Rossiyada cheklovlar joriy etilmoqda1 sentyabrda 60 ta hududda spirtli ichimlik sotilmaydi: Rossiyada cheklovlar joriy etilmoqda25 avgust 10:04Avstraliyalik olimlar ko‘krak saratoni rivojlanishini sekinlashtiruvchi molekulani aniqladiAvstraliyalik olimlar ko‘krak saratoni rivojlanishini sekinlashtiruvchi molekulani aniqladi22 avgust 09:35Biolog ispan shilliqqurtiga qarshi kurashda nima yordam bera olishini aytdiBiolog ispan shilliqqurtiga qarshi kurashda nima yordam bera olishini aytdi22 avgust 09:15«Musulmonlar bizga katoliklardan ko‘ra yaqinroq»: Mixalkovdan shov-shuvli fikr...«Musulmonlar bizga katoliklardan ko‘ra yaqinroq»: Mixalkovdan shov-shuvli fikr...20 avgust 17:15Ilon Maskning otasi Ukrainadagi demokratiyaga qanday baho berdi?Ilon Maskning otasi Ukrainadagi demokratiyaga qanday baho berdi?11 avgust 09:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?