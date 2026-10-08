Shotlandiyada so‘nggi 18 yil ichida tug‘ilgan ilk kapibara bolasi dunyoga keldi

·48·Dunyo
Shotlandiyada so‘nggi 18 yil ichida tug‘ilgan ilk kapibara bolasi dunyoga keldi

Shotlandiyada 18 yildan beri kutilgan quvonchli voqea yuz berdi — Edinburg hayvonot bog‘ida kapibara bolasi dunyoga keldi. Luna ismli urg‘ochi kapibara sog‘lom bola tug‘ib, hayvonot bog‘i jamoasini xursand qildi.

Qayd etilishicha, bu Shotlandiyada so‘nggi 18 yil ichida tug‘ilgan ilk kapibara bolasi hisoblanadi. Hozirda hayvonot bog‘i parvarishlovchilari uning rivojlanishini diqqat bilan kuzatib bormoqda.

Tug‘ilgan paytda bolaning vazni taxminan 1,5–2,5 kilogramm bo‘lgan. Hayvonot bog‘i xodimlari uning vaznini oltita ichimlik qutisidan iborat to‘plam og‘irligiga qiyoslagan.

Ma’lum qilinishicha, ona kapibara Luna va ota Rodni bolaga juda yaxshi g‘amxo‘rlik qilmoqda. Kichkintoy esa kundan-kunga dadillashib, atrof-muhitni faol o‘rganishni boshlagan.

Hozircha uning jinsi aniqlanmagan. Bu masala tibbiy ko‘rikdan so‘ng ma’lum qilinadi va shundan keyin kapibaraga ism beriladi.

Edinburg hayvonot bog‘ikapibaraLunaRodni
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amazon Prime Video platformasida endi oʻyinlar ham paydo boʻldiAmazon Prime Video platformasida endi oʻyinlar ham paydo boʻldi23 iyul 19:5427 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...27 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...27 iyun 21:3026 iyun: Siz bilmagan «Omad kodi», yashirin qudrat va pul oqimi sirlari!26 iyun: Siz bilmagan «Omad kodi», yashirin qudrat va pul oqimi sirlari!26 iyun 23:09Internetni zabt etgan oq sher — Luna barchani hayratda qoldirdiInternetni zabt etgan oq sher — Luna barchani hayratda qoldirdi1 iyun 21:1840 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi27 may 18:2130 ming yildan ortiq vaqt muzlikda saqlangan mamont bolasi to‘liq saqlangan holda topilgan30 ming yildan ortiq vaqt muzlikda saqlangan mamont bolasi to‘liq saqlangan holda topilgan26 sentabr 14:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?