Internetni zabt etgan oq sher — Luna barchani hayratda qoldirdi
Janubiy Koreyadagi hayvonot bog‘ida yashovchi Luna laqabli oq sher so‘nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarning eng mashhur jonivorlaridan biriga aylandi. Uning betakror qiyofasi, ayniqsa moviy-kulrang ko‘zlari, uzun kipriklari va nihoyatda nafis ko‘rinishi millionlab foydalanuvchilar e’tiborini tortmoqda.
Lunaning suratlari va videolari qisqa vaqt ichida internetda keng tarqalib, turli platformalarda katta muhokamalarga sabab bo‘ldi. Ko‘pchilik uni hatto Disney multfilmlaridagi qahramonlarga o‘xshatib, “ertakdan chiqqan sher” deb atamoqda.
Ayrim foydalanuvchilar esa uning noodatiy ko‘rinishini ko‘rib, bu tasvirlar sun’iy intellekt yordamida yaratilgan deb o‘ylashgan. Biroq mutaxassislar va hayvonot bog‘i xodimlari Luna haqiqiy jonivor ekanini tasdiqlab, uning noyob genetik xususiyatlari bilan ajralib turishini ta’kidlashmoqda.
Hozirda Luna nafaqat hayvonot bog‘i mehmonlari, balki butun dunyo internet foydalanuvchilari uchun qiziqish markaziga aylangan. Uning har bir yangi videosi va surati minglab layk va izohlar yig‘ib, ijtimoiy tarmoqlarda trend bo‘lishda davom etmoqda.
…