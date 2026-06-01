Internetni zabt etgan oq sher — Luna barchani hayratda qoldirdi

·1.1K·Dunyo
Internetni zabt etgan oq sher — Luna barchani hayratda qoldirdi

Janubiy Koreyadagi hayvonot bog‘ida yashovchi Luna laqabli oq sher so‘nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarning eng mashhur jonivorlaridan biriga aylandi. Uning betakror qiyofasi, ayniqsa moviy-kulrang ko‘zlari, uzun kipriklari va nihoyatda nafis ko‘rinishi millionlab foydalanuvchilar e’tiborini tortmoqda.

Lunaning suratlari va videolari qisqa vaqt ichida internetda keng tarqalib, turli platformalarda katta muhokamalarga sabab bo‘ldi. Ko‘pchilik uni hatto Disney multfilmlaridagi qahramonlarga o‘xshatib, “ertakdan chiqqan sher” deb atamoqda.

Ayrim foydalanuvchilar esa uning noodatiy ko‘rinishini ko‘rib, bu tasvirlar sun’iy intellekt yordamida yaratilgan deb o‘ylashgan. Biroq mutaxassislar va hayvonot bog‘i xodimlari Luna haqiqiy jonivor ekanini tasdiqlab, uning noyob genetik xususiyatlari bilan ajralib turishini ta’kidlashmoqda.

Hozirda Luna nafaqat hayvonot bog‘i mehmonlari, balki butun dunyo internet foydalanuvchilari uchun qiziqish markaziga aylangan. Uning har bir yangi videosi va surati minglab layk va izohlar yig‘ib, ijtimoiy tarmoqlarda trend bo‘lishda davom etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Sen aqldan ozgansan”. Tramp Netanyaxuni keskin haqoratladiBugun, 14:23AQSHda ko‘cha poygasi uyushtirayotgan o‘zbekistonliklar qo‘lga olindiBugun, 14:13AQSH va Eron yangi zarbalar berdi, Quvayt aeroporti nishonga olindiBugun, 13:11Google millionlab maxsus chivinlarni tabiatga chiqarmoqchiBugun, 12:54AQSH va Meksika chegarasi ostida bir tonnadan ortiq narkotik chiqdiBugun, 12:47Rossiyaga bemor otasini ko‘rgani kelgan Belgiya fuqarosi 16 yilga qamaldiBugun, 12:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ginnes kitobi yangilandi! Bir vaqtning o'zida to'qqizta bola dunyoga keldi
Shavkat Mirziyoyev Xitoydagi fojia munosabati bilan hamdardlik bildirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi