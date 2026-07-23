Amazon Prime Video platformasida endi oʻyinlar ham paydo boʻldi

·36·Texno
Amazon Prime Video platformasida endi oʻyinlar ham paydo boʻldi

Amazon kompaniyasi oʻzining Prime Video striming platformasini yanada kengaytirish maqsadida unga Luna bulutli oʻyinlar xizmatini integratsiya qilganini eʼlon qildi. Endilikda foydalanuvchilar filmlar va seriallar bilan bir qatorda toʻgʻridan-toʻgʻri ilovaning oʻzida turli janrdagi oʻyinlarni ham oʻynashlari mumkin boʻladi. Bu qadam Amazon platformasini barcha turdagi koʻngilochar kontentni oʻzida jamlagan yagona markazga aylantirish yoʻlidagi muhim strategik harakatdir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi imkoniyat doirasida foydalanuvchilar uchun “Hogwarts Legacy”, “EA Sports FC 26” va “Indiana Jones and the Great Circle” kabi mashhur loyihalar ochiq boʻladi. Shuningdek, kutubxonadan “Clue” va “Taboo” kabi klassik oʻyinlar ham joy olgan. Hozircha ushbu xizmat AQSH va Buyuk Britaniyadagi Fire TV qurilmalari egalari uchun ishga tushirildi, biroq kompaniya tez orada boshqa hududlar va qurilmalarni ham qamrab olishni rejalashtirmoqda.

Striming va oʻyinlar integratsiyasi

Amazon ushbu strategiyani amalga oshirishda Netflix tajribasidan andoza olmoqda. Maʼlumki, Netflix bir necha yildan beri oʻz platformasida oʻyinlar boʻlimini rivojlantirib kelmoqda. Biroq Amazonning ustunligi shundaki, u allaqachon Luna nomli mustaqil bulutli oʻyin servisiga ega edi. Ilgari ushbu xizmatdan foydalanish uchun alohida ilova talab qilingan boʻlsa, endi Prime aʼzolari Prime Video interfeysidagi maxsus “Games” boʻlimi orqali oʻyinlarga oʻtishlari mumkin.

Oʻyinlar kutubxonasi nafaqat uchinchi tomon studiyalari mahsulotlarini, balki Amazon’ning oʻz oʻyin boʻlimi tomonidan ishlab chiqilgan “Courtroom Chaos” va “Masters of the Universe: Legends Unite” kabi eksklyuziv loyihalarni ham oʻz ichiga oladi. Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, oʻyinlar roʻyxati har oy yangi nomlar bilan boyitib boriladi.

Qimmatbaho konsollarsiz oʻyin olami

Amazon’ning asosiy maqsadi — oʻyin oʻynash jarayonini maksimal darajada soddalashtirish va uni hamma uchun ochiq qilishdir. Luna bulutli texnologiyasi tufayli foydalanuvchilarga qimmatbaho oʻyin konsollari yoki kuchli parametrlarga ega shaxsiy kompyuterlar (PC) kerak boʻlmaydi. Oʻyinlar xuddi videolarni tomosha qilish kabi oson va tez yuklanadi.

Amazon oʻyin boʻlimi bosh menejeri Jeff Gattisning taʼkidlashicha, koʻplab insonlar uchun sifatli oʻyinlarni topish va ularni oʻrnatish murakkab jarayon boʻlib qolmoqda. “Luna’ni Prime Video ichiga olib kirish orqali biz foydalanuvchilarga oʻyinlarni tabiiy ravishda kashf etish imkonini beramiz. Agar ularga biror oʻyin yoqsa, shunchaki tugmani bosishadi va jarayon boshlanadi. Bu qidiruvga kamroq vaqt sarflab, oʻyindan koʻproq zavqlanish demakdir”, deydi u.

Foydalanuvchilar oʻyinlarni boshqarish uchun maxsus kontrollerlardan yoki oʻz smartfonlaridan foydalanishlari mumkin. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun hozircha bu xizmat cheklangan boʻlsa-da, global texnologik gigantning bunday qadami kelajakda butun dunyo boʻylab raqamli koʻngilochar sohani butunlay oʻzgartirishi kutilmoqda. Amazon yaqin oylarda xizmat koʻlamini boshqa mamlakatlarda ham kengaytirishga vaʼda bergan.

AmazonPrime VideoLunaBulutli OʻyinlarTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob