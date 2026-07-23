Amazon Prime Video platformasida endi oʻyinlar ham paydo boʻldi
Amazon kompaniyasi oʻzining Prime Video striming platformasini yanada kengaytirish maqsadida unga Luna bulutli oʻyinlar xizmatini integratsiya qilganini eʼlon qildi. Endilikda foydalanuvchilar filmlar va seriallar bilan bir qatorda toʻgʻridan-toʻgʻri ilovaning oʻzida turli janrdagi oʻyinlarni ham oʻynashlari mumkin boʻladi. Bu qadam Amazon platformasini barcha turdagi koʻngilochar kontentni oʻzida jamlagan yagona markazga aylantirish yoʻlidagi muhim strategik harakatdir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi imkoniyat doirasida foydalanuvchilar uchun “Hogwarts Legacy”, “EA Sports FC 26” va “Indiana Jones and the Great Circle” kabi mashhur loyihalar ochiq boʻladi. Shuningdek, kutubxonadan “Clue” va “Taboo” kabi klassik oʻyinlar ham joy olgan. Hozircha ushbu xizmat AQSH va Buyuk Britaniyadagi Fire TV qurilmalari egalari uchun ishga tushirildi, biroq kompaniya tez orada boshqa hududlar va qurilmalarni ham qamrab olishni rejalashtirmoqda.
Striming va oʻyinlar integratsiyasiAmazon ushbu strategiyani amalga oshirishda Netflix tajribasidan andoza olmoqda. Maʼlumki, Netflix bir necha yildan beri oʻz platformasida oʻyinlar boʻlimini rivojlantirib kelmoqda. Biroq Amazonning ustunligi shundaki, u allaqachon Luna nomli mustaqil bulutli oʻyin servisiga ega edi. Ilgari ushbu xizmatdan foydalanish uchun alohida ilova talab qilingan boʻlsa, endi Prime aʼzolari Prime Video interfeysidagi maxsus “Games” boʻlimi orqali oʻyinlarga oʻtishlari mumkin.
Oʻyinlar kutubxonasi nafaqat uchinchi tomon studiyalari mahsulotlarini, balki Amazon’ning oʻz oʻyin boʻlimi tomonidan ishlab chiqilgan “Courtroom Chaos” va “Masters of the Universe: Legends Unite” kabi eksklyuziv loyihalarni ham oʻz ichiga oladi. Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, oʻyinlar roʻyxati har oy yangi nomlar bilan boyitib boriladi.
Qimmatbaho konsollarsiz oʻyin olamiAmazon’ning asosiy maqsadi — oʻyin oʻynash jarayonini maksimal darajada soddalashtirish va uni hamma uchun ochiq qilishdir. Luna bulutli texnologiyasi tufayli foydalanuvchilarga qimmatbaho oʻyin konsollari yoki kuchli parametrlarga ega shaxsiy kompyuterlar (PC) kerak boʻlmaydi. Oʻyinlar xuddi videolarni tomosha qilish kabi oson va tez yuklanadi.
Amazon oʻyin boʻlimi bosh menejeri Jeff Gattisning taʼkidlashicha, koʻplab insonlar uchun sifatli oʻyinlarni topish va ularni oʻrnatish murakkab jarayon boʻlib qolmoqda. “Luna’ni Prime Video ichiga olib kirish orqali biz foydalanuvchilarga oʻyinlarni tabiiy ravishda kashf etish imkonini beramiz. Agar ularga biror oʻyin yoqsa, shunchaki tugmani bosishadi va jarayon boshlanadi. Bu qidiruvga kamroq vaqt sarflab, oʻyindan koʻproq zavqlanish demakdir”, deydi u.
Foydalanuvchilar oʻyinlarni boshqarish uchun maxsus kontrollerlardan yoki oʻz smartfonlaridan foydalanishlari mumkin. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun hozircha bu xizmat cheklangan boʻlsa-da, global texnologik gigantning bunday qadami kelajakda butun dunyo boʻylab raqamli koʻngilochar sohani butunlay oʻzgartirishi kutilmoqda. Amazon yaqin oylarda xizmat koʻlamini boshqa mamlakatlarda ham kengaytirishga vaʼda bergan.
…