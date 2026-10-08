Italiyada mushuklar har yili bayram oldidan sirli ravishda qayerga yo‘qolmoqda?

·54·Dunyo
Italiyada mushuklar har yili bayram oldidan sirli ravishda qayerga yo‘qolmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Italiyada, xususan Xellouin bayrami arafasida mushuklarning g‘oyib bo‘lishi holatlari ko‘payib, bu hodisa diniy-sektantlik marosimlari bilan bog‘liq deb taxmin qilinmoqda.
  • Italiya Milliy hayvonlarni himoya qilish tashkiloti (ENPA) prezidenti Mariya Roza Inkandela bu mushuklarning yo‘qolishini tizimli "qurbonlik" va buyurtma asosidagi ov bilan bog‘lab, avvalgi yillarda kuydirilgan mushuk qoldiqlari topilganini eslatdi.

Italiyada uy hayvonlari, xususan, mushuklarning ommaviy ravishda g‘oyib bo‘lishi holatlari keskin ko‘paydi. Mamlakatning nufuzli La Nazione nashri bergan ma’lumotlarga qaraganda, hayvonlarni himoya qilish tashkilotlari va faollari bu hodisani yaqinlashib kelayotgan Xellouin bayrami arafasidagi xufiya diniy-sektantlik marosimlari hamda qurbonlik qilish amallari bilan bog‘lamoqda.

Hayvonlarning muntazam yo‘qolib qolishi hudud aholisi va faollar o‘rtasida jiddiy xavotir va rezonans uyg‘otdi.

«Har yili takrorlanadigan qurbonlik»: Faollar nima demoqda?

Italiya Milliy hayvonlarni himoya qilish tashkiloti (ENPA) bo‘limi prezidenti Mariya Roza Inkandela bu amaliyot tizimli xususiyatga ega ekanini ma’lum qildi:

  • Mavsumiy marosimlar: Mushuklarning g‘oyib bo‘lishi tasodif emas, balki aynan bayramdan oldingi haftalarda faollashadigan an’anaviy «qurbonlik» tusini olgan;

  • Buyurtma asosidagi ov: Tashkilot rahbarining fikricha, hayvonlarni pul evaziga maxsus yollangan shaxslar (ehtimol, xorijliklar) tutib, sekta a’zolariga yetkazib berayotgan bo‘lishi mumkin;

  • O‘tmishdagi dahshatli dalillar: Inkandela pandemiyadan oldin Chitta-di-Kastello tumanida kuydirilgan mushuk qoldiqlari topilgani va bu izlar orqali maxfiy sekta mavjudligi fosh etilganini eslatib o‘tdi.

Nega aynan uy mushuklari asosiy nishonga aylanmoqda?

Zoohimoyachilar ko‘cha mushuklariga nisbatan uy hayvonlari ko‘proq xavf ostida ekanini alohida ta’kidlamoqda:

  • Ishonch va mehrli fe’l-atvor: Xonaki mushuklar ko‘chadagi yovvoyidoshlari kabi insonlardan qochmaydi, odamlarga tez o‘rganadi va begonalar bilan ham osongina aloqaga kirishadi. Bu esa ularni tutib olishni osonlashtiradi;

  • Nishon o‘zgarishi: Himoyachilarning so‘zlariga ko‘ra, avvalgi yillarda asosan oq, so‘ngra qora rangli mushuklar yo‘qotilgan bo‘lsa, endilikda yo‘l-yo‘l (yo‘lbars nusxa) tusdagi jonivorlar ham nishonga olinmoqda;

  • So‘nggi ko‘rsatkich: Yaqin kunlar ichida kamida yigirmaga yaqin mushukning izsiz yo‘qolgani rasman qayd etilgan.

Aholi va hayvon egalariga shoshilinch ogohlantirish

Vaziyat murakkablashib borayotgani sababli ko‘ngillilar va mutasaddilar uy hayvonlari egalariga qat’iy talablarni eslatmoqda:

  • Ko‘chaga chiqarmaslik: Xellouin bayrami yakunlanmaguncha xonadon mushuklarini nazoratsiz tarzda tashqariga qo‘yib yubormaslik tavsiya etiladi;

  • Shubhali harakatlar: Hayvonlarni tutishga urinayotgan noma’lum shaxslar yoki qarovsiz qolgan hayvonlar atrofida shubhali harakatlar kuzatilganda zudlik bilan huquq-tartibot organlariga xabar berish so‘ralmoqda.

Mahalliy politsiya va hayvonlarni muhofaza qilish xizmati mazkur holatlar yuzasidan kuzatuv va tekshiruvlarni kuchaytirgan.

ItaliyaENPAMaria Roza InkandelaXellouin
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda 1000 dan ortiq mushuk yashaydigan “Mushuklar saroyi” mavjudligini bilarmidingiz?Xitoyda 1000 dan ortiq mushuk yashaydigan “Mushuklar saroyi” mavjudligini bilarmidingiz?22 avgust 14:34Kim Chen Inning sirli merosxo‘ri: Razvedka Kim Ju Ayening ukasi haqidagi haqiqatni ochdiKim Chen Inning sirli merosxo‘ri: Razvedka Kim Ju Ayening ukasi haqidagi haqiqatni ochdi11 sentabr 09:14Misrdagi aviasalonda sirli qurol: AQSH razvedkasi Rossiya yangiligidan xavotirdaMisrdagi aviasalonda sirli qurol: AQSH razvedkasi Rossiya yangiligidan xavotirda11 sentabr 00:06NATO sammitining kutilmagan yulduzlari — Anqara mushuklariNATO sammitining kutilmagan yulduzlari — Anqara mushuklari9 iyul 15:57Kanadaning suv omborida sirli orol paydo bo‘lib, g‘oyib bo‘ldiKanadaning suv omborida sirli orol paydo bo‘lib, g‘oyib bo‘ldi3 sentabr 13:59«Napoli» 100 yoshda: Neapolni qamragan ulkan bayram tafsilotlari...«Napoli» 100 yoshda: Neapolni qamragan ulkan bayram tafsilotlari...2 avgust 09:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?