Italiyada mushuklar har yili bayram oldidan sirli ravishda qayerga yo‘qolmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Italiyada, xususan Xellouin bayrami arafasida mushuklarning g‘oyib bo‘lishi holatlari ko‘payib, bu hodisa diniy-sektantlik marosimlari bilan bog‘liq deb taxmin qilinmoqda.
- Italiya Milliy hayvonlarni himoya qilish tashkiloti (ENPA) prezidenti Mariya Roza Inkandela bu mushuklarning yo‘qolishini tizimli "qurbonlik" va buyurtma asosidagi ov bilan bog‘lab, avvalgi yillarda kuydirilgan mushuk qoldiqlari topilganini eslatdi.
Italiyada uy hayvonlari, xususan, mushuklarning ommaviy ravishda g‘oyib bo‘lishi holatlari keskin ko‘paydi. Mamlakatning nufuzli La Nazione nashri bergan ma’lumotlarga qaraganda, hayvonlarni himoya qilish tashkilotlari va faollari bu hodisani yaqinlashib kelayotgan Xellouin bayrami arafasidagi xufiya diniy-sektantlik marosimlari hamda qurbonlik qilish amallari bilan bog‘lamoqda.
Hayvonlarning muntazam yo‘qolib qolishi hudud aholisi va faollar o‘rtasida jiddiy xavotir va rezonans uyg‘otdi.
«Har yili takrorlanadigan qurbonlik»: Faollar nima demoqda?
Italiya Milliy hayvonlarni himoya qilish tashkiloti (ENPA) bo‘limi prezidenti Mariya Roza Inkandela bu amaliyot tizimli xususiyatga ega ekanini ma’lum qildi:
Mavsumiy marosimlar: Mushuklarning g‘oyib bo‘lishi tasodif emas, balki aynan bayramdan oldingi haftalarda faollashadigan an’anaviy «qurbonlik» tusini olgan;
Buyurtma asosidagi ov: Tashkilot rahbarining fikricha, hayvonlarni pul evaziga maxsus yollangan shaxslar (ehtimol, xorijliklar) tutib, sekta a’zolariga yetkazib berayotgan bo‘lishi mumkin;
O‘tmishdagi dahshatli dalillar: Inkandela pandemiyadan oldin Chitta-di-Kastello tumanida kuydirilgan mushuk qoldiqlari topilgani va bu izlar orqali maxfiy sekta mavjudligi fosh etilganini eslatib o‘tdi.
Nega aynan uy mushuklari asosiy nishonga aylanmoqda?
Zoohimoyachilar ko‘cha mushuklariga nisbatan uy hayvonlari ko‘proq xavf ostida ekanini alohida ta’kidlamoqda:
Ishonch va mehrli fe’l-atvor: Xonaki mushuklar ko‘chadagi yovvoyidoshlari kabi insonlardan qochmaydi, odamlarga tez o‘rganadi va begonalar bilan ham osongina aloqaga kirishadi. Bu esa ularni tutib olishni osonlashtiradi;
Nishon o‘zgarishi: Himoyachilarning so‘zlariga ko‘ra, avvalgi yillarda asosan oq, so‘ngra qora rangli mushuklar yo‘qotilgan bo‘lsa, endilikda yo‘l-yo‘l (yo‘lbars nusxa) tusdagi jonivorlar ham nishonga olinmoqda;
So‘nggi ko‘rsatkich: Yaqin kunlar ichida kamida yigirmaga yaqin mushukning izsiz yo‘qolgani rasman qayd etilgan.
Aholi va hayvon egalariga shoshilinch ogohlantirish
Vaziyat murakkablashib borayotgani sababli ko‘ngillilar va mutasaddilar uy hayvonlari egalariga qat’iy talablarni eslatmoqda:
Ko‘chaga chiqarmaslik: Xellouin bayrami yakunlanmaguncha xonadon mushuklarini nazoratsiz tarzda tashqariga qo‘yib yubormaslik tavsiya etiladi;
Shubhali harakatlar: Hayvonlarni tutishga urinayotgan noma’lum shaxslar yoki qarovsiz qolgan hayvonlar atrofida shubhali harakatlar kuzatilganda zudlik bilan huquq-tartibot organlariga xabar berish so‘ralmoqda.
Mahalliy politsiya va hayvonlarni muhofaza qilish xizmati mazkur holatlar yuzasidan kuzatuv va tekshiruvlarni kuchaytirgan.
Izohlar 0
…